Testovat sluchátka Sony je vždy radost, dvojnásob to pak platí pro model Sony WF-1000XM5, který je mnohými považován za nejlepší sluchátka dané konstrukce po stránce zvukové kvality, ale i schopnostmi ANC. Dostála novinka své pověsti v testu?

Sluchátka Sony se dlouhodobě řadí mezi nejlepší na trhu. Model Sony WF-1000XM3 zaujal recenzenty a zákazníky nejen kvalitním zvukem, ale i skvělým aktivním potlačením hluku. Sony WF-1000XM4 na tento trend navázala a oba aspekty dále vylepšila. Nejnovější sluchátka Sony WF-1000XM5 jsou pak oproti předchozí generaci výrazně menší, přitom nabídnou větší měniče i stejnou výdrž. Jak jsem s nimi byl spokojen?

Technické parametry Sony WF-1000XM5

Hmotnost sluchátka 5,9 g Hmotnost pouzdra 39 g Celková hmotnost 51 g Rozměry pouzdra 64,6 × 40 × 26,5 mm Připojení Bluetooth 5.3 Kodeky SBC, AAC, LDAC, LC3 Výdrž (dle výrobce) až 24 hodin s aktivovaným ANC, až 36 hodin bez něj Doba nabíjení přibližně 2 hodiny Barevná provedení černá, stříbrná Obsah balení sluchátka, dobíjecí pouzdro, kabel USB-A/USB-C, koncovky sluchátek do uší, příručky

Konstrukční zpracování: stylová i praktická

Jak již bylo zmíněno, Sony WF-1000XM5 jsou oproti předchozí generaci menší, konkrétně o 25 %, což rozhodně není zanedbatelná hodnota. Ani WF-1000XM4 jsem nepovažoval za přerostlá, ovšem pravdou je, že ve světě špuntových sluchátek zpravidla platí úměra, že čím menší sluchátka (i jejich pouzdro) jsou, tím komfortněji sedí v uších a snáz se přenášejí. V případě Sony WF-1000XM5 výše uvedené rozhodně funguje, pouzdro i samotná sluchátka jsou příjemně kompaktní a kromě batohu, kabelky apod. je můžete pohodlně nosit i v přední kapse riflí.

Sony vsadilo na matnou povrchovou úpravu pouzdra, avšak lesklou úpravu samotných sluchátek. Rozhodně chválím, že je pouzdro matné, neboť na něm nebudou po chvíli viditelné škrábance či mastné otisky. Lesklá úprava samotných sluchátek může být naopak mírně nepraktická. Pokud jste hákliví na otisky prstů, mohla by být lepší volbiz nikoliv testovaná černá, ale stříbrná verze.

U Sony jsme zvyklí na špičkové dílenské zpracování a u těchto sluchátek tomu není jinak. Pouzdro má tak akorát tuhý pant, při zavření vydá pěkné klapnutí a také je vybaveno LED indikátorem nabití baterie a párovacím tlačítkem. To znamená, že při pokusu o párování sluchátek s novým zařízením není potřeba držet dvojici dotykových plošek na sluchátkách či provádět nějaká jiná gesta, ale jednoduše stačí zmáčknout fyzické tlačítko, čímž se sluchátka uvedou do párovacího režimu. Samotná sluchátka pak nabídnou odolnost dle IPX4, což pro většinu běžných scénářů použití naprosto postačí a jedná se o jakýsi standard v tomto odvětví, ovšem nejlepší sluchátka jihokorejské konkurence zvládnou IPX7. To znamená, že je můžete klidně opláchnout pod vodou, když vám třeba při vytahování z uší spadnou na zem. Škoda, že se v tomto ohledu Sony nenechalo inspirovat.

Díky paměťové pěně drží sluchátka v uších ještě lépe.

V rámci mezigeneračního zmenšování jsme se dočkali i snížení hmotnosti z 7,3 gramů u WF-1000XM4 na 5,9 gramů u současného modelu. Používání sluchátek je tak zase o něco pohodlnější. Jako tradičně také dorazí v balení několik velikostí nástavců z paměťové pěny. Mají výhodu v podobě skvělého pasivního odhlučnění, ale pro mnohé i nevýhodu v tom smyslu, že nemusí být tak komfortní jako klasické silikonové nástavce. Osobně jsem však neměl s použitými nástavci z paměťové pěny žádný problém, z nabízených velikostí by si měl vybrat každý a v případě potřeby není problém na sluchátka nasadit již zmíněnou obyčejnou silikonovou alternativu. Díky paměťové pěně také sluchátka drží ještě o něco lépe v uších, což můžete ocenit při sportu.

Líbilo se nám velmi dobře drží v uších

kvalitní zpracování

mezigeneračně menší a lehčí

praktické párovací tlačítko na pouzdru

nízká hmotnost

Nelíbilo se nám nástavce z paměťové pěny mohou být o něco méně komfortní než silikonová alternativa

konkurence od Samsungu nabídne výrazně vyšší odolnost

Zvuk: prémiová kvalita pro vaše uši

Sony WF-1000XM5 navazují na pověstnou kvalitu této řady a posouvají ji opět o kus dál. Kvalita zvuku je jedním slovem špičková, hudební přednes je pak poměrně vyvážený (jen s malým náznakem výraznějších basů) a a precizně jsou odděleny veškeré instrumenty i u složitějších skladeb. Během používání jsem se nikdy nesetkal s tím, že bych například slyšel jakkoliv zastřené výšky nebo měl pocit, že středy jsou upozaděné, právě naopak, každá „frekvence“ má svůj prostor a přednes si náležitě užijete. Navíc je k dispozici i velmi povedený ekvalizér.

O kvalitní poslech se kromě obligátních kodeků SBC a AAC stará rovněž podpora bezdrátového LDAC, což je proprietární kodek od Sony s bitratem 990 Kb/s. Faktem ale je, že většina populace si vystačí s hudebními streamovacími službami typu Spotify, kde o co nejvyšší či alespoň řekněme nadstandardní kvalitu z pochopitelných důvodů ani nejde. Zajímavou novinkou je také kodek LC3, který by měl zprostředkovat nižší latenci i menší energetické nároky při přenosu ve srovnání s SBC a AAC. Co se týče latence přenosu zvuku obecně, jsou na tom sluchátka velmi dobře. Je jasné, že nároční uživatelé (např. hráči) sáhnou po drátové alternativě, nicméně i při hraní her či sledování videí je zpoždění natolik zanedbatelné, že si jej možná ani nevšimnete.

K podrobnému nastavení sluchátek slouží aplikace Headphones, kterou sice používat nutně nemusíte, ale nabídne vám několik funkcí navíc. Po přihlášení například můžete sledovat trendy vašeho poslechu, k dispozici je však i možnost monitorovat aktivitu uživatele a podle toho inteligentně spouštět různé režimy. Při chůzi městem se tak například může aktivovat ambientní režim, který do sluchátek částečně propouští ruchy z okolí. Ten funguje mimochodem velmi dobře a nezní příliš uměle, jak je tomu u mnoha sluchátek běžné. V kanceláři u počítače či jízdě MHD se pak spustí aktivní potlačení hluku, abyste nebyli rušeni. Samotné ANC je pak ještě o něco lepší než u předchozí generace, na čemž se podílí již zmíněné nástavce, ale také další technologie. ANC spolehlivě vykompenzuje hluk nižších a částečně i středních frekvencí. Při chůzi rušnou ulicí velkoměsta budete až překvapeni tím, kolik toho sluchátka zvládnou odfiltrovat.

V aplikaci se mi dále líbí ukazatel hlasitosti, který se vypočítává z tlaku ve sluchátkách. K němu je přiložena i tabulka s vysvětlením o škodlivosti příliš hlasitého poslechu. Jako tradičně mohu pochválit funkci Speak to chat, jež automaticky pozastaví přehrávání, když na někoho promluvíte. Jelikož jsou nově hned tři mikrofony na každém sluchátku a také tento model využívá rozpoznání zvuku skrze lícní kost, umí rozpoznat chvíle, kdy začnete mluvit velmi dobře. Občas jsou sluchátka snad jen zbytečně citlivá, když i tišší odkašlání pochopí jako váš úmysl začít mluvit. V neposlední řadě ještě zmíním, že měniče (označované výrobcem jako Dynamic Driver X) jsou navzdory menším rozměrům sluchátek větší a mají 8,4 mm.

Líbilo se nám úctyhodný výkon ANC

ambientní režim, který nepůsobí příliš uměle

Speak to Chat a další

vysoce kvalitní vyvážený zvuk

podpora aplikace Headphones

Funkce a ovládání: sázka na jistotu

Ovládání Sony WF-1000XM5 obstarávají dotykové plošky, které jsou schopné velmi dobře rozpoznat povely uživatele, avšak nejdou přeprogramovat, takže si musíte zapamatovat, které gesto slouží k čemu. Například změna hlasitosti vyžaduje čtyři poklepání, což už je trochu otravné, na druhou stranu zřejmě nebudete hlasitost upravovat každou chvíli a osobně jsem zastáncem toho, že je mnohem jednodušší ji regulovat pomocí kolébky na telefonu. Například rychlé přepínání mezi ANC a ambientním režimem však funguje na jeden dotyk a je naprosto intuitivní.

Aplikace Headphones

Některé z funkcí byly zmíněny již v předchozí kapitole, přičemž jednou z těch skutečně praktických je schopnost propojení sluchátek s dvojicí zařízení najednou (tzv. multipoint propojení). Standardně jsem tak měl sluchátka propojena s počítačem i telefonem a zvuk do sluchátek se automaticky přepínal podle toho, na jakém zařízení jsem zvuk pouštěl. Jedná se o velmi užitečnou funkci, která podstatně zvýší komfort používání. Předchozí generace ji sice už také umí, ale musela si počkat několik měsíců na aktualizaci po uvedení na trh.

Z dalších praktických funkcí je podporováno rychlé párování s Androidem i Windows, velmi pěkně zpracovaný ekvalizér i hlasový asistent od Googlu či Alexa.

Líbilo se nám rychlé párování

podpora hlasových asistentů

multipoint propojení

spolehlivé rozpoznávání dotyků

Výdrž baterie: celý den s přehledem

Navzdory menším rozměrům si sluchátka zachovala dlouhou výdrž až 8 hodin na jedno nabití a dostatek energie na další dvě nabití v pouzdru, což dává dohromady 24 hodin poslechu s aktivovaným ANC. Bez něj pak zhruba ještě o třetinu déle. Pouzdro lze přitom nabíjet skrze USB-C či bezdrátově díky podpoře Qi. Reálná výdrž pak z mých zkušeností odpovídala deklarovaným hodnotám, i když pochopitelně bude záležet také na použitém kodeku k přenosu zvuku, hlasitosti, ANC apod. I kdybyste však zůstali se zcela vybitými sluchátky, můžete během pouhých 3 minut nabíjení získat energii zhruba na hodinu poslechu, což se hodí.

Líbilo se nám dlouhá výdrž na nabití

podpora rychlého nabíjení

nabíjí se drátově i bezdrátově

Zhodnocení

Sony WF-1000XM5 jsou skvělou volbou, pokud se řadíte mezi skutečně náročné posluchače a chcete mít k dispozici zároveň širokou nabídku chytrých funkcí a velmi dlouhou výdrž na nabití. Vytknout mohu snad jen maličkost v podobě odolnosti dle IPX4. Ta je sice standardem v dané třídě, ale šlo by to i lépe. Pochvalu si naopak kromě výše zmíněného zaslouží také environmentální balení, které nově Sony využívá například i u svých telefonů.

Konkurence

Již zmíněnou konkurencí pro Sony WF-1000XM5 mohou být sluchátka Samsung Galaxy Buds2 Pro, která by mohla zaujmout zejména majitelé smartphonů Samsung, jež už zainvestovali do celého ekosystému SmartThings a mají v domácnosti další produkty stejné značky. Za jejich hlavní přednost považuji zvýšenou odolnost dle IPX7, pochopitelně se však můžete těšit i na kvalitní zvuk a ANC, i když ne na tak vysoké úrovni jako u nových sluchátek Sony.

Oblíbenou volbou majitelů produktů Apple jsou logicky AirPods Pro 2. generace. Ta jsou rovněž velmi kompaktní, mají povedený zvukový přednes a zároveň disponují špičkovým aktivním potlačením hluku. V rámci ekosystému Applu je lze pak velmi snadno používat napříč různými (Apple) produkty.

Foto: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz