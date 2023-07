Nová sluchátka Sony WF-1000XM5 lákají na naprosté ticho a bezdrátové nabíjení

Fotografie: Sony

Sony představilo dle očekávání prémiová bezdrátová sluchátka WF-1000XM5. Rovnou dodejme, že se jedná o bezdrátové špunty, nikoliv hlavový model, který je na trhu již déle s podobným označením. Nový model je o 25 % menší a o 20 % lehčí než předchůdce WF-1000XM4, přičemž design se údajně inspiroval lidským uchem tak, aby sluchátka co nejpohodlněji seděla v uších. V základním balení se nachází navíc hned čtveřice náhradních špuntů, tudíž by sluchátka měla dobře sednout většině uživatelů.

Sluchátka mají nový integrovaný procesor Sony V2 s funkcí HD Noise Canceling Processor QN2e. Ta v kombinaci s hned třemi mikrofony na každém sluchátku zajišťuje výrazné potlačení okolního hluku. Sony WF-1000XM5 podporují High-Resolution Audio Wireless prostřednictvím kodeku LDAC, tudíž jsou připravena k reprodukci hudby ve vysoké kvalitě. Schopnost reprodukce nižších frekvencí se u WF-1000XM5 zlepšila také díky novému měniči Dynamic Driver X. Nástavce pro izolací hluku jsou navíc vybaveny jedinečným polyuretanovým pěnovým materiálem, který snižuje hluk v oblasti vysokých frekvencí.

Model WF-1000XM5 je navíc vybaven technologií sledování pohybu hlavy, která zajišťuje realistický poslech díky automatickému přizpůsobení zvukových polí tak, aby kompenzovala pohyb vaší hlavy. Zvuky jsou přesně sladěny s displejem smartphonu, a to i při vašem pohybu, abyste byli zcela vtaženi do sledování po připojení ke kompatibilním zařízením. Pohodlně a kvalitně by se mělo se sluchátky i telefonovat, kdy Sony využívá umělou inteligenci k potlačení okolních ruchů a šumu. Omezovat se nemusíte ani při sportu, neboť vlhko sluchátkům nevadí, díky stupni krytí IPX4.

Výdrž sluchátek se má pohybovat kolem 8 hodin se zapnutým ANC, pokud funkci vypnete, dojde ke zvýšení na 12 hodin, což je skvělá hodnota. Dalších 16 hodin navíc přidá ještě pouzdro. Nabíjení je možné přes USB-C, případně bezdrátově. Čas dobití pouzdra se sluchátky se pohybuje kolem 1,5 hodiny. Párování pak probíhá skrze Bluetooth 5.3.

Sony WF-1000XM5 se na českém trhu objeví v průběhu srpna letošního roku, přičemž cena je dle výrobce stanovena na 6 999 Kč.