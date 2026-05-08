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Rudý střed u Galaxy S26 Ultra? Hardware je v pořádku, na vině je pouhý software

Marek Vacovský
Rudý střed u Galaxy S26 Ultra? Hardware je v pořádku, na vině je pouhý software
Fotografie: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz
  • Neobvyklé červené zbarvení uprostřed displeje u vybraných modelů Galaxy S26 Ultra nemá na svědomí vadný hardware
  • Výrobce nabízí bezplatné odstranění problému v autorizovaných servisech bez ohledu na délku záruční lhůty
  • Pro uživatele, kteří nechtějí navštěvovat servisní středisko, chystá Samsung brzkou opravnou aktualizaci systému

V posledních dnech se mezi majiteli vlajkové lodi Samsung Galaxy S26 Ultra objevily zprávy o nepříjemném fenoménu – na displejích některých zařízení se v centrální části začala zobrazovat obdélníková plocha s výrazným červeným nádechem. Mezi uživateli se okamžitě rozhořela debata, zda nejde o vážnou hardwarovou vadu panelu. Samsung však nyní vydal podle informací Sammobile (viz sammobile.com) oficiální prohlášení, ve kterém obavy zákazníků rozptyluje.

Samsung Galaxy S26 Ultra má unikátní displej

Podle oficiálního oznámení, které se objevilo v aplikaci Samsung Members v Jižní Koreji, je na vině výhradně softwarové nastavení. Samotný displej je z hardwarového hlediska zcela v pořádku a k odstranění červeného nádechu stačí softwarová rekalibrace obrazovky.

Samsung Galaxy S26 UltraSamsung Galaxy S26 UltraSamsung Galaxy S26 UltraSamsung Galaxy S26 UltraSamsung Galaxy S26 UltraSamsung Galaxy S26 UltraSamsung Galaxy S26 UltraSamsung Galaxy S26 UltraSamsung Galaxy S26 Ultra
Samsung Galaxy S26 Ultra
Samsung Galaxy S26 Ultra
Samsung Galaxy S26 Ultra
Samsung Galaxy S26 Ultra
Samsung Galaxy S26 Ultra
Samsung Galaxy S26 Ultra
Samsung Galaxy S26 Ultra
Samsung Galaxy S26 Ultra
Samsung Galaxy S26 Ultra
Na celou obrazovku

Jelikož jde o pochybení na straně softwaru, přistoupil jihokorejský gigant k pro zákazníky velmi vstřícnému kroku. Všichni dotčení majitelé modelu Galaxy S26 Ultra mohou navštívit jakékoliv oficiální servisní středisko Samsungu, kde jim bude kalibrace displeje provedena zdarma a na počkání. Tato nabídka platí bez ohledu na to, zda je dané zařízení ještě v záruce, či nikoliv.

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Pro uživatele, kteří nemají možnost nebo chuť servisní centrum osobně navštívit, připravuje Samsung pohodlnější řešení – již pracuje na softwarové aktualizaci, která kalibraci provede vzdáleně přímo v zařízení. Přesný harmonogram vydání tohoto opravného balíčku slibuje výrobce oznámit v nejbližší době.

Technické parametry Samsung Galaxy S26 Ultra

Kompletní specifikace
Konstrukce163,6 × 78,1 × 7,9 mm, 214 g, konstrukce: klasická, odolnost: IP68
DisplejAMOLED, 6,9" (3 120 × 1 440 px)
Fotoaparát200 Mpx, LED dioda, video: 7 680 × 4 320 px, 30 FPS
ChipsetSnapdragon 8 Gen 5 Elite for Galaxy, , GPU: ano
PaměťRAM: 12 GB, vnitřní paměť: 1 024 GB / 512 GB / 256 GB, paměťové karty: ne
Datové funkce5G: ano, LTE: ano, Wi-Fi: Wi-Fi 7, Bluetooth: 6.0, NFC: ano
Operační systémAndroid 16
Akumulátor5 000 mAh, bezdrátové nabíjení: ano
Dostupnostúnor 2026,
sammobile.com,
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