Sony Xperia 5 V uniká ve videu. Zřejmě přijde o jeden fotoaparát

Fotografie: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz

V letošním roce se dočkáme ještě minimálně jedné novinky ze strany Sony. Očekává se příchod další generace kompaktní Xperie 5, která ponese název Xperia 5 V, a poměrně nečekaně došlo k úniku produktového videa skrze komunitní fórum reddit.com.

Na první pohled vás jistě trkne do očí zásadní změna na zadní straně, kde jsou vidět pouze dva fotoaparáty, zatímco všechny předchozí generace, i ta současná, mají tři. Je tak ve hře, že by Sony odstranilo teleobjektiv, avšak šlo by o poměrně zásadní nevýhodu.

Zatímco o výbavě v podobě Snapdragonu 8 Gen 2 a až 16GB RAM se zatím jen spekuluje, o přítomnosti 3,5mm jacku není pochyb. Stejně jako o dostupnosti minimálně tří barevných variant: černé, bílé a modré, které můžeme ve videu vidět. V tuto chvíli není známo, kdy se telefon přesně představí, avšak ve hře je tradiční zářijový termín.