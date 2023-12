Aktualizace smartphonů Samsung na Android 14 může způsobit problémy s Android Auto

Společnost Samsung je v současnosti považována za jednu z nejlepších z hlediska softwarové podpory mobilních telefonů. Navzdory opravdu širokému portfoliu smartphonů totiž zvládá aktualizovat modely napříč různými cenovými segmenty v rekordně rychlém čase (v některých případech přichází updaty dokonce ještě rychleji, než je tomu u Pixelů od Googlu), s tím se však pojí i riziko občasného softwarového bugu. Takovým by podle stížností některých uživatelů (dostupných kromě sítě X také například na oficiálním fóru společnosti Google) měly trpět i některé smartphony, na něž již zavítala nová nadstavba One UI 6.0, která staví na Androidu 14. Samsung ji mezi vybrané modely postupně posílá již od konce října a v tuto chvíli bylo podle 9to5Google aktualizováno již přes 40 různých smartphonů.

Yes, wireless android auto keeps frequently disconnecting (too often) when using S23U. Surprisingly this issue is evident with only 1 of the 2 vehicles that I use with android auto.