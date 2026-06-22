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Gimbal už nebudete potřebovat, protože nové Galaxy S26 Ultra dokonale uzamkne horizont

Ioannis Papadopoulos
Gimbal už nebudete potřebovat, protože nové Galaxy S26 Ultra dokonale uzamkne horizont
Fotografie: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz
  • Vychytávka nabízí novou úroveň stabilizace pro ty nejnáročnější scénáře
  • S telefonem můžete otáčet třeba i o 360 stupňů, horizont však zůstane skálopevně „uzamčen“

Výrobci se již velmi dlouho předhánějí v tom, kdo nabídne nejlepší stabilizaci obrazu. Čas od času však někdo přijde s ještě kreativnějším řešením a začne doslova kouzlit s kombinací optiky a softwaru. Mezi tyto průkopníky se řadí i nová řada Galaxy S26 v čele s vlajkovou lodí Galaxy S26 Ultra, která láká na funkci uzamčení horizontu (Horizon Lock).

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Tuto funkci přitom nemusíte složitě hledat v nastavení. Nachází se přímo ve fotoaplikaci v pravém rohu v režimu natáčení videa. Zde lze rychle zapnout či vypnout HDR, nastavit rozlišení i snímkovací frekvenci, ale také aktivovat režim Super stabilní, pod kterým se skrývá právě možnost uzamčení horizontu. Nejedná se o obyčejné marketingové lákadlo, ale o vychytávku, která skutečně funguje a, jak napovídá samotný název, udrží horizont vždy v dokonalé rovině.

Samsung Galaxy S26 Horizontal Lock

Jak se říká, jeden obrázek vydá za tisíc slov a jedno video za tisíc obrázků. Proto přikládáme naši ukázku, při jejímž natáčení jsme telefon záměrně naklápěli do stran, aniž by to mělo jakýkoliv vliv na výsledný videozáznam. Uzamčení horizontu u Galaxy S26 Ultra je natolik schopné, že byste mohli s telefonem kompletně otáčet kolem dokola, a obraz by se přesto ani nepohnul.

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Praktické využití se nabízí hned v několika scénářích, a to od špičkové stabilizace při chůzi či běhu až po natáčení akčních záběrů s telefonem upevněným v držáku na terénním kole. Pochopitelně se nabízí i další nápady, jako je záznam ze sjezdu na snowboardu. Zkrátka všude tam, kde byste běžně museli použít klasický gimbal.

Z hlediska kvality videa máte na výběr z několika možností. Pokud zvolíte rozlišení Quad HD (2 560 × 1 440 pixelů), můžete počítat se snímkovací frekvencí až 60 FPS. V aplikaci lze přepínat mezi 0,6×, 1× nebo 2× přiblížením. Z logiky věci je jasné, že při takto masivní stabilizaci dochází k digitálnímu ořezu, výsledná kvalita obrazu je však stále na velmi slušné úrovni.

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Podobně jako v případě displeje s funkcí Privacy Display u Galaxy S26 Ultra je i tato novinka vysoce praktická, byť to tak na první pohled nemusí působit. Své uplatnění najde především při sportovních aktivitách a v rukou akčních tvůrců obsahu.

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