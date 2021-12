Chytré hodinky Huawei se v minulosti proslavily vysokou kvalitou zpracování, povedeným designem či velmi dlouhou výdrží na nabití. Jak se povedl nejnovější model Huawei Watch GT 3?

Huawei Watch GT 3 dorazily na test v elegantním provedení s kovovým řemínkem, který je vhodný jak k obleku, tak na volnočasové aktivity, ale třeba i návštěvu bazénu. Jaké jsou mé dojmy z nošení nejnovějších hodinek z dílny Huawei?

Obsah balení: vše potřebné

V hodnotně působící černé krabičce čekají pečlivě zabalené hodinky s již nasazeným kovovým páskem, manuály a rovněž magnetická kolébka pro bezdrátové nabíjení zakončená USB-A konektorem.

Líbilo se nám nic důležitého neschází

pěkně zpracovaná krabička

Konstrukční zpracování: elegantní i praktické

Huawei Watch GT 3 (jež jsou dostupné kromě testované 46mm varianty také ve 42mm verzi) dorazily v provedení „Elite Edition“. Pokud by vám však kovový řemínek z nějakého důvodu nevyhovoval stejně jako stříbrné pouzdro hodinek, není problém sáhnout po „Active Edition“ kombinující černý silikonový pásek s černým pouzdrem hodinek, případně méně sportovní kombinaci „Classic Edition“, jež sází na kožený řemínek a stříbrné pouzdro. Osobně jsem rád, že na test dorazila právě tato kombinace, která má podle mého názoru hned několik výhod.

Pomineme-li vzhled, který je subjektivní (podle mě to však hodinkám v tomto provedení opravdu sluší), jedná se zejména o komfort při nasazení hodinek. Na rozdíl od klasického řemínku je motýlková spona zkrátka pohodlnější. Hodinky si nasunete na zápěstí, zacvaknete a je hotovo. Stejně pohodlné je pak rozepnutí řemínku zmáčknutím tlačítek po stranách spony. S tím se pojí rovněž jedna další výhoda, neboť nedochází k žádnému viditelnému opotřebení řemínku, chováte-li se k němu alespoň trochu ohleduplně. Pokud nosíte kožený řemínek, kůže se časem vytahá, stejně tak není ideální, pokud s koženým řemínkem zmoknete nebo se vám pod ním v létě potí zápěstí, nehledě na to, že byste jej samozřejmě neměli namočit během umývání rukou a už vůbec brát do bazénu.

Úprava délky kovového řemínku je otázkou pár sekund.

Další výhodou je rozhodně tloušťka v místě motýlové sponky. Na rozdíl od běžného řemínku, který obvykle skládáte na sebe, je zde tloušťka stejná jako v jiných částech. Nakonec musím výrobce pochválit za velmi jednoduchý způsob, jak si řemínek uživatelsky zkrátit. Za hodinářem tedy rozhodně chodit nemusíte, jednotlivé články přidáte nebo odděláte stejně snadno (viz fotografie), jako kdybyste si chtěli vyměnit celý řemínek hodinek za jiný. Pro uvolnění řemínku od pouzdra hodinek pak stačí zmáčknout tlačítko na konci řemínku.

Dodávaný kovový řemínek je kromě všech zmíněných výhod velmi pohodlný k nošení, a to i v zimě, tedy jakmile se trochu ohřeje. Pánové se nemusí obávat, že by trhal chlupy na zápěstí, které může mít dle výrobce šířku 140 až 210 milimetrů. Problém není jej vyměnit ani za jakýkoliv jiný o šířce 22 milimetrů. Bez řemínku pak samotné pouzdro váží necelých 43 gramů, což není nijak mnoho. Samozřejmostí je i voděodolnost až do 5 ATM.

Spodní strana je černá, skleněná je pouze středová část vyplněná senzory, okolí je z lesklého černého plastu, který zdařile připomíná sklo či keramiku. Tu najdeme u dříve testovaných Huawei Watch 3 Pro.

Líbilo se nám vyměnitelné pásky

pohodlně se nosí

zvýšená odolnost (5 ATM)

elegantní kovový řemínek s motýlkovou sponou

rychlé odepínání a zapínání

Displej: parádní podívaná

Středobodem naprosté většiny chytrých hodinek je displej, kterým je v tomto případě 1,43palcový AMOLED s velmi vysokou maximální svítivostí i skvěle fungující automatickou regulací jasu na základě okolního světla. Obrazovka je tak skvěle čitelná za všech podmínek, ať už jste venku a svítí sluníčko, nebo se nacházíte v pohodlí domova. Velmi pohotově rovněž reaguje na zvednutí zápěstí, kdy se displej takřka okamžitě rozsvítí. Samozřejmostí je možnost si pomocí zobrazovacího panelu rovněž posvítit, nechat obrazovku zapnutou (5, 10 nebo 20 minut) či si nechat aktivovaný Always-On.

Uživatelé si mohou vybrat z šesti podob Always-On ciferníku (digitální i analogové vyobrazení) a případně u nich i upravit barevnost. Klasických ciferníků poté v přidružené aplikaci Huawei Health najdete přes více než deset tisíc, takže si zaručeně vybere každý. Některé z nich navíc obsahují obdobu widgetů, jejichž stisknutím se například rychle přesunete do hudebního přehrávače či ukazatele fáze dorůstání/ubývání Měsíce. Není tak problém si vybrat elegantně vypadající analogový ciferník, který může snadno vytvořit iluzi, že se jedná o klasické analogové hodinky s opravdovými ručičkami a ciferníkem.

Sklíčko tentokrát není safírové.

Huawei Watch GT 3 nedisponují otočnou lunetou, namísto toho mají 3D sklíčko, které na rozdíl od řady Huawei Watch 3 není safírové. Otočnou lunetu pak do jisté míry nahrazuje ovládací (otočná) korunka s vroubkováním, jejímž otáčením můžete skrolovat v hlavním menu, měnit hlasitost nebo procházet jednotlivá okna v konkrétních sekcích (jako například počasí). Otáčení korunky pak provází pěkně zpracovaná haptická odezva, která sice nedosahuje propracovanosti Apple Watch, rozhodně však neurazí.

Líbilo se nám kvalitní AMOLED panel

pěkně zpracovaný Always-On

vysoký jas i spolehlivá automatická regulace

rychlé rozsvícení po zvednutí zápěstí

Nelíbilo se nám potěšilo by safírové sklo

Systém a výkon: chytřejší s každou novou aktualizací?

Operačním systémem nových hodinek je HarmonyOS 2.1, není však úplně stejný jako v případě Huawei Watch 3 Pro. U nich bylo například možné doinstalovat aplikace přímo z hodinek, zatímco v případě Huawei Watch GT 3 je potřeba doinstalovat aplikace přes aplikaci Huawei Zdraví v telefonu. Seznam zhruba dvou desítek aplikací momentálně není pro běžného českého uživatele příliš zajímavý a paradoxně v něm i některé aplikace dostupné pro Watch 3 Pro chybí. Kromě rádio přehrávačů zde najdeme několik menších her, kalkulačku, sportovní/fitness aplikace (včetně českého Fitify) či navigaci Petal Maps. Problémem u Petal Maps i Fitify je však, že abyste mohli aplikace v propojení s telefonem využívat, je potřeba mít hodinky spárované se smartphonem Huawei. Jiné aplikace však běží nezávisle na smartphonu a je možné, že v budoucnu bude možné skrze nějakou doinstalovatelnou aplikaci odpovídat i na notifikace, což v tuto chvíli hodinky neumí. Text notifikací však alespoň zobrazí tak, jak má vypadat, bez absence podivných znaků apod. Hodinky disponují také peněženkou, tedy i podporou NFC pro bezkontaktní placení. To však momentálně rovněž nezprovozníte, třeba se však v budoucnu (například ve spolupráci s Curve) dočkáme i možnosti platit s chytrými hodinkami Huawei.

Prostředí operačního systému je identické s tím, co jsem popisoval u Huawei Watch 3 Pro. Hlavní menu tak může být seznam aplikací pod sebou, případně rozvržené podobně jako u Apple Watch v matici pospolu. Chod systému je pak krásně svižný, ovládání intuitivní a příznivci poslechu hudby do sluchátek (nebo rovnou z hodinek) mají k dispozici i zhruba 1,8 GB úložného prostoru pro audio soubory. Spotify nebo jiné streamovací hudební služby Huawei Watch GT 3 nepodporují, je však možné přehrávač v telefonu ovládat na dálku pomocí hodinek. Co naopak Watch GT 3 podporují, to je volání (pouze však s připojeným telefonem), jelikož disponují reproduktorem i mikrofonem. Kvalita hovorů je bezproblémová, stejně jako maximální hlasitost.

Rozdílem oproti Huawei Watch 3 Pro je také absence multitaskingového okna, ze kterého se můžete rychle vrátit k některé z dříve otevřených aplikací. V případě Watch GT 3 se budete muset (pravděpodobně přes menu) dostat zpátky k dříve otevřené aplikaci pomaleji, bez zkratek. Stejně tak je škoda, že hodinky rozpoznají gesto přikrytí displeje dlaní (pro okamžité zhasnutí) pouze nacházíte-li se na hlavní obrazovce/ciferníku.

Odkaz ke stažení nejnovější verze aplikace Huawei Health

Celkově však systém (svižnost i možnosti) hodnotím kladně. Pokud se v budoucnu objeví možnost bezkontaktního placení a větší nabídka užitečných doinstalovatelných aplikací, může se v kombinaci s dlouhou výdrží jednat o zajímavou konkurenční výhodu.

Líbilo se nám svižný chod

velká nabídka ciferníků

možnost doinstalovat aplikace

povedená aplikace Huawei Zdraví

možnost do hodinek nahrát hudbu

volání

Nelíbilo se nám s hodinkami v současnosti nelze platit

není možné zareagovat na notifikace

Výdrž a nabíjení: bez nabíjení až týden

Huawei Watch GT 3 jsem při používání bez aktivovaného režimu Always-On nabíjel zhruba jednou za dva týdny dodávanou magnetickou kolébkou, případně položením na bezdrátovou nabíjecí podložku Belkin. Dva týdny používání s příchozími notifikaci přibližně ze sedmi různých aplikací, často zapnutém displeji, neustálým měřením SpO2, teploty zápěstí, srdeční frekvence a zhruba jednou aktivně měřenou čtyřkilometrovou procházkou denně je podle mě solidní výkon. Během noci jsem pak (s aktivovaným monitoringem spánku) zaznamenal úbytek zhruba 3 až 4 %, při 30minutové procházce s měřením trasy zhruba 2 %. Minimálně týden výdrže by tedy měl být velmi reálný i s neustále aktivovaným Always-On.

Líbilo se nám skvělá výdrž

podpora bezdrátového nabíjení Qi

Sportovní a zdravotní funkce: změří spánek i teplotu, rozumí si i s hrudním pásem

Zdravotní a sportovní funkce zůstávají vesměs identické s nedávno testovanými Huawei Watch 3 Pro, samotný senzor je však u Huawei Watch GT 3 typu TruSeen 5.0+. Měření srdečního tepu pomocí 8 fotodiod se dvěma zdroji světla by tak mělo být ještě o něco přesnější než TruSeen 4.5, který využíval LED (6-in-1) a 4 fotodiody u Huawei Watch 3 Pro. Laboratorní výsledky, o kolik má být nyní měření přesnější, nemám, několikrát jsem však zkoušel měřit s oběma hodinkami nasazenými na zápěstí (levém a pravém). Huawei Watch GT 3 ukazovaly v průměru o 10 až 20 tepů nižší srdeční tep než Huawei Watch 3 Pro. Obvykle se lišily také výsledky měření okysličení krve, a to v rámci 1 až 3 % saturace kyslíkem. Hodinky disponují rovněž schopností měřit teplotu kůže na zápěstí, což je ale hodnota, ze které toho příliš nevyčtete a maximálně můžete pozorovat trend toho, jak teplé/studené bylo vaše zápěstí v průběhu času. Samozřejmě, že pokud si dáte během dne ledovou sprchu s hodinkami na zápěstí nebo na chvíli vyběhnete ven na zahradu v tričku, i když je venku teplota okolo nuly, tak se to v grafu teplot projeví, ačkoliv se teplota vašeho zápěstí (pod hodinkami) změnila jen nepatrně.

Stálicí u chytrých hodinek je pak nepřeberné množství měření sportovních režimů, které najdeme i zde. Nechybí režim pro triatlon, veslovací trenažér, snowboarding, lyžování, švihadlo, běh, chůze, plavání a spoustu dalších. Pokud byste se vydali na horskou túru, možná oceníte možnost záznamu trasy a následně schopnost hodinek vám ukázat, jak se po stejné trase vrátit zpět. Pokud rádi běháte, mají pro vás hodinky i několik běžeckých kurzů (HIIT běh, intervalový běh, dlouhý běh, pro spalování tuků apod.), během kterých vás může virtuální trenér nahlas motivovat díky vestavěnému reproduktoru. Líbí se mi také možnost si naměřené sportovní aktivity prohlédnout v relativně hodně podrobném náhledu rovnou na hodinkách, u některých výrobců totiž kvůli tomu musíte do aplikace v telefonu.

Přesnost měření polohy uživatele je díky GPS, Beidou, GLONASS, QZSS i Galileu na velmi solidní úrovni a rozhodně se řadí k tomu nejlepšímu, s čím se na trhu setkáte (pomineme-li chytré hodinky dělané vyloženě pro sportovce). Pokud se nacházíte u moře, můžete na hodinkách kontrolovat stav přílivu/odlivu a kromě již zmíněných fází Měsíce také východ a západ slunce.

Pokud by se někdo nechtěl spoléhat pouze na měření srdečního tepu ze zápěstí, může si s aplikací Huawei Zdraví spárovat hrudní pás Suunto či Polar a pro ještě více informací o životosprávě třeba i s chytrou váhou. Tato možnost je relativně nová a podle mého názoru podstatně vylepšuje celkový přínos chytrých hodinek a aplikace Huawei Zdraví.

Nakonec zmíním krátce monitoring spánku, který nabízí pěkně podrobné statistiky a podle mého názoru i relativně přesná data o spánku. Ani jednou se mi nestalo, že by mi hodinky ukázaly, že jsem se probudil později, než jsem se ve skutečnosti probudil (což jsem jednoduše ověřil pomocí budíku u postele), s čímž jsem se u konkurence už vícekrát setkal. Škoda jen, že sportovní výsledky, případně trasy stále lze vyexportovat jen jako obrázek. Mezi funkcemi najdeme i „Zdravý životní styl“, tato aplikace však v době testování nebyla dostupná.

Líbilo se nám velké množství sportovních a zdravotních funkcí

přehledné zdravotní/sportovní statistiky rovnou v hodinkách

přesné měření polohy

možnost propojení Huawei Zdraví s hrudním pásem či chytrou váhou

běžecký trenér s hlasovými povely

senzor TruSeen 5.0+

Nelíbilo se nám výsledky lze exportovat pouze jako obrázek

Zhodnocení

Huawei Watch GT 3 jsou skvěle vypadající hodinky s dlouhou výdrží i krásným displejem, které umí monitorovat nejrůznější zdravotní funkce i sportovní aktivity. Operační systém HarmonyOS ve verzi 2.1 navíc umožňuje doinstalovat i menší množství aplikací (které se ale snad do budoucna bude rozrůstat) a v rámci aplikace Huawei Zdraví mít spárovanou například i chytrou váhu či hrudní pás. Právě evoluce operačního systému dává naději, že se snad v budoucnu dočkáme i možnosti odepisovat na notifikace či bezkontaktního placení.

