Vysoká odolnost a více než 2TB paměť, přichází Samsung Galaxy XCover7 Pro

Fotografie: Samsung

Samsung omlazuje svou nabídku odolných mobilů a před malou chvílí představil novinku v podobě modelu Galaxy XCover7 Pro. Jde o vylepšenou verzi loňského Galaxy XCover 7, respektive nepřímého nástupce modelu Galaxy XCover6 Pro starého již 3 roky. Nový model je věrný designovému vzhledu, který kombinuje černé plochy s červenými prvky. Telefon na první pohled působí obrněně, má vyztužené boky i hrany, což znamená, že pád by jej neměl nijak ohrozit. Ostatně plní vojenský standard MIL STD-810H. Samozřejmostí je pak certifikace IP68, což znamená, že Samsungu nevadí prach ani ponoření na půl hodiny do vody, a to až do hloubky 1,5 metru.

U odolného telefonu je citlivým místem samozřejmě displej. V modelu Galaxy XCover7 Pro má úhlopříčku 6,6" je chráněn sklíčkem Gorilla Glass Victus+. Jedná se však bohužel jen o obyčejný IPS panel, což je poměrně škoda. Jinak má ale Full HD+ rozlišení a 120Hz obnovovací frekvenci.

Galaxy XCover7 Pro je vybaven procesorem Snapdragon 7s Gen 3 a 6GB RAM. Nasazeno je 128GB úložiště a samozřejmě i slot pro až 2TB paměťové karty. Potěší nasazení nejnovějšího Androidu 15. Oproti starším modelům se novinka nebude příliš lišit. Například si stále vystačí s minimem fotoaparátů a na zadní straně je duo 50Megapixelový snímač a 8megapixelový ultraširokoúhlý objektiv. V drobném výřezu displeje se ukrývá čelní kamerka se 13 megapixely.

Baterie má mezigeneračně větší kapacitu, nicméně 4 350 mAh není hodnota, která by lámala rekordy. Nabíjení probíhá skrze USB-C konektor (typ 3.2), případně prostřednictvím pinů na těle mobilu. Dodejme také, že nabíjecí adaptér není součástí prodejního balení, což však už dnes asi málokoho překvapí.

Nový odolný Samsung Galaxy XCover7 Pro se bude od května prodávat i na českém trhu. Cena je stanovena na 14 999 Kč.