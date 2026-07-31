Kolik Samsung stojí funkce Privacy Glass u Galaxy S26 Ultra?

Jednou z absolutně nejlepších vlastností novodobých modelů Samsung Galaxy S Ultra je obrazovka s antireflexní povrchovou úpravou, která dokáže pohltit až 75 % odlesků. Nejnovější Galaxy S26 Ultra pak přinesl také jedno další zajímavé vylepšení, a to tzv. Privacy Display. Jedná se o praktickou vychytávku, která znesnadní život všem „čumilům“, kteří by vám chtěli odkoukávat (citlivé) údaje z vaší obrazovky. Samsung potvrdil, že k fungování Privacy Display využívá kombinaci softwaru i hardwaru a právě na cenu použitého hardwaru se zaměřuje nejnovější průzkum Counterpoint Research, na který upozornili redaktoři ETNews.
Použitý displej má pochopitelně na starost přímo Samsung, respektive divize Samsung Display, a zobrazovací panel nese označení Flex Magic Display, přičemž panel obsahuje dvě sady RGB podsvícení. První sada má za úkol zajistit široké pozorovací úhly, druhá pak pravý opak, díky čemuž je možné použít efekt zčernání displeje při nahlížení z úhlů. Tato technologie se pak pojí i s vyššími výrobními náklady, které by se mimochodem mohly promítnout do celé série Galaxy S27. Podle některých zdrojů by mělo mít tzv. Privacy Display funkci k dispozici Galaxy S27 Ultra, Galaxy S27, Galaxy S27+ i Galaxy S27 Pro. Doufejme, že to znamená také příchod skla schopného odrazit odlesky zmíněného na začátku.
Přestože konkrétní ceny zobrazovacích panelů nebyly zveřejněny, odhaduje se cena displeje na přibližně 84 dolarů u Galaxy S23 Ultra, 88 dolarů u S24 Ultra a 80 až 87 dolarů u S25 Ultra. S26 Ultra se odhaduje na zhruba 88 až 96 dolarů, a je tak zhruba o 10 % dražší.
- Galaxy S23 Ultra: 84 USD za OLED panel (cca 1 785 Kč)
- Galaxy S24 Ultra: 88 USD za OLED panel (cca 1 870 Kč)
- Galaxy S25 Ultra: 84–88 USD za OLED panel (cca 1 785 až 1 870 Kč)
- Galaxy S26 Ultra: 88–96 USD za OLED panel (cca 1 870 až 2 040 Kč)
Samsung Galaxy S26 Ultra
|Rozměry
|163,6 × 78,1 × 7,9 mm, 214 g
|Displej
|AMOLED, 6,9" (3 120 × 1 440 px)
|Fotoaparát
|200 Mpx, video: 7 680 × 4 320 px, 30 FPS
|Procesor
|Snapdragon 8 Gen 5 Elite for Galaxy,
|Paměť
|RAM: 12 GB, úložiště: 1 024 GB / 512 GB / 256 GB, ne
|Akumulátor
|5 000 mAh