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Samsung chystá Galaxy SmartTag 3. Nový design potěší, jedna změna může zamrzet

Ioannis Papadopoulos
Samsung chystá Galaxy SmartTag 3. Nový design potěší, jedna změna může zamrzet
Fotografie: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz
  • Vítanou novinkou by mohlo být nasazení moderního Bluetooth 6.0
  • Výrobce však možná učiní krok, který donutí zákazníky k dalším investicím

Přestože se v posledních týdnech hovoří především o nových skládačkách a také připravovaných bezdrátových sluchátkách Galaxy Buds nové generace, zdá se, že Samsung pracuje také na nástupci svého chytrého lokátoru. Chystaný Galaxy SmartTag 3 by měl přitom dorazit s přepracovaným designem, který se inspiruje současným designovým jazykem jihokorejského výrobce, a pokud se dosavadní informace potvrdí, mohl by být představen ještě do konce letošního roku společně s modelem Galaxy S26 FE a tablety série Galaxy Tab S12.

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Podle dostupných informací se Samsung tentokrát rozhodl vsadit na „squircle“ design, tedy tvar nacházející se na pomezí čtverce a kruhu se zaoblenými rohy. Ten již dobře známe například z ikon prostředí One UI nebo nejnovějších chytrých hodinek Galaxy Watch. Oproti první generaci Galaxy SmartTagu s téměř čtvercovým provedením a druhé generaci s podlouhlejším tvarem se tak jedná o další poměrně výraznou změnu vzhledu.

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Na renderech je patrné také kruhové tlačítko umístěné uprostřed zařízení, které zřejmě naváže na funkce první a druhé generace. Lze tak očekávat možnost rychlého vyhledání spárovaného telefonu Galaxy nebo spuštění předem nastavené automatizace. Právě tato funkce může být pro řadu uživatelů vítaným bonusem, jelikož SmartTag neslouží pouze k hledání ztracených předmětů.

Samsung Galaxy SmartTag3 (render)

Jedna konstrukční změna však může některé zájemce zamrzet. Na zveřejněných podkladech totiž chybí otvor pro provlečení poutka či kroužku na klíče, kterým disponovaly předchozí generace. Pokud se tato informace potvrdí i u finálního produktu, bude zřejmě nutné dokoupit speciální pouzdro, což představuje další investici navíc. Vzhledem k tomu, že právě připnutí na klíče patří mezi nejčastější způsoby využití lokátorů, jedná se přinejmenším o diskutabilní rozhodnutí.

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Po stránce výbavy se žádná revoluce neočekává. Galaxy SmartTag 3 by měl opět nabídnout podporu Bluetooth i technologie Ultra Wideband (UWB) pro přesnější lokalizaci, chybět by neměla ani integrace do služby Samsung Find či zvýšená odolnost vůči vodě a prachu, pravděpodobně na úrovni certifikace IP67 nebo IP68. V souvislosti s novou generací Bluetooth 6.0 se pak nabízí otázka, zdali Samsung nepřejde právě na tento standard, který by mohl přinést ještě přesnější určování polohy a efektivnější komunikaci s okolními zařízeními.

SamMobile,
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