Veganská kůže, zaoblený displej s vysokou obnovovací frekvencí či hlavní snímač s clonou pouhých f/1.4? Pokud vás uvedené specifikace zaujaly, pak byste si neměli nechat ujít novou Motorolu Edge 40. Dokáže vás stylová novinka přesvědčit ke koupi?

Motorola má v poslední době našlápnuto a její vlajková Edge 40 Pro ve mně zanechala skvělý dojem v oblasti designu a konstrukčního zpracování, výkonu, displeje, ale třeba i nabíjení. Nyní tato značka přichází s odlehčeným modelem Edge 40, který je v mnoha ohledech podobný, ale na první pohled se odlišuje stylovými koženkovými zády. A na to, jak se povedl, se zaměřím na řádcích níže.

Technické parametry Motorola Edge 40 Kompletní specifikace Konstrukce 158,4 × 72 × 7,6 mm , 167 g , konstrukce: klasická, odolnost: IP68 Displej POLED, 6,55" (2 400 × 1 080 px) Fotoaparát 50 Mpx , video: 3 820 × 2 160 px, 30 FPS Chipset Paměť RAM: 8 GB , vnitřní paměť: 256 GB , paměťové karty: ne Datové funkce 5G: ano , LTE: ano , Wi-Fi: Wi-Fi 6, Bluetooth: 5.2, NFC: ano Operační systém Android 13 Akumulátor 4 400 mAh , bezdrátové nabíjení: ano Dostupnost , 14 499 Kč

Obsah balení: voňavý unboxing

Zážitek z rozbalování Edge 40 jsem již podrobněji popisoval v samostatném článku, který doporučuji přečíst. Pro ty, kterým se nechce, uvedu, že balení telefonu je parfémované, telefon i příslušenství tak voní specifickou (spíše lehkou a svěží) vůní. V samotné krabičce pak je 68W adaptér i USB-C/USB-C kabel či průhledné (tvrzené) pouzdro. Obsah balení je tak kompletní.

Líbilo se nám kompletní balení včetně adaptéru a pouzdra

parfémované pouzdro

Konstrukční zpracování: veganská kůže s IP68

Motorola Edge 40 nejenže vypadá stylově, ale také se velmi pohodlně drží a používá. Velkou zásluhu na tom mají zaoblené boky i nízká hmotnost 171 gramů a celkově tvar.

Samostatnou kapitolou je design, respektive záda s veganskou kůží. Testované černé provedení je přitom skutečně velmi tmavé a skoro by se chtělo říct, že se jedná o jednu z těch speciálních barev, které se používají třeba v automotive, jež jsou unikátní tím, že pohlcují světlo. Osobně se mi také hodně líbí detail s údaji o hlavním snímači vyražený do koženky v oblasti fotomodulu. Pochopitelně rovněž platí, že nasazení tohoto typu povrchu je zárukou spolehlivého „gripu“, tedy telefon vám z dlaně jen tak nevyklouzne. Stejně tak si nemusíte dělat hlavu s odstraněním nevzhledných otisků, které se zde nezachytí. Jediné „riziko“ mohou představovat materiály (z nich může být například taková podšívka kapsy kalhot), které mají delší vlákna a následně na kožence kvůli její přilnavé textuře ulpí. Odstranit jdou však snadno.

Navzdory nasazení koženkových zad Motorola nezapomněla ani odolnost dle IP68, za což si podle mě stále zaslouží pochvalu, jelikož u telefonů v této cenové kategorii není IP68 stále běžné. Ačkoliv telefon podporuje dvě SIM karty, musí se jednat o kombinaci jedné nanoSIM a jedné eSIM, dvě nanoSIM (či snad paměťovou kartu) šuplíček umístěný na spodní straně zkrátka nepojme. Nakonec pochválím i slušnou haptickou odezvu, která se řadí k tomu lepšímu, s čím se v dané ceně můžete setkat.

Líbilo se nám příjemně se drží

prémiový design

veganská kůže na zádech

odolnost dle IP68

kvalitní haptická odezva

Nelíbilo se nám slot pojme jen jednu nanoSIM (a žádnou paměťovou kartu)

Displej: všeobecná spokojenost

Velkým lákadlem je rovněž displej s uhlopříčkou 6,55". Jedná se POLED panel s podporou HDR10+ a dle výrobce i maximálním jasem 1 200 nitů. V této cenové relaci platí, že se nejedná o LTPO panel, takže pokud si vynutíte 144Hz, zůstane displej běžet na této hodnotě za všech okolností, což není z hlediska výdrže úplně ideální (třeba při prohlížení videa). Obrazovka mě každopádně po žádné stránce nezklamala. Edge 40 by měla mít ochranné sklo od japonské značky NEG, což jsem zjistil až po natáčení videorecenze, údaje o odolnosti proti poškrábání či prasknutí mi však nejsou známé. Čtečka otisků prstů je optická a podle mě by mohla být o něco výš, její nahmatání je však i přesto vcelku pohodlné a navíc funguje pěkně svižně. HDR obsah na streamovací síti Netflix by mělo být možné přehrát, ale až poté, co Netflix zařadí Edge 40 na seznam podporovaných zařízení. V průběhu testování to tedy možné nebylo.

Líbilo se nám 144Hz zobrazovací panel

vysoký maximální jas

Nelíbilo se nám čtečka by mohla být výš

Zvuk: stereo bez problémů

Stereo reproduktory Edge 40 jsou příjemným překvapením, neboť mají velmi slušnou basovou složku a celková kvalita je takřka na vlajkové úrovni. Během používání jsem nezpozoroval ani žádné obtíže s kvalitou telefonních hovorů (s protistranou jsme se slyšeli jasně a zřetelně).

Líbilo se nám kvalitní hlasité reproduktory

Výkon hardwaru: více než dostačující

Solidní výdrže je dosaženo i díky nasazení 6nm procesoru MediaTek Dimensity 8020, který nabízí dostatek výkonu a zároveň velmi slušnou energetickou účinnost. V kombinaci s 8 GB RAM LPDDR4X a 256GB úložištěm UFS 3.1 jsem si na výkon nemohl stěžovat, někoho však může zamrzet absence paměťových karet. 256GB je ale už podle mě slušná porce úložiště, se kterou si naprostá většina zákazníků vystačí.

Líbilo se nám výkonný procesor

Výdrž baterie: je na ní spolehnutí

Kromě odolnosti IP68 je v této cenové hladině nadstandardnem i bezdrátové nabíjení, které má u Motoroly Edge 40 maximální výkon 15 W a společnost mu dělá 68W nabíjení drátové. Adaptér o jmenovaném výkonu je navíc s podporou Power Delivery, což znamená, že s ním můžete nabíjet notebooky i další elektroniku. To se hodí zejména na výletech, když chcete cestovat hlavně nalehko a nechcete s sebou tahat zbytečně kabely a adaptéry.

Použitá baterie o kapacitě 4 400 mAh je pak zárukou minimálně jednodenní náročnější výdrže s tím, že vám k večeru zůstane zhruba ještě 30 až 40 % k dobru. V reálu tak není problém se dostat na 1,5 dne používání na plné nabití. Nabití z 0 na 100 % přitom trvá sympatických 40 minut, za půl hodinu se lze dostat zhruba na 90 %. Jediné, co schází, je reverzní bezdrátové nabíjení, reálně v tom však žádný problém nevidím, neboť se vyplatí jej použít jen v několika málo reálných scénářích.

Líbilo se nám skvělá výdrž

rychlé nabíjení

podpora PD u adaptéru (možnost nabíjet notebook a další)

bezdrátové nabíjení

Konektivita: ukázková

V oblasti konektivity nabídne Edge 40 GPS, GLONASS, BDS či evropské Galileo, ale také 5G, Bluetooth 5.2, Wi-Fi 6e a NFC.

Líbilo se nám příkladná konektivita

Fotoaparát: 50Mpx s nevídanou clonou f/1.4

Fotovýbava láká především na hlavní 50Mpx snímač se skutečně působivou clonou f/1.4. Tou se nemůže pochlubit ani verze Pro a měla by zaručit kvalitnější noční snímky + lepší oddělení popředí od pozadí snímku. Tento snímač má dále optickou stabilizací s vícesměrovým fázovým ostřením a slušnou velikost 1/1,55".

Hlavní snímač Ultraširokoúhlý objektiv Selfie kamerka Rozlišení 50 Mpx 13 Mpx 32 Mpx Velikost snímače 1/1,55" ?" ?" Velikost pixelů 1,0 µm 1,12 µm 0,7 µm Označení snímače OmniVision OV50A SK Hynix HI1336 OmniVision OV32B Světelnost objektivu f/1.4 f/2.2 f/2.4 Ohnisková délka/rozsah ? mm (120˚) ? mm Optická stabilizace ano ne ne Zaostření vícesměrové PDAF AF fixní

Výsledné snímky nezklamaly. Ačkoliv se nejedná o nejlepší fotomobil v dané cenové kategorii, můžete se spolehnout na barevně líbivé záběry s dostatkem detailů, slušně nastaveným kontrastem a ve většině případech i se slušně fungujícím HDR. Právě HDR sice občas klopýtne v náročnějších scénách, výsledkem čehož je nerealisticky zachycená obloha s podivnými barvami, celkově jsem s ním však žádný větší problém neměl.

Ultraširokoúhlý objektiv supluje makro snímač a díky velmi nízké ostřící vzdálenosti lze pořídit slušné makro snímky. Nezklame ani rozsahem, i když lze vidět, že focení hůře osvětlených scenérií příliš dobře nezvládá. Těm pak chybí detaily a ani kontrast není nastavený úplně ideálně. U nočních snímků je zase hodně patrný šum a celková neostrost, zato hlavní snímač obstojí a ostudu rozhodně neudělá, snímky fotí v přirozených odstínech a dokáže vytáhnout i slušné množství detailů.

Motorola Edge 40 4K 30 FPS

Selfie kamerka má 32 Mpx a zvládá natáčet maximálně ve 4K s 30 FPS stejně jako snímače na zadní straně, což je v této cenové kategorii rozhodně škoda.

Líbilo se nám úctyhodná clona f/1.4 na hlavním snímači

ultraširokoúhlý objektiv s automatickým ostřením z krátké vzdálenosti

Nelíbilo se nám natáčení pouze ve 4K s 30 FPS

občas hůře fungující HDR

Software: včetně Ready For

Po systémové stránce se lze těšit na Android 13, v době vydání recenze (v polovině května) s dubnovými bezpečnostními záplatami. Prostředí je pěkně svižné a gesta Moto, jako je zatřepání pro spuštění svítilny či pootočení pro aktivaci fotoaparátu, jsou jednoduše návyková. Kéž by byla v této podobě dostupná u všech telefonů. Ačkoliv se nejedná o vlajkový model, Edge 40 neschází podpora bezdrátového Ready For, která umožňuje z malého telefonu udělat v propojení s externí obrazovkou počítač a dělat na něm základní kancelářskou práci. Co se týče aktualizací, garantuje Motorola dvě velké aktualizace operačního systému (na Android 15), avšak téměř 5 let bezpečnostních aktualizací až do ledna 2028.

Líbilo se nám víceméně čistý Android

praktické funkce Moto

softwarová podpora (bezpečnostní aktualizace)

Nelíbilo se nám garance aktualizací by však mohla být delší

Zhodnocení

Motorola Edge 40 za mě představuje telefon se skvostným designem a povedeným displejem, kterému zároveň nechybí dostatek výkonu či slušná fotovýbava. Z nedostatků lze vyčíst chybějící podporu 4K videa s 60 fps a částečně možná i chybějící slot pro druhou nanoSIM či paměťovou kartu, ačkoliv to už je dnes standardem.

Co by vás navíc mohlo hodně namotivovat k pořízení telefonu, to je v současnosti běžící akce, kdy lze k Edge 40 získat zdarma Motorolu Moto G32, která je sama o sobě povedeným smartphonem ve své třídě.

Konkurence

Pokud prahnete po lepší fotovýbavě a spíše než koženková záda oceníte sklo a hliník, můžete sáhnout po Pixelu 7, který je u českých přeprodejců zhruba o tři tisíce korun dražší (při koupi v Německu pak vychází stejně jako Edge 40). Zařízení zde však nemá oficiální podporu, tudíž pro vás nesmí být důležitá podpora 5G sítí, stejně tak se musíte vzdát rychlého nabíjení.

Přejít do kataloguPřečíst recenzi Google Pixel 7 256 GB Rozměry 155,6 × 73,2 × 8,7 mm , 197 g Displej OLED, 6,3" (2 340 × 1 080 px) Fotoaparát 50 Mpx , video: 3 840 × 2 410 px, 60 FPS Procesor Google Tensor G2 , Paměť RAM: 8 GB , úložiště: 256 GB , ne Akumulátor 4 700 mAh , doba nabíjení: 1:37 hodin

Levnější, ale zajímavou alternativou může být Galaxy A54. Tento telefon sice nemá tak výkonný čipset a v době testování jsme zaznamenali menší problémy s optimalizací procesoru/systému, které na začátku trochu trápily i předešlý model, podporuje však eSIM i paměťovou kartu, tudíž lze mít v telefonu 2 SIM + paměťovku. Také softwarová podpora v oblasti aktualizací systému je delší.

Přejít do kataloguPřečíst recenzi Samsung Galaxy A54 Rozměry 158,2 × 76,7 × 8,2 mm , 202 g Displej Super AMOLED, 6,4" (2 400 × 1 080 px) Fotoaparát 64 Mpx , video: 3 840 × 2 160 px, 30 FPS Procesor Samsung Exynos 1380 , Paměť RAM: 8 GB , úložiště: 256 GB , microSDXC Akumulátor 5 000 mAh

Foto: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz