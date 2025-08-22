Google řekl nahlas to, čeho se ostatní báli. Ochrana IP68 není rozhodně navždy

Žádný telefon není skutečně vodotěsný a prachotěsný – minimálně ne navždy, což nyní oficiálně potvrzuje samotný Google. V propagačních materiálech k novému Pixelu 10 Pro Fold firma přímo uvádí, že odolnost proti vodě a prachu podle normy IP68 není trvalá a postupně se vytrácí vlivem běžného používání, pádů nebo oprav.
Drobným písmem pod propagační fotografií je konkrétně napsáno: „Zařízení je při opuštění továrny navrženo tak, aby splňovalo stupeň ochrany proti prachu a vodě IP68 dle normy IEC 60529, ale zařízení samo o sobě není vodotěsné ani prachotěsné. Příslušenství není odolné proti vodě ani prachu. Odolnost proti vodě a prachu není trvalým stavem a může se v důsledku běžného opotřebení, oprav zařízení, rozebrání nebo poškození časem snížit nebo zcela ztratit. Telefon není odolný proti pádu či převrácení a pád může vést ke ztrátě voděodolnosti či prachuvzdornosti. Poškození způsobené pády, nárazy a jinými vnějšími vlivy není kryto zárukou. Poškození kapalinou ruší záruku.“
Nelze nesouhlasit s kolegy z The Verge, kteří upozornili na to, že jde o až neobvykle upřímný krok, protože většina značek tento fakt skrývá v dlouhých právních textech, které nikdo nečte, nebo dokonce mlčí. Nicméně vzpomeňme, že to není poprvé, co velký výrobce musel vysvětlovat realitu voděodolnosti. Už v roce 2015 se do podobné situace dostalo japonské Sony, které u modelů Xperia Z5 muselo zmírnit tvrzení z reklam. Přestože telefony nabízely krytí IP68, výrobce nakonec výslovně uvedl, že zařízení není určeno k používání pod vodní hladinou a testy probíhají pouze v laboratorních podmínkách. Reklamace utopených smartphonů se tak staly problematické, a přestože marketing lákal na videa z bazénu, oficiální doporučení znělo zcela opačně.
Zpět ale do současnosti a ke Googlu, podle nějž tedy zařízení splňuje standard IP68 pouze ve chvíli, kdy opustí továrnu. Jakmile se totiž telefon používá v praxi, vystavuje se vlivům, jako je sůl, chlor či mechanické poškození, které těsnění narušují. Jakékoliv poškození tekutinou tak znamená ztrátu záruky.
A jak jsme již dříve zjistili při návštěvě servisního střediska Samsungu, i samotní technici zdůrazňují, že voděodolnost telefonu není absolutní a v mnoha případech bývá přeceňována. To jen potvrzuje, že k marketingovým tvrzením o voděodolnosti je třeba přistupovat s určitou rezervou.
