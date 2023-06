Podlouhlý tvar, dedikované tlačítko fotoaparátu, ale i slot pro paměťové karty či 3,5mm jack. Pouze krátký výčet z netradiční výbavy Xperie 1 V dává tušit, že ani letošní vlajková loď není žádným tuctovým telefonem. Jak se nejnovější vlajka od Sony povedla a má ambice oslovit široké masy? To prozradím na řádcích níže.

Ačkoliv zlí jazykové poměrně často tvrdí, že mobilní divize Sony musí být na pokraji zavřeni, Sony zatím nikam neodchází a důkazem je toho i nová Sony Xperia 1 V – velmi drahá, ale také špičkově vybavená „vlajka“ s několika skrytými esy v rukávu. Čím mě novinka během testu oslovila?

Sony Xperia 1 V – videorecenze

Obsah balení: maximálně šetrný k přírodě

S ohledem na předešlé telefony Sony zřejmě nepřekvapí, že balení Xperie 1 V obsahuje kromě papírových příruček vyžadovaných legislativou pouze telefon. Samotná krabička je pak vyrobena z materiálu, který si sama vyvinula společnost Sony a pochopitelně je možné jej recyklovat.

Líbilo se nám maximální environmentální balení

Nelíbilo se nám na druhou stranu bez jakéhokoliv příslušenství

Konstrukční zpracování: konstrukce, která chytne za srdce

Zpracování Xperie 1 V je jedním slovem fantastické, což mi potvrdily i nadšené reakce všech, kterým jsem dal telefon do ruky. Kromě ikonického podlouhlého designu má skleněná záda a kovové rámečky, ovšem jejich úprava je to, co Xperii 1 V odlišuje od veškeré konkurence. Rámečky mají po vzoru Xperie Pro-I vertikální linky, díky kterým je držení mobilu velmi jisté, z ruky neklouže a odpadá jakákoliv nutnost rámečky alespoň jednou za čas přejet hadříkem kvůli otiskům. Stejně tak mají netradiční jemně vroubkovanou povrchovou úpravu záda, díky které se skvěle drží a hlavně nekloužou. Xperia 1 V paradoxně klame tělem v tom smyslu, že záda snadno vzbudí dojem plastu, ačkoliv se jedná o Gorilla Glass Victus.

Použité materiály jsou tedy za jedna s hvězdou, tím to však nekončí, neboť má Xperia 1 V rovněž prémiovou haptickou odezvu (jednu z nejlepších u smartphonů s Androidem) i mnou velmi oblíbený slot pro dvojici nanoSIM či kombinaci jedné nanoSIM a jedné microSD karty o max. kapacitě až 1 TB. Jeho výhoda spočívá v tom, že jej na rozdíl od řešení u jiných značek nemusíte vytahovat pomocí jakéhokoliv nástroje, vystačíte si totiž s nehtem. Sony zůstává rovněž věrné kapacitní čtečce otisků prstů na pravém boku, která je v ideálním místě a funguje spolehlivě i svižně.

Nakonec zmíním i dvojitou certifikaci odolnosti dle IP65/IP68 a dedikované tlačítko fotoaparátu s příjemným vroubkovaným provedením. Jeho umístění je ideální pro praváky, pokud jste leváci, ocitne se dole.

Líbilo se nám praktické zpracování rámečků a zad

odolnost dle IP68 a IP65

rychlá čtečka otisků prstů

prémiová haptická odezva

Displej: 4K bez výřezu

Xperie 1 využívají již dlouhou dobu extrémně vysoké 4K rozlišení, které neschází ani zde. Pravdou však je, že jej využijete jen málokdy, neboť systém většinou běží v nižším rozlišení a v podstatě není důvod mít aktivované 4K, jelikož na 6,5" obrazovce vypadá i Full HD obsah dobře. Podobně jako u jiných funkcí však Sony zkrátka tuto možnost má, proti čemuž nelze ničím argumentovat a je to pouze dobře.

Kromě špičkového rozlišení boduje panel Xperie 1 V také absencí jakéhokoliv výřezu či průstřelu, za což telefon vděčí klasickým rámečkům a podle mě je dobře, že Sony stále zůstává věrné tomuto přístupu. Zejména pak, když rámečky využívá pro ukrytí selfie kamerky a hlasitých reproduktorů. Samotný panel pak není typu LTPO, což je snad jeho jediný menší nedostatek, neboť má naprosto dostačující maximální jas pro používání venku, podporuje HDR10+ a jedná se o 10bitový OLED panel, tudíž se můžete těšit na skutečně širokou barevnou paletu.

Nastavení maximální 120Hz obnovovací frekvence pak spočívá pouze v možnosti 120 Hz aktivovat, či nechat vypnutých, zbytek si koriguje sám telefon, tudíž není možné mít podrobnější kontrolu nad obnovovací frekvencí. Stejně tak chybí podpora Dolby Vision, na druhou stranu je pro vylepšení obrazu využíván proprietární engine X1 od Sony.

Líbilo se nám celistvý displej bez průstřelu či výřezu

kvalitní OLED s až 4K rozlišením

dostačující maximální jas

Nelíbilo se nám omezená regulace obnovovací frekvence (displej není LTPO)

Zvuk: stereo za jedna s hvězdou

Stejně jako minulý rok lze reproduktory pouze chválit, neboť jsou schopny zajistit kvalitní přednes s výraznějšími basy a vytvoří velmi slušný stereo efekt. Letos byl rovněž nasazen nový zesilovač pro ještě kvalitnější zvuk. Jelikož jsem však neměl oba telefony (letošní i loňskou Xperii 1) v době testování u sebe, nemohu porovnat případný rozdíl. V každém případě se můžete těšit rovněž na podporu Dolby Atmos, 360stupňového audia se sluchátky či možnost poslechu skrze 3,5mm jack. Ten lze rovněž využít například pro připojení mikrofonu a skrze integrovaný mikrofon v mobilu lze pro změnu nahrávat hudební klipy.

Líbilo se nám špičkové hlasité reproduktory

3,5mm jack

Výkon hardwaru: bez zahřívání a s hromadou výkonu

Srdcem Xperie 1 V je v tuto chvíli nejvýkonnější procesor od Qualcommu, Snapdragon 8 Gen2, který bude mít dostatek výkonu i za několik let, je energeticky úsporný a také má výborný tepelný management. Výsledkem toho je pak odbourání neduhu v podobě výraznějšího zahřívání u předešlých Xperií, jež bylo znatelné například při delším záznamu 4K videa. U Xperie 1 V jsem se setkal pouze s mírnějším zahřátím, ovšem rozhodně ne tak, že by byla teplota už příliš vysoká či dokonce nepříjemná. V tomto ohledu jsme se tedy dočkali praktického vylepšení, které výrazně přispívá k uživatelskému komfortu. Co se týče RAM a úložiště, čeká na uživatele kombinace 12 GB RAM LPDDR5X a 256GB úložiště UFS 4.0, jež lze, jak už bylo zmíněno, rozšířit skrze microSD kartu.

Líbilo se nám špičkový výkon

solidní úložiště i RAM

nezahřívá se oproti předchozím generacím

Výdrž baterie: bez problémů

Podobně jako například u displeje se mnoho nezměnilo ani v oblasti baterie, která si zachovala kapacitu 5 000 mAh a podporuje až 30W drátové nabíjení. Sony však jde spíše cestou pozvolnějšího (pomalejšího nabíjení), ostatně slibuje, že i po třech letech používání si baterie zachová alespoň 80 % použitelné kapacity baterie. Je otázkou, zda toto není spíše standardem u všech renomovaných výrobců, samotná výdrž jako taková je však velmi dobrá. Jakmile totiž telefon z 0 do 100 % nabijete zhruba za hodinu a 40 minut, vydrží vám zcela bez problémů jeden a půl a při troše snahy i dva dny. Sony je rovněž velmi schopné v minimálním úbytku energie ve stand-by režimu, kdy telefon je tak leží a nic na něm zrovna aktivně neděláte.

Kromě drátového nabíjení je pak k dispozici i bezdrátová alternativa bez udávaného výkonu (což platí i pro reverzní bezdrátové nabíjení). Líbí se mi, že po uložení telefonu na bezdrátovou nabíječku se zobrazí na displeji kříž určený ke správnému vycentrování pro co nejrychlejší nabíjení. Jedná se o malý, ale praktický detail.

Líbilo se nám skvělá výdrž na nabití

podpora bezdrátového nabíjení (včetně reverzního)

Nelíbilo se nám pomalejší drátové nabíjení

Konektivita: kompletní

V oblasti konektivity se lze spolehnout na Bluetooth 5.3, Wi-Fi 6e, GPS, GLONASS i Galileo. Využít lze i NFC pro rychlé spárování či bezkontaktní placení, stejně tak nechybí 5G i VoLTE (minimálně u operátora Vodafone).

Líbilo se nám bezproblémová konektivita

Fotoaparát: nový hlavní snímač na scéně

Fotovýbava Xperie 1 V přináší oproti loňské generaci jednu zásadní změnu, kterou je primární snímač. Ten nově dostal do vínku využitelné 48Mpx rozlišení (fyzicky má senzor 52 megapixelů) a světelnost f/1.9, viz tabulka.

Standardní senzor Variabilní teleobjektiv Ultraširokoúhlý objektiv Selfie kamerka Rozlišení 48 Mpx 12 Mpx 12 Mpx 12 Mpx Světelnost objektivu f/1.9 f/2.3 , f/2.8 f/2.2 f/2.0 Velikost snímače 1/1,35" 1/3,5" 1/2,5" 1/2,9" Velikost pixelů 1,8 µm ? µm ? µm ? µm Ohnisková délka 24 mm 85, 125 mm 16 mm 24 mm Stabilizace optická stabilizace optická stabilizace bez stabilizace bez stabilizace Rozsah objektivu 84° 28/20° 123° 83° Ostření Dual Pixel PDAF Dual Pixel PDAF Dual Pixel PDAF fixní

Kromě hardwarové výbavy Xperie 1 V pak zřejmě nikoho nepřekvapí ani tři samostatné foto/videoaplikace, které Sony neustále využívá a na jejich možnosti jsem se už v minulosti několikrát podrobně zaměřil, včetně speciálního srovnání s kamerou Sony Alpha. V tomto ohledu jsou možnosti nastavení nevídané a na své si přijde skutečně každý. Samotné rozhraní těchto aplikací je navíc daleko před běžným režimem Pro, který vídáme ve fotoaplikacích běžných výrobců. Stejně tak například možnost natáčet ve 4K se 120 FPS na všechny zadní snímače či fenomenální (velmi rychlé a spolehlivé) ostření na oko.

Po prvním seznámení s telefonem však zřejmě většina uživatelů skočí do základní fotoaplikace, kde bude pořizovat snímky a natáčet videa na automatiku. A právě pro ně mám dobrou zprávu, neboť jsou mezigeneračně snímky i v tomto režimu lepší, přičemž stále platí, že si zachovávají některé vlastnosti typické pro Alphy, ovšem jednoduše řečeno vypadají mnohem lépe. Sony se povedlo najít lepší rovnováhu mezi zachováním reálného podání zachycené scény a líbivostí. Těšit se tak můžete na špičkovou míru detailů u hlavního i ultraširokoúhlého objektivu, správně nastavený kontrast i expozici či minimální šum. Škoda jen, že ultraširokoúhlý objektiv s Dual Pixel PDAF ostřením má tak velkou minimální ostřící vzdálenost, že neumožňuje zachytit makro záběry.

Variabilní teleobjektiv je pak z hlediska kvality nejslabším článkem, ačkoliv ani ten není vyloženě špatný. Nicméně jsou snímky spíše měkčí a samotná možnost optického přiblížení v úrovni 3,5× a 5,2× zoomu nepředstavuje velký rozdíl. Kde jsem byl naopak velmi spokojen, to jsou noční snímky, které nejsou zbytečně prosvícené a naopak zachytí noční záběr takový, jaký skutečně je, bez šumu a s velkým množstvím detailů. Nakonec zmíním i selfie kamerku, která zvládá rovněž záznam 4K videa a fotky z ní jsou kvalitativně na velmi slušné úrovni.

Sony Xperia 1 V 4K 30 FPS

Líbilo se nám pokročilé foto/videoaplikace

velmi vysoká kvalita

nový primární senzor

Nelíbilo se nám bez podpory makro záběrů

diskutabilní využitelnost dvou úrovní přiblížení teleobjektivu

Software: záruka Androidu 15

Xperia 1 V má přislíbenu minimálně dvouletou softwarovou podporu v oblasti velkých aktualizací operačního systému a tři roky bezpečnostních záplat, což není mnoho a dvojnásob to zamrzí u takto drahého telefonu. Jakoby si v Sony dostatečně neuvědomovali, jak je pro mnohé zákazníky softwarová podpora důležitá a že i cenově několikanásobně levnější smartphony dnes nabídnou delší podporu. Chuť by vám však mohlo spravit víceméně čisté prostředí operačního systému Android s několika vychytávkami (jako je třeba vlastní aplikace pro hudební přehrávač) i svižný chod.

Líbilo se nám svižný chod systému, v podstatě čistý Android

Nelíbilo se nám softwarová podpora by rozhodně měla být delší

Zhodnocení

Sony Xperia 1 V se nás na jednu stranu snaží získat unikátní fotovýbavou s dedikovanou spouští, již raritním 3,5mm jackem a slotem pro microSD, 4K displejem nebo skutečně povedenou konstrukcí. Na stranu druhou opomíná pro mnohé zákazníky dnes již neméně důležité aspekty, jako je dlouhá softwarová podpora či populární rychlé nabíjení. Pro každého tedy rozhodně není, a to i s přihlédnutím k vyšší pořizovací ceně. Má však stále punc unikátnosti a přihlédneme-li třeba i k možnosti získat v rámci předobjednávek špičková sluchátka v hodnotě takřka 10 tisíc korun, vypadá 1 V rázem mnohem zajímavěji. Pokud hledáte netuctový telefon a rádi si hrajete s podrobným nastavením, je Xperia 1 V se všemi svými možnostmi skvělá volba, uživatelé, kteří nechtějí nic řešit, by se však měli poohlédnout jinde.

