Skutečně bezdrátová sluchátka se pro mnohé stala stejně nepostradatelná jako chytrý telefon. Jsou kompaktní, stylová, ale zároveň mohou poskytovat špičkový zvuk. To vše slibují také Sony WF-1000XM4, která mají navíc pár es v rukávu.

Nejnovější skutečně bezdrátová sluchátka Sony WF-1000XM4 jsou přímým nástupcem modelu WF-1000XM3, který je ve svém segmentu považován za etalon kvality ANC. Sluchátka to byla ale poměrně robustní a nedisponovala bezdrátovým nabíjením. Nejen tyto oblasti vylepšuje nedávno představený nástupce.

Sony WF-1000XM4 – videorecenze

Technické parametry Sony WF-1000XM4

Hmotnost (pouzdra se sluchátky) 41 gramů Barevná provedení černé nebo stříbrné Připojení Bluetooth 5.2 Kodeky SBC, AAC, LDAC Délka poslechu (dle výrobce) až 8 hodin hudebního poslechu s ANC Celková délka poslechu (při dobíjení z pouzdra) 24 hodin poslechu (s ANC) Obsah balení sluchátka, USB-A/USB-C nabíjecí kabel, příručka pro rychlý start a pěnové náušníky tří velikostí Výrobcem doporučená cena 7 499 Kč

Konstrukční zpracování: menší, lehčí, líbivější

Pokud jste někdy drželi v ruce pouzdro od sluchátek WF-1000XM3, jistě mi dáte za pravdu, že v rámci jeho popisu by se slovo kompaktní odvážil použít jen málokdo. Novinka má však ochranou a nabíjecí „krabičku“ kompletně přepracovanou a takřka o polovinu menší, takže můžete nyní sluchátka pohodlně nosit i v kapse od riflí. Otevírací pant působí kvalitně, má ideální tuhost a obsahuje pružinku, která vám otevíráním/zavírání ještě usnadní. Na těle dále nechybí USB-C, elegantní logo výrobce nebo podlouhlá dioda, která slouží jako indikátor stavu nabití.

Krabička podle mého názoru spíše v krémově béžové barevné úpravě (podle výrobce však platinově stříbrná) vypadá nejen stylově, ale má také praktický matný povrch, který je velmi příjemný na dotyk. Samotná sluchátka jsou podle mě díky originální konstrukci s mírně vyčnívajícím směrovým mikrofonem rovněž povedená a pohodlně se nosí, čemuž přispívají i koncovky ze speciálně vyvinuté pěny, která se přizpůsobí tvaru vašich uší. Na rozdíl od předchozí generace tolik nevyčnívají z uší a nevypadávají ani při rychlejších pohybech hlavou. Během sportovních aktivit jistě oceníte zvýšenou odolnost IPX4, která skýtá dostačující odolnost proti potu nebo dešti (stříkající vodě).

Nejen sportovce potěší odolnost IPX4.

Nakonec bych rád krátce vyzdvihl balení, které je z 99 % vyrobeno z recyklovaných a udržitelných materiálů podobně jako u konzole PlayStation 5. Pokud si pod tím představíte nevzhledně vypadající krabičku z materiálu podobného platům na vajíčka, jste na omylu. Sony dokázalo přijít s velmi pěkným balením, které není zbytečně nafouklé (rozuměj šetří místem) a osobně je mi mnohem sympatičtější než okoukané krabičky s lesklým potiskem. Více si o balení šetrném k planetě můžete přečíst na sony.cz.

Líbilo se nám kvalitní zpracování

odolnost IPX4

mezigeneračně zásadně menší

elegantní i praktický design

líbivé balení šetrné k přírodě

Zvuk: jen to nejlepší

Sluchátka od Sony jsou pověstná vysokou kvalitou a model WF-1000XM4 v tomto ohledu není výjimkou. Uvnitř sluchátek najdeme 6mm měniče, která mají díky zvětšenému magnetu a membráně zajistit nejen lepší zvukovou kvalitu, ale také vylepšené ANC. Aktivní potlačení hluku je stejně jako u poslední generace zkrátka… skvělé! Odhlučnění funguje opravdu perfektně a často mě až překvapilo, kolik okolních ruchů dokázala sluchátka „vykompenzovat“. Přestože se nejedná o velká mostová sluchátka s uzavřenou konstrukcí, jako jsou třeba Sony WH-1000XM4, je úroveň ANC naprosto špičková.

Lepší ANC u skutečně bezdrátových sluchátek nenajdete.

Ódy na kvalitu však budu pět i u zvukového podání. Sluchátka je díky ekvalizéru v přidružené aplikaci možné naladit přesně dle vlastních představ a během používání jsem nenarazil na hudební žánr, kde by nezněla skvěle. Samozřejmostí je velmi přesné oddělení instrumentů, krásně čisté výšky, ale také hutné basy (nikoliv však přebasované). Ať už jsem poslouchal rap, soul, pop nebo čistě instrumentální hudbu, byl zážitek 100% a z hlediska zvukové kvality se jedná o nejlépe hrající skutečně bezdrátová sluchátka, která jsem kdy slyšel. Stejně tak na trhu podle mě nenajdete konkurenta (v kategorii skutečně bezdrátových sluchátek) s lepším aktivním potlačením hluku.

Pokud slyšíte při výběru sluchátek na ANC, budou Sony WF-1000XM4 vaším favoritem, umí toho však více. Jednou z dalších schopností je ambientní režim, kdy naopak propouští okolní ruch. Úroveň hluku, který se dostane dovnitř, si můžete regulovat v aplikaci. Zvuk v takovém případě může znít mírně „digitálně“, ale oproti ostatním sluchátkům je takřka zanedbatelný.

V případě, že disponujete telefonem (či jiným zdrojem) s podporou LDAC, můžete si užít i nevídaně vysokou kvalitu bezdrátového přenosu. Přítomnost LDAC potěší zejména audiofily/majitele hudebních sbírek v adekvátní kvalitě, pravdou však je, že pro většinu uživatelů, kteří poslouchají hudbu skrze Spotify, nehraje podpora LDAC až tak zásadní roli. Kromě toho je k dispozici rovněž 360stupňový zvuk, který můžete vyzkoušet při streamování hudby z platformy Tidal. Ta nabízí rovněž vyšší kvalitu zvuku (vyšší než placené členství u Spotify) a přímo v balení jsem našel voucher na bezplatné 3 měsíce používání.

Podobně jako kvalita poslechu byla na velmi vysoké úrovni i kvalita telefonních hovorů. Mikrofony zvládnou zachytit slova velmi čistě, čemuž napomáhá i technologie zvukové vodivosti kostí, takže se mikrofony „soustředí“ jen na to, co vychází z vašich úst, nikoliv na okolní ruch.

Líbilo se nám špičková kvalita zvukového projevu

bezkonkurenční ANC

povedený ambientní režim

spolehlivá detekce a přenos slov během volání

nově s podporou LDAC

Funkce a ovládání: přehršel možností

Během používání se mi kromě ANC či ambientního režimu velmi osvědčila funkce „Speak-to-Chat“, která dokáže okamžitě detekovat váš hlas a na základě toho pozastavit přehrávání hudby. Jakmile domluvíte, automaticky se zase spustí přehrávání, takže nemusíte „ťukat“ na dotykové plošky, když jdete ke kase nebo se potřebujete v obchodě na něco zeptat. Z dalších funkcí stojí za zmínku podpora Google Asistenta či Alexy, kterou jsem však nevyužíval.

Zajímavější mě přišla podpora rychlého spárování Google Fast Pair pro zařízení s Androidem. Při prvním spárování se tak na mém telefonu okamžitě objevilo tlačítko pro spárování. Podobně rychle se sluchátka spárují s počítači s Windows 10 díky Microsoft Swift Pair.

Zajímavá je rovněž funkce Adaptive Sound Control, která (pokud to uživatel dovolí), může monitorovat oblíbená místa, která se sluchátky navštěvujete. Na základě toho vytvoří profil například pro cestování MHD, poslech ve vaší domácnosti nebo chůzi po městě, a upraví tak například ambientní režim. Další specialitou těchto sluchátek je „skenování“ uší, kdy si pomocí aplikace vyfotíte levé i pravé ucho a aplikace na základě toho upraví zvukové podání pro co nejlepší zážitek. Účinnost této vychytávky reálně nemám, jak ověřit, ale rozhodně působí zajímavě. Z dalších možností je k dispozici již zmíněný ekvalizér, kde lze aktivovat jedno z předem připravených nastavení, nebo si vše upravit dle sebe. Stejně tak je možné preferovat kvalitu, nebo naopak stabilitu připojení mezi zdrojem a sluchátky. K dispozici je také DSEE Extreme pro převedení nahrávek do hi-res kvality.

Z praktického hlediska chválím citlivost dotykových plošek na sluchátkách, která je tak akorát. Kromě přepínání mezi skladbami, přerušením přehrávání lze poklepáním rovněž přepínat mezi ANC a ambientním režimem. Dotykové plošky reagují na dotyk velmi přesně a jsou snadno nahmatatelné.

Líbilo se nám aplikace s mnoha možnostmi nastavení

ideální citlivost dotykových plošek

rychlé spárování s Androidem a Windows 10

praktická funkce Speak-to-Chat

Výdrž baterie: nově také bezdrátově

I přes menší rozměry nejen pouzdra, ale také sluchátek, se výrobci podařilo zachovat skvělou výdrž. Na jedno nabití byste měli zvládnout až 8 hodin poslechu hudby s ANC, takže se vám jen málokdy stane, že se vám sluchátka kompletně vybijí. Spolu s baterií v pouzdru pak výrobce slibuje až 24 hodin poslechu (s ANC), což je skvělá hodnota. Během používání se mi ani jednou nestalo, že by se mi sluchátka vybila. K nabíjení poslouží kromě obligátního USB-C nově také bezdrátová podložka. Výrobce nezapomněl ani na možnost rychlého nabití, kdy za pouhých 5 minut nabíjení přes USB-C získáte dostatek energie na hodinu poslechu.

Líbilo se nám velmi dlouhá výdrž se zapnutým ANC

podpora bezdrátového nabíjení

možnost rychlého nabití

Zhodnocení

Sony WF-1000XM4 jsou špičkově hrající sluchátka s bezprecedentním ANC, kterým nechybí zvýšená odolnost, dlouhá výdrž ani praktické funkce typu Speak-to-Chat. Snad jediné, co mě trochu mrzí, je absence multipoint propojení a také fakt, že sluchátka není možné (přímo) spárovat s konzolí PlayStation 5.

Jinak však nelze WF-1000XM4 nic vytknout a aktivní potlačení hluku i zvukovou kvalitu by si měl minimálně vyzkoušet každý, kdo uvažuje o pořízení kvalitních „skutečně bezdrátových“ sluchátek.

Konkurence

V ekosystému Applu jsou jasnou konkurencí AirPods Pro, která budou lépe fungovat s ostatními produkty značky Apple, mají však o něco horší ANC (i když stále velmi kvalitní) a slabší výdrž.

Povedená jsou rovněž Galaxy Buds Pro s vysokou odolností IPX7, což znamená, že je můžete na pár minut klidně ponořit do vody.

Foto: Petr Vojtěch, Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz