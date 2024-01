Samsung aktualizoval na Android 14 i levný Galaxy Tab A7 Lite starý skoro 3 roky

Fotografie: Samsung

Samsung i nadále konkurenci ukazuje, jak se má přistupovat k aktualizacím na nejnovější operační systém. Android 14 už má totiž nespočet modelů s logem jihokorejského výrobce, s čímž značka započala loni a letos čile pokračuje. Vše přitom logicky odstartovaly modely vlajkové řady Galaxy S23 a Galaxy S22, jež následovaly špičkové ohebné telefony Galaxy Z Flip5 a Galaxy Z Fold5. Z nejnovější verze Androidu se už nějakou dobu mohou těšit i telefony Galaxy S23 FE a Galaxy A54. Poté se přidala i řada tabletů Galaxy Tab S9 společně s cenově dostupným Galaxy A34 a předloňskými vlajkovými modely řady Galaxy S21. Android 14 už je ale i v Galaxy Tabech S8 či mobilech Galaxy A14 5G, Galaxy S21 FE nebo Galaxy A52s a Galaxy A33.

A loňským rokem aktualizace na nejnovější Android 14 neskončily – viz jejich „jízdní řád“, o němž jsme vás dříve informovali. Server sammobile.com totiž aktuálně informoval o tom, že update na nejnovější verzi Androidu právě dostal cenově dostupný Samsung Galaxy Tab A7 Lite představený už v květnu 2021, tehdy ještě s One UI 3.1 založeným na Androidu 11. Nyní se tak na tablet s 8,7palcovým displejem a 3GB RAM a pouze 32GB úložištěm dostává stabilní aktualizace na One UI 6 s Androidem 14, tedy něco, o čem mohou jen snít i leckteré mnohem dražší kousky představené o poznání později. Jen pro ilustraci situace, Galaxy Tab A7 Lite se v České republice začal prodávat 18. června 2021 za doporučenou maloobchodní cenu pouze 4 399 Kč ve Wi-Fi verzi, 5 199 Kč pak stála varianta s LTE.

Aktualizace One UI 6 přichází s verzí firmwaru T225NKOU6DWL9 a vyžaduje stažení více než 1,5GB balíčku dat. Aktuálně je dostupná v Jižní Koreji s tím, že by se brzy měla dostat i do dalších zemí. Až bude aktualizace k dispozici i pro kousky z tuzemské distribuce, tablet by ji měl nabídnout sám. Zda není náhodou již ke stažení, si můžete zkontrolovat i sami. Postačí zavítat do Nastavení a položky Aktualizace softwaru. Pak vyberte položku Stáhnout a nainstalovat, přičemž vzápětí vám tablet buď aktualizaci nabídne, případně vám sdělí, že prozatím dostupná není.