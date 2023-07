Kompaktní rozměry, obří baterie, displej bez výřezu či 3,5mm jack i slot pro paměťové karty. To jsou jen některé z předností nové Xperie 10 V, která se pokusí prorazit v segmentu nabitém konkurencí. Jaké jsou její šance na úspěch a kdo by mohl ocenit její přednosti?

Kromě vlajkové Xperie 1 V Sony letos prozatím představilo již jen jediný model, kterým je zástupce (nižší) střední třídy, Xperia 10 V. Jak se novinka povedla a také to, jak se mezigeneračně zlepšila či zhoršila oproti loňské Xperii 10 IV, se dočtete na řádcích níže.

Technické parametry Sony Xperia 10 V Kompletní specifikace Konstrukce 155 × 68 × 8,3 mm , 159 g , konstrukce: klasická, odolnost: IP68 Displej OLED, 6" (2 520 × 1 080 px) Fotoaparát , LED dioda, autofocus Chipset Qualcomm Snapdragon 695 , CPU: 2×2,2 GHz + 6×1,7 GHz , GPU: Adreno 619 Paměť RAM: 6 GB , vnitřní paměť: 128 GB , paměťové karty: microSDXC Datové funkce 5G: ano , LTE: ano , Wi-Fi: 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth: 5.1, NFC: ano Operační systém Android 13 Akumulátor 5 000 mAh , bezdrátové nabíjení: ne Dostupnost červen 2022, 10 990 Kč

Obsah balení: příroda na prvním místě

Už balení loňské Xperie 10 IV bylo velmi environmentální, tj. bylo rozměrově skutečně malé a neobsahovalo kromě legislativou vyžadovaných manuálů a telefonu již nic jiného, Xperia 10 V jde však ještě dál. Podobně jako Xperia 1 V totiž dorazila v krabičce skládající se ze dvou částí vyrobené ze speciálního materiálu (samozřejmě recyklovaného, který se dá dále recyklovat).

Líbilo se nám maximálně environmentální

Konstrukční zpracování: o 2 gramy lehčí, stejně odolná

Pokud bych měl z telefonů v cenové hladině okolo 10 tisíc korun vybrat jeden, který se mi konstrukčně líbí nejvíc, byla by mým jasným favoritem Xperia 10 V. Nástupce Xperie 10 IV je mezigeneračně dokonce ještě o 2 gramy lehčí. A přestože na výšku narostl o 2 milimetry a na výšku o jeden, drží se stále velice pohodlně a díky nízké hmotnosti o telefonu v kapse často ani nebudete vědět. Pro Xperie ikonický podlouhlý tvar rovněž zůstává, stejně jako nevídaně vysoká odolnost dle IP65 a IP68. V tomto ohledu by se mohla učit i jihokorejská konkurence z řady Galaxy A, která je pro svou odolnost mnohdy vyzdvihována.

Stejně tak praktický je i slot pro nanoSIM kartu a paměťovou kartu, pro jehož vysunují nepotřebujete žádný nástroj. Jedinou fyzickou nanoSIM lze navíc doplnit i o eSIM, což je další přednost, která není u telefonů v této ceně zcela běžná.

Novinka je dostupná ve čtyřech barevných odstínech.

Z hlediska použitých materiálů výrobce vsadil na plastové rámečky i záda s matnou povrchovou úpravou. Záda však působí dojmem, že se jedná o sklo a zdobí je decentní logo výrobce, vertikálně umístěný fotomodul či pro Sony tradiční logo NFC v místě, kde se (pod zády) nachází. Kromě testované zelené je pak novinka dostupná i v bílé, černé a pro Sony typické fialové barvě s možností si telefon barevně sladit se sluchátky Sony WF-C700N.

Nakonec zmíním i povedené umístění tlačítek na pravém boku, tedy vypínací tlačítko s integrovanou čtečkou otisků prstů a kolébku hlasitosti. Lze na ně velmi snadno dosáhnout bez přehmatávání, přičemž vypínací tlačítko (čtečka) je mírně zapuštěné, tudíž jej není problém velmi snadno nahmatat. Drobnou výtku mám snad jen ke čtečce otisků prstů, jejíž svižnost se v průběhu testování nijak nezměnila (ačkoliv to ještě může v budoucnu vyřešit nějaká aktualizace) a občas se může stát, že zareaguje až na druhý (a někdy i třetí) pokus. Samotné odemknutí telefonu je přitom spíše pomalejší. Dodám ještě, že jsem během testování zkoušel původní otisk vymazat a přidat nový, ale situaci to nijak nepomohlo. Haptická odezva je pak pouze průměrná a nijak neoslní, ale ani nezklame.

Líbilo se nám netuctový vzhled

IP65 a IP68

matný povrch zad

mezigeneračně ještě nižší hmotnost

možnost vytažení slotu na SIM nehtem

dostupná ve čtyřech barevných variantách

snadno nahmatatelná tlačítka

Nelíbilo se nám pomalejší a ne vždy zcela spolehlivá čtečka otisků prstů

Displej: tvrdohlavé Sony

Čelní stranu vyplňuje podlouhlý displej o poměru stran 21:9, který má nově o něco větší uhlopříčku. Konkrétně narostla na 6,1" z předešlých 6" u modelu 10 IV, přestože rozlišení zůstalo zachováno (2 520 × 1 080 pixelů), stejně jako základní 60Hz obnovovací frekvence. Právě v oblasti obnovovací frekvence jsem skutečně doufal, že Sony letos nasadí alespoň 90 Hz, ale bohužel... U předešlých generací šla snad ještě 60 Hz obnovovací frekvence (s přimhouřeným okem) odpustit, u Xperie 10 V představené v letošním roce je to již (za 11 tisíc korun) zkrátka málo. Zejména při srovnání s telefony, jako je Infinix Note 30 Pro, který za takřka poloviční cenu nabídne 120Hz (6,67") AMOLED panel s vlajkově tenkými rámečky.

Navzdory nízké obnovovací frekvenci má však displej Xperie 10 V stále co nabídnout, a to konkrétně prémiové ochranné sklo Corning Gorilla Glass Victus, jež v této ceně není standardem, ale také fakt, že se jedná o 10bitový zobrazovací panel se schopností vykreslit více než miliardu barevných odstínů. Sony si zaslouží pochvalu i za podporu HDR. O to víc v kontrastu s těmito specifikacemi je pak již zmíněná nízká obnovovací frekvence.

Zřejmě největší inovací u displeje je pak o 50 % vyšší maximální jas, který je pojistkou toho, že nebudete mít problém s čitelností ani na ostrém slunci. Mnozí ocení rovněž absenci výřezů či průstřelů, které zde zastupují rámečky. Ty by sice mohly být tenčí, ovšem ukrývají v sobě mřížky reproduktorů a nahoře i selfie kamerku, tudíž své opodstatnění mají. Notifikační dioda však již přítomna není a pro úplnost dodám, že displej neumí ani Always-On, pouze spořič obrazovky (obrázek či hodiny) ve chvíli, kdy se zařízení nabíjí.

Líbilo se nám stále bez výřezu/průstřelu

vyšší maximální jas

Gorilla Glass Victus

Nelíbilo se nám pouze 60 Hz obnovovací frekvence

bez podpory Always-On

Zvuk: dva do páru

Jednou z dalších novinek Xperie 10 V je sekundární reproduktor. V tomto ohledu se tedy Sony chytlo za hlavu a samo usoudilo, že jeden reproduktor u telefonu v dané cenové kategorii je již trochu málo. Samotná kvalita zvuku vás však již nijak neohromí, zvuk je spíše plošší, náročnější posluchači tak okamžitě sáhnou po sluchátkách. V tomto ohledu určitě potěší přítomnost 3,5mm jack, pro který výrobce našel místo i v takto kompaktním zařízení (a pak, že se 3,5mm jack do novodobých kompaktních telefonů již nevměstná). K dispozici je pochopitelně i možnost bezdrátového poslechu, kdy potěší rovněž podpora kodeků aptX HD a aptX Adaptive.

Kromě výše uvedeného zvládá mobil Sony 360 Reality Audio i DSEE Ultimate (zvyšuje kvalitu komprimované hudby) a pochvalu si zaslouží i za to, že reproduktory směřují k uživateli, nelze je tak zakrýt, což je při umístění na bocích poměrně snadné. V neposlední řadě potěší i velice pěkně zpracovaná hudební aplikace (přímo od Sony), která je kompatibilní například i s úložištěm v Google Disku.

Líbilo se nám 3,5mm jack

zvuk směřuje k uživateli

propracovaná hudební aplikace

nově dva hlasité reproduktory

Nelíbilo se nám kvalita reproduktorů by mohla být o něco lepší

Výkon hardwaru: sázka na jistotu?

Obdobně jako u Xperie 10 IV se i tentokrát Sony rozhodlo nasadit osvědčený 6nm procesor Snapdragon 695, který sice neumožňuje záznam videa ve 4K, může se však pochlubit skvělou energetickou účinností, jež se podepíše na velmi dlouhé výdrži na nabití. Pochopitelně by bylo příjemné vidět novější a třeba ještě energeticky efektivnější čipset s vyšším výkonem a schopností záznamu videa ve 4K, přesto však nelze považovat Snapdragon 695 za špatnou volbu. Jedná se tak spíše o sázku na jistotu, kterou Sony nic nezkazí a navíc neschází třeba ani podpora moderní eSIM. Spolu s 6 GB RAM LPDDR4X má telefon i dostatek výkonu, ačkoliv se čas od času dokáže zamyslet. Spíše než nedostatku výkonu to však přisuzuji ne úplně optimalizovanému systému, viz příslušná kapitola. Integrované 128GB úložiště lze pak rozšířit až o 1TB paměťovou kartu.

Líbilo se nám podpora paměťových karet

úsporný 6nm čipset

Nelíbilo se nám nepatří k nejvýkonnějším

Výdrž baterie: stále dechberoucí

Xperia 10 IV byla rekordmanem ve výdrži a Xperia 10 V na tom s ohledem na identickou kapacitu baterie (5 000 mAh), stejný displej i procesor není jinak. I toto zařízení lze klidně nabíjet pouze dvakrát za týden, což je fantastické a tolik díky tomu nebolí absence rychlého a bezdrátového nabíjení, které konkurence rovněž umí, a to i za méně peněz. Nabíjení se navíc mezigeneračně o něco zrychlilo, Xperii 10 V lze tak nabít z 0 na 60 % za hodinu, za půl hodiny na 35 % a z 0 do 100 % za dvě hodiny. Vzhledem k tomu, že i s 35 % můžete bez větších problémů zvládnout jeden den používání, se tak osobně dívám na rychlost nabíjení trochu odlišnou optikou než u konkurence a s pomalejším nabíjením nemám větší problém.

Líbilo se nám fantastická výdrž

mezigeneračně o něco rychlejší nabíjení

Nelíbilo se nám které je však stále pomalé

potěšila by možnost bezdrátového nabíjení

Konektivita: 5G a vše ostatní

Z hlediska konektivity nabídne Xperia 10 V Bluetooth 5.1, Wi-Fi 5, GPS, GLONASS, BDS, QZSS či Galileo. Samozřejmostí je také 5G, NFC pro bezkontaktní platby či rychlé spárování.

Líbilo se nám vše důležité

Fotoaparát: 48Mpx fotoaparát jako hlavní inovace

Zásadní novinkou je primární snímač, který má nově 48 Mpx a jedná se o senzor IMX582, jenž je zhruba 1,6násobně větší než předešlý snímač u Xperie 10 IV. Standardně skládá 4 pixely do 1, přičemž možnost fotit v nativním rozlišení 48 Mpx ani není k dispozici, ale nechybí optická stabilizace. Mezi zbylými senzory najdeme tři 8Mpx fotoaparáty, a to včetně selfie. Za velkou výhodu osobně považuji, že Sony do telefonu necpe žádné zbytečné 2Mpx bokeh senzory a podobně, které mají jen nalákat neznalé.

Hlavní senzor Dvojnásobný teleobjektiv Ultraširokoúhlý snímač Selfie kamerka Rozlišení 48 Mpx 8 Mpx 8 Mpx 8 Mpx Světelnost objektivu f/1.8 f/2.2 f/2.2 f/2.0 Velikost snímače 1/2" 1/4,4" 1/4,0" 1/4,0" Velikost pixelů 0,8 µm 1,0 µm 1,12 µm ? µm Ohnisková délka 26 mm 54 mm 16 mm 27 mm Rozsah objektivu ?° ?° 120° ?° Ostření PDAF PDAF fixní fixní Optická stabilizace ano ne ne ne

Velkou předností telefonu je sám o sobě 2× teleobjektiv, který není v dané cenové třídě standardem. Za ideálních podmínek jsou přitom snímky z něj pěkně ostré a obsahují i dostatek detailů, stejně tak si nelze stěžovat na nový primární snímač, který je jistě vítaným upgradem. Fotografie jsou správně zaostřené, barevně vcelku pěkné a nezpozoroval jsem ani problém s nedostatkem detailů. Ultraširokoúhlý objektiv je pak rovněž dostačující, i když je to u něj s detaily již o dost horší a potěšila by možnost automatického ostření, která zde schází. Čeho si však lze při prohlížení pořízených snímků takřka okamžitě všimnout, je rozdílné barevné podání, které je v některých scénách skutečně hodně výrazné, stejně jako slabší HDR a obecně i nastavení expozice. Leckdy jsou tak některá místa na snímcích extrémně tmavá a jiná zase přepálená. Na občasné focení je Xperia 10 V i se svou pouze průměrnou selfie kamerkou dostačující, pro kohokoliv náročnějšího jsou však na trhu i lepší volby. Znovu pak připomenu i omezení procesoru, tedy schopnost natáčet max. ve Full HD rozlišení.

Denní snímky

Zhoršené světelné podmínky

Portréty

Sony Xperia 10 V Full HD 30 FPS

Líbilo se nám včetně teleobjektivu

nový 48Mpx snímač

Nelíbilo se nám snímače nejsou barevně sladěné

hůře fungující HDR

video max. ve Full HD

Software: Android 13 s tříletou podporou

Xperia 10 V dorazila na trh s Androidem 13 a v době testování (červenci) měla červnové bezpečnostní záplaty. Výrobce pak garantuje alespoň dvě velké aktualizace (tedy na Android 15) a 3 roky bezpečnostních záplat. Po této stránce tedy Xperia 10 V není rekordmanem, ale přiznejme si, že délka podpory ani není špatná a leckdy bohužel najdeme stejnou či podobně dlouhou podporu i u vlajkových lodí, jako je třeba ZenFone 10. Výhodou Xperií může být rovněž víceméně čistý Android, nevýhodou (v případě tohoto modelu) naopak zřejmě trochu horší optimalizace. Telefon na 99 % funguje příkladně, co se svižnosti prostředí týče, občas si však lze všimnout pomalejší animace apod. Naštěstí se ale nejedná o nic, co by mi kazilo celkový dojem ze zařízení.

Líbilo se nám takřka čistý Android

slušná softwarová podpora

víceméně aktuální bezpečnostní záplaty

Nelíbilo se nám občas se potřebuje zamyslet

Zhodnocení

Sony Xperia 10 V je fantastickým zařízením, pokud prahnete po co nejdelší výdrži na nabití, kompaktních rozměrech včetně nevídaně nízké hmotnosti, ale třeba i podpoře paměťových karet. Telefon mě potěšil také solidní softwarovou podporou, kompatibilitou s eSIM, ale i o 50 % jasnějším displejem. Právě obrazovka by si však zcela určitě zasloužila upgrade z nízké 60Hz obnovovací frekvence a zlepšit by se mohla i spolehlivost a svižnost čtečky otisků prstů či optimalizace systému. Pokud jste však ochotni Xperii 10 V některé z těchto nedostatků odpustit a hledáte něco neokoukaného, jedná se o skvělou volbu.

Konkurence

Za přímou konkurenci Xperie 10 V lze považovat Samsung Galaxy A54, který se pochlubí 6,4" 120Hz Super AMOLED displejem, větším interním úložištěm s 256 GB i rychlejším nabíjením. Výhodu má rovněž v délce softwarové podpory, na druhou stranu není tak kompaktní, nemá dvojici certifikací zvýšené odolnosti a ani zdaleka se nepřiblíží výdrži Xperie 10 V.

Přejít do kataloguPřečíst recenzi Samsung Galaxy A54 Rozměry 158,2 × 76,7 × 8,2 mm , 202 g Displej Super AMOLED, 6,4" (2 400 × 1 080 px) Fotoaparát 64 Mpx , video: 3 840 × 2 160 px, 30 FPS Procesor Samsung Exynos 1380 , Paměť RAM: 8 GB , úložiště: 256 GB , microSDXC Akumulátor 5 000 mAh

Zajímavou, i když o něco dražší volbu, může představovat designová Motorola Edge 40, která nabídne vyšší výkon, rychlejší nabíjení i značně povedenější displej. Tato novinka rovněž zaujme provedením z veganské kůže, přičemž neschází ani odolnost dle IP68.

Přejít do kataloguPřečíst recenzi Motorola Edge 40 Rozměry 158,4 × 72 × 7,6 mm , 167 g Displej POLED, 6,55" (2 400 × 1 080 px) Fotoaparát 50 Mpx , video: 3 820 × 2 160 px, 30 FPS Procesor Paměť RAM: 8 GB , úložiště: 256 GB , ne Akumulátor 4 400 mAh

Foto: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz