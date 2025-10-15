Také 14" MacBook Pro se dočkal čipu M5. Adaptér v balení však již nenajdete

Společně s novým iPadem Pro uvedl také novou generaci 14" MacBooku Pro, který slibuje až 3,5krát větší výkon při práci s AI, rychlejší úložiště i velmi dlouhou výdrž až 24 hodin.
Nový MacBook Pro s čipem M5 disponuje 10jádrovým GPU s novou generací Neural Acceleratoru v každém jádru. Je také vybaven 2krát rychlejším SSD úložištěm, což se projeví například při načítání místních velkých jazykových modelů (LLM). Novinku lze navíc pořídit s až 4TB úložištěm a díky propustnosti jednotné paměti přes 150 GB/s hravě zvládne práci s velkými AI modely přímo na zařízení i manipulaci s rozsáhlými 3D scénami.
14palcový MacBook Pro s čipem M5 přináší například:
- Až 6,8× rychlejší 3D rendrování v Blenderu než na 13palcovém MacBooku Pro s M1 a až 1,7× rychlejší než na 14palcovém MacBooku Pro s M4.
- Až 3,2× vyšší snímkové frekvence při hraní her než na 13palcovém MacBooku Pro s M1 a až 1,6× vyšší než na 14palcovém MacBooku Pro s M4.
- Až 2,1× rychlejší sestavování při kompilaci kódu v Xcodu než na 13palcovém MacBooku Pro s M1 a až 1,2× rychlejší než na 14palcovém MacBooku Pro s M4.
Produkci nového čipu má na starosti tchajwanské TSMC, které použilo třetí generací 3nm výrobní technologie. CPU se skládá z 10 jader, kdy 6 z nich je energeticky efektivních a 4 vysoce výkonných.
Cena 14palcového MacBooku Pro s čipem M5 začíná na 45 990 Kč nebo 42 990 Kč se slevou pro školství. K dispozici jsou vesmírně černé a stříbrné provedení. Za zmínku rovněž stojí, že nový MacBook Pro se v rámci evropského trhu nedodává s nabíjecím adaptérem, jako tomu bylo v minulosti, zatímco v USA a na dalších trzích se v balení nachází 70W adaptér. Za ten si Apple nechá připlatit 1 790 Kč, v případě 96W adaptéru pak 2 290 Kč. Kabel zakončený magnetickým konektorem MagSafe 3 je však stále přítomen.