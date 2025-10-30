Telefon nebo powerbanka? Vysoce odolné Doogee S200 Plus 5G láká velkou baterií

Na český trh zamířila novinka z nabídky Doogee, která kombinuje vysoce odolný telefon, který poskytne slušnou výbavu, má třeba dva displeje a zvládá posloužit i jako praktická powerbanka. Novinka Doogee S200 Plus 5G je však samozřejmě věrná maximální odolnosti. Disponuje tak stupni krytí IP68 a IP69K, přičemž přidává i vojenský standard MIL-STD 810G. V praxi tak mobil odolá prachu, dlouhodobému ponoření nebo vystavení vysokotlakým proudům vody i pádům na všechny strany, hrany i rohy.
Takřka celou čelní stranu zabírá 6,72" IPS panel s Full HD+ rozlišením a 120Hz obnovovací frekvencí. Nejde však o jediný displej na těle Doogee S200 Plus 5G. Na zádech, mezi fotoaparáty, je kruhový AMOLED displej s 1,32" úhlopříčkou s 60Hz obnovovací frekvencí. Tento displej slouží pro potřeby notifikací, přijmutí hovoru, ovládání hudebního přehrávače či fotoaparátu. Do značné míry si jej uživatel může navíc přizpůsobit.
Hardwarová stránka telefonu je v případě procesoru spíše jen průměrná. Výrobce sáhl po MediaTeku Dimensity 7300. Naopak velkorysé jsou paměti. Ta operační má hodnotu 16 GB, ta interní 512 GB a navíc je rozšiřitelná až 2TB paměťovou kartou. Slot je mimochodem hybridní a pokud vám bude stačit standardních 512 GB, můžete jej využít pro sekundární nano SIM kartu. Zamrzí však nasazení staršího Androidu 15. O zabezpečení se stará například čtečka otisků prstů na pravém boku mobilu.
Fotoaparáty jsme decentně nakousli výše, obklopují totiž onen zadní kruhový displej. Hlavní snímač disponuje 100 megapixely a dle výrobce mu pomáhá umělá inteligence. Má světelnost f/1.8, ale postrádá optickou stabilizaci obrazu a zázraky tak čekat nelze. Dále zde očekávejte na Doogee tradiční 20megapixelový černobílý objektiv s nočním viděním. Výčet pak uzavírá makro objektiv, nicméně jen se 2 megapixely.
Když byste pohlédli do tabulky, zjistíte, že telefon je pořádná „cihla“. V pase má 19,1 milimetrů, váží 379 gramů, to jsou takřka dvojnásobné hodnoty běžných telefonů. Důvodem je nasazení velké baterie s kapacitou 11 000 mAh. Ta slibuje nejen dlouhou výdrž, ale i možnost ji využít jako powerbanku pro dobíjení dalších zařízení, což lze výkonem 10 W. Běžné nabíjení telefonu je pak umožněno slušným 66W výkonem.
Nové Doogee S200 Plus 5G si již na českém trhu můžete zakoupit, cena je stanovena na 11 290 Kč.
Technické parametry Doogee S200 Plus 5GKompletní specifikace
|Konstrukce
|179,5 × 82,5 × 19,1 mm, 379 g, konstrukce: klasická, odolnost: IP69K
|Displej
|AMOLED, 6,72" (2 400 × 1 080 px)
|Fotoaparát
|100 Mpx
|Chipset
|MediaTek Dimensity 7300, , GPU: ano
|Paměť
|RAM: 16 GB, vnitřní paměť: 512 GB, paměťové karty: microSDXC
|Datové funkce
|5G: ne, LTE: ano, Wi-Fi: Wi-Fi 6, Bluetooth: 5.4, NFC: ano
|Operační systém
|Android 15
|Akumulátor
|11 000 mAh, bezdrátové nabíjení: ne
|Dostupnost
|říjen 2025,
