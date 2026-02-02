mobilenet.cz na sociálních sítích

Marek Vacovský
Nové MacBooky Pro se údajně představí velmi brzy. Co o nich víme?
Fotografie: Apple
  • Apple údajně chystá v nejbližších týdnech představit mírně vylepšené MacBooky Pro
  • Zachovají si současný design, ale nabídnou rychlejší čipy
  • Podle Marka Gurmana se objeví v rámci cyklu macOS 26.3, tedy mezi únorem a březnem

Apple se údajně připravuje na uvedení nové generace MacBooků Pro, které přinesou především výkonnější hardware, aniž by měnily design současných modelů. Podle Marka Gurmana, který se o své postřehy podělil v jeho newsletteru Power On, by nové verze MacBooků Pro měly dorazit konkrétně během cyklu macOS 26.3, tedy mezi únorem a březnem.

Nové MacBooky Pro se zatím skrývají pod kódovými označeními J714 a J716 a na první pohled se od stávajících modelů prakticky nemají. Podle dostupných informací se nečekají výrazné designové novinky, OLED dotykový panel, o kterém se spekuluje dnes už vlastně roky, pak zůstane mimo tento upgrade. Očekává se tedy „jen“ navýšení výkonu díky nové generaci hardwaru.

Signálem, že Apple připravuje novinky, může být i výrazné omezení dostupnosti současných MacBooků Pro v Apple Store. To často bývá známkou toho, že stávající zásoby se připravují k nahrazení novou generací.

