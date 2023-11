Dlouhá výdrž u chytrých přívěsků v rámci měsíců se považuje za standard, nejnovější model od Samsungu však v tomto ohledu překonal veškerou konkurenci a slibuje na plnou baterii až 700 dní provozu. K tomu přidává technologii UWB, vysokou odolnost a chytré funkce v rámci platformy SmartThings. Bude to stačit na úspěch?

Kategorie chytrých přívěsků zažívá v poslední době obrovský boom díky jihokorejskému Samsungu a jeho cupertinskému konkurentovi. Zatímco Apple má na trhu stále první a jedinou generaci chytrého přívěsku, Samsung nyní vydal v pořadí již třetí přívěsek, jenž kombinuje extrémně dlouhou výdrž s výhodami technologie UWB i novým praktickým designem. Jak se mi osvědčil během testování? A jaké způsoby využití vlastně nabízí pro běžného uživatele, majitele psa či třeba někoho, kdo má doma chytrou domácnost?

Technické parametry Samsung Galaxy SmartTag2

Materiál plast/kov Hmotnost 13,75 g Rozměry 28,8 × 52,44 × 8 mm Barevná provedení černá a bílá Připojení Bluetooth LE 5.3, UWB Dosah až 120 metrů Baterie vyměnitelná (CR2032) Výdrž až 500 dní v běžném režimu

Obsah balení: nic dalšího netřeba

Galaxy SmartTag2 dorazí v jednoduché (a environmentálně miniaturní) krabičce s již nainstalovanou baterií typu CR2032 (o kapacitě 220 mAh) a sadou základních příruček. Baterii přitom od kontaktu dělí záslepka, kterou lze snadno vyjmout, tudíž se přívěsek zbytečně nevybíjí již na skladě, odkud se dostane k zákazníkům. V balení se ukrývá rovněž klasický nástroj (jehla) k vytažení slotu pro SIM či paměťové karty, o jehož využití si povíme v další kapitole.

Líbilo se nám již nainstalovaná baterie

Konstrukce: mnohem stylovější i praktičtější

Nová generace chytrého přívěsku od Samsungu se rozměrově oproti předchůdci značně proměnila. Nejedná se již o malý čtverec, ale spíše o obdélník, což napoví i rozměry 28,8 × 52,44 × 8 mm. Designová změna přitom podle mě SmartTagu jednoznačně prospěla, neboť vypadá mnohem lépe (hodnotněji) a díky integrovanému očku, jehož průměr je násobně větší oproti menší zdířce u předešlé generace, je i snadnější přívěsek napojit na kovové kolečko od klíčků či třeba skobu na batohu. Během testování jsem měl k dispozici i originální „pouzdro“ (k používání však rozhodně není potřeba), jež má po stranách zdrsněný povrch a obsahuje rovněž elegantně vypadající kovový kroužek v matném provedení. S ním je pak uchycení přívěsku ještě rychlejší, ať už se rozhodnete jej nosit na batohu, kabelce či třeba klíčcích od auta. Kromě mnou testovaného pouzdra je pak k dispozici i ochrana v podobě silikonového návleku.

Trochu mě mrzí, že jsem v nabídce příslušenství nenašel žádné speciální pouzdro pro uchycení k obojku, jako měl například chytrý přívěsek od Vodafonu, jehož prodej byl již ukončen. V současné podobě, kdy připnete přívěsek k obojku, se totiž bude SmartTag2 neustále natřásat. Přestože je relativně malý a hmotnost (bez pouzdra) činí zhruba jen 14 gramů, si dokážu představit, že může být některým psům nepříjemný. Zcela jistě se však na trhu objeví (minimálně neoriginální) pouzdra s možností skrze ně obojek provléknout, což nadměrné natřásání vyřeší. Majitelé psů (a nejen ti) naopak zcela jistě ocení mezigeneračně vylepšenou odolnost dle IP67. To znamená, že ani bahenní koupel či neplánovaná návštěva rybníku vašim čtyřnohým miláčkem by neměla způsobit přívěsku žádnou újmu.

Na jeho těle pak kromě očka najdeme rovněž nápis Galaxy SmartTag2, pod nímž se ukrývá neviditelné tlačítko, jež lze naprogramovat na stisknutí, dvojité stisknutí a podržení. Platí přitom, že dvojitým stisknutím lze prozvonit k přívěsku spárovaný telefon/tablet, krátké stisknutí a podržení lze pak nastavit v sekci Automatizace. Následně lze takto například zapnout chytrou lampičku v domácnosti, odeslat oznámení někomu jinému či spustit (předem nastavenou) rutinu. SmartTag je tedy zároveň jakýmsi chytrým tlačítkem s poměrně širokými možnostmi využití a v tomto ohledu zcela jistě předbíhá i AirTag, jenž žádným tlačítkem nedisponuje. Na straně druhé je pak průřez pro reproduktor, který je skutečně hlasitý. Testoval jsem jej i v dost rušných prostorech a minimálně na vzdálenost dvou metrů byl bez problémů slyšitelný, hlasitý reproduktor zde tedy naštěstí není jen pro parádu. Samotnou hlasitost si dokonce můžete upravit v nastavení, stejně jako vyzvánění.

Na závěr prozradím, proč je v balení nástroj pro vytažení slotu na SIM. Ten se pochopitelně v tomto přívěsku nenachází, je zde však jiný slot určený pro vyměnitelnou baterii. Nástroj je tak potřeba zasunout do otvoru v oblasti očka, čímž se vysune slot s baterií, kterou lze poté vyměnit. Jedná se o velmi robustní řešení, které je pojistkou toho, že z přívěsku baterie nevypadne ani v případech dlouhého pádu a vsadím se, že v případě odcizení předmětu, k němuž by byl přívěsek připojen, by si nejeden zloděj okamžitě nevěděl rady, jak přívěsek deaktivovat, resp. vytáhnout z něj baterii.

Líbilo se nám povedený design s velkým očkem

odolnost dle IP67

hlasitý reproduktor

skutečně bezpečné a rovněž nenápadné uložení baterie

v současnosti jsou k dispozici i dvě originální pouzdra od výrobce

Nelíbilo se nám není k dispozici pouzdro vhodné k upevnění k obojku

Konektivita a funkce: vhodný pro pejskaře i běžné uživatele

Galaxy SmartTag2 přináší celou řadu chytrých funkcí i dlouhou výdrž. Dříve zmíněné možnosti ovládání chytré domácnosti díky integrovanému tlačítku v samotném přívěsku lze přitom rozšířit o další vychytávky. Pojďme však postupně a předpokládejme, že běžný uživatel si přívěsek koupí především kvůli možnostem snadného vyhledávání věcí. V takovém případě jistě oceníte již zmíněný hlasitý reproduktor, pro majitele telefonů s technologií UWB je zde však také možnost lokaci přívěsku vypátrat pomocí technologie připomínající GPS, pouze s tím rozdílem, že je mnohem přesnější a funguje na úrovni domácnosti. Vyhledávání přívěsku nikoliv pomocí zvuku, ale za pomoci UWB je na druhou stranu smysluplné pouze v případech, když přívěsek neslyšíte, jinak je navádění po zvuku zpravidla vždy rychlejší volbou. Samotná přesnost vyhledávání je však na velmi dobré úrovni a díky integraci AR máte k dispozici i pěkné rozhraní, kdy vás navádí zelená šipka až k cíli. Vyhledávání jsem zkoušel na různě dlouhé vzdálenosti a musím říct, že dosah je velmi dobrý i přes několik tlustých zdí v rámci rodinného domu, na volném prostranství za ideálních podmínek by měl podle výrobce činit až 120 metrů.

Kromě „ztráty“ telefonu v rámci domácnosti je pak druhým scénářem skutečná ztráta předmětu, k němuž je SmartTag připojený. V takovém případě vás může zachránit Galaxy Find Network, na kterou jsem byl zvědavý a téměř každý den jsem sledoval historii lokace (což je mimochodem velmi pěkně zpracovaná funkce, viz screenshot) přívěsku v mobilní aplikaci. Historie je vlastně výčtem „setkání“ přívěsku s různými zařízeními Galaxy (spárovaný telefon jsem u sebe schválně neměl), kdy bylo patrné, že například po cestě vlakem přívěsek kontaktoval poměrně velké množství produktů této značky. Dle historie však neměl problém se spojit s produkty Samsung ani během jízdy autem. Pochopitelně pak navazoval kontakt i při procházce městem, návštěvě restaurace apod. Minimálně v jednom případě mě však přívěsek zaskočil, neboť se v historii nacházelo prázdné místo (resp. chybějící lokace), přestože jsem strávil více než dvě hodiny s osobou, která používá loňskou generaci smartphonu řady Galaxy S. Může se jednat o chybu současného softwaru či nějaký jiný bug, očekával bych však, že toto setkání přívěsek rovněž „zaloguje“ a uvidím jej v historii. Spolehlivost tedy alespoň v tuto chvíli nemusí být vždy 100%.

Tím se rovněž dostáváme k využitelnosti přívěsku jako „trackeru“ psů. Ze své podstaty se samozřejmě o sledovací zařízení nejedná, neboť nemá podporu navigačních služeb a spoléhá se čistě na to, že naváže kontakt se zařízením, které lokaci dokáže určit. I přesto však může být v případě ztráty vašeho mazlíčka nápomocné, a to především díky režimu ztráty. Po aktivaci tohoto režimu totiž stačí, aby přívěsek naskenovalo jakékoliv zařízení s NFC a internetovým připojením, resp. webovým prohlížečem, aby byly zobrazeny kontaktní údaje.

Novinkou je pak rovněž upozornění na zapomenutí přívěsku, resp. propojeného objektu. Pokud tak přívěsek zapomenete na místě, které nemáte v seznamu označeno jako bezpečné, budete upozorněni notifikací. Dalším vylepšením je například režim venčení, kdy lze k přívěsku přiřadit konkrétního psa a vyplnit u něj údaje, jako je plemeno, věk, zdravotní problémy apod. a následně měřit, kolik času pes stráví na procházkách včetně toho, kde se pohybuje, viz screenshoty.

SmartTag2 má přichystané praktické funkce pro majitele psů. U nich lze kromě vytvoření podrobného profilu mazlíčka rovněž logovat procházky, avšak pouze manuálně.

Posledním klíčovým parametrem je výdrž, která činí v běžném režimu 500 dní, v úsporném pak až neuvěřitelných 700 dní. Díky tomu je výměna baterie zanedbatelná z hlediska nákladů, ale také na něj nemusíte skoro vůbec myslet. „Omezením“ pro SmartTag2 pak i nadále zůstává možnost jej spárovat pouze s produkty Galaxy (smartphony, ale i tablety), což je na druhou stranu stejné i u AirTagu, jenž lze zase propojit pouze s iPhony. Na trhu je pochopitelně mnoho dalších chytrých přívěsků, ty však zase nenabídnou takové možnosti v rámci SmartThings apod. I tentokrát tedy SmartTag2 cílí pouze na majitele zařízení Galaxy. Bohužel nepochodíte ani s nápadem přívěsek nejprve spárovat s telefonem/tabletem Galaxy a následně jej ovládat skrze aplikaci SmartThings na jiném zařízení (ta je mimochodem dostupná i na iOS).

Líbilo se nám režim venčení a ztráty

velký dosah

možnost ovládání chytré domácnosti

nově i režim při zapomenutí přívěsku

velmi dlouhá výdrž na baterii

Nelíbilo se nám ne vždy kompletní historie lokace přívěsku

Zhodnocení

Samsung Galaxy SmartTag2 je ve všech ohledech lepší než předchůdce a zároveň je i hozenou rukavicí směrem k Applu, který by měl v příštím roce uvést druhou generaci AirTagu. SmartTag2 nově nabídne výrazně vyšší odolnost, extrémně dlouhou výdrž na baterii, ale také řadu chytrých funkcí. Oproti AirTagu navíc disponuje praktickým tlačítkem, které je na první pohled neviditelné. Jedinou nevýhodou tak může být bohužel ne vždy zcela kompletní historie lokace přívěsku či snad v současnosti chybějící pouzdro pro komfortní upevnění na obojek. Cena přívěsku však není nijak přehnaná, nákup bych tak vřele doporučil každému majiteli podporovaných zařízení značky Samsung, jež o pořízení chytrého přívěsku přemýšlí.

Foto: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz