Zdá se, že již každý výrobce má minimálně jeden smartphone s písmenkem v názvu – ať už se jedná o oblíbené „a“ například u Pixelů či Nothing Phonů (kde dokonce nechybí ani „b“) nebo „e“ v případě iPhonu, které je jakýmsi duchovním nástupcem zařízení s přídomkem „SE“. Na samotném označení však příliš nezáleží, uživatelé totiž budou logicky sledovat především výhodnost zařízení jako takového. Má nový iPhone 17e poměr cena/výkon, který stojí za to?
Technické parametry Apple iPhone 17e 256 GBKompletní specifikace
|Konstrukce
|146,7 × 71,5 × 7,8 mm, 170 g, konstrukce: klasická, odolnost: IP68
|Displej
|OLED, 6,1" (2 532 × 1 170 px)
|Fotoaparát
|48 Mpx, LED dioda, video: 3 840 × 2 160 px, 60 FPS
|Chipset
|Apple A19,
|Paměť
|vnitřní paměť: 256 GB, paměťové karty: ne
|Datové funkce
|5G: ano, LTE: ano, Wi-Fi: Wi-Fi 6, Bluetooth: 5.3, NFC: ano
|Operační systém
|iOS 26
|Akumulátor
|4 005 mAh, bezdrátové nabíjení: ano
|Dostupnost
|březen 2026,
Obsah balení: kabel stačí
V balení najdeme kromě pečlivě uloženého smartphonu a manuálů vyžadovaných legislativou již jen datový a nabíjecí kabel. Jedná se přitom o moderní USB-C/USB-C s praktickým textilním opletem.
- environmentální
Konstrukce a zpracování: jako vejce vejci
iPhone 17e je konstrukčně identický s iPhonem 16e, tudíž nemá smysl se příliš zabývat jeho popisem. Při pohledu „z rychlíku“ se tak sluší zmínit, že na zádech je stále jen jeden fotoaparát, zařízení je krásně kompaktní a pro někoho představuje i jakousi vzpomínku na staré dobré časy, kdy bývaly telefony menší. Výhodou je pak fakt, že se vejde takřka do jakékoli kapsy a 169 gramů je v dlani skutečně příjemných. Pokud vám jde o hmotnost či rozměry, osobně bych doporučoval zvážit i iPhone Air, který je samozřejmě mnohem stylovější. Toto srovnání pochopitelně nebude pro všechny relevantní, neboť se jedná o zařízení s 6,5" displejem, a je tak širší i větší. Cenově však mezi těmito telefony není až tak velký rozdíl, přičemž iPhone Air nabízí kompletně nový design a návykově tenký pas s tloušťkou pouhých 5,6 mm.
iPhone 17e také nabídne krytí IP68, ovšem co je vskutku nové, je ochrana Ceramic Shield 2. V tomto ohledu si tedy ani při nákupu nejlevnějšího nového iPhonu nijak nepohoršíte – avšak pozor, to platí pouze pro přední část. Haptická odezva je jako vždy na špičkové úrovni, samozřejmostí je příkladné zpracování a nechybí ani slot pro fyzickou nano-SIM (pochopitelně s podporou eSIM). Záda telefonu, který je nabízen ve třech barevných provedeních, jsou pak skleněná a matná, což je praktické a například na testované bílé variantě neuvidíte žádné otisky prstů. Nechybí ani Akční tlačítko a kromě bílé a černé přibyla také jemně růžová varianta, což chválím.
- ochrana IP68 s testem ponoření do 6 metrů
- špičková haptická odezva
- krásně kompaktní a lehký
- matná povrchová úprava rámečků i (plochých) zad
- nechybí Akční tlačítko
Displej: recyklace pokračuje
iPhone 17e využívá identický displej jako předchůdce (který má původně pocházet z iPhonu 14, má tedy alespoň o něco menší a tenčí výřez než starší generace). I v této kapitole – a vlastně i v celé recenzi – tak můžete považovat sdělení z recenze iPhonu 16e za stále aktuální. Ještě více než přítomnost 60Hz obnovovací frekvence mi přitom vadí tloušťka rámečků, které působí už dost zastarale. Ostatně, i zmiňovaná základní frekvence při přechodu z 90Hz či 120Hz displeje zamrzí, i když je pravda, že iOS možná „maskuje“ 60 Hz o něco lépe než Android.
Jediným, zato však úctyhodným upgradem, je tak zmiňovaný Ceramic Shield 2, což v praxi znamená vyšší odolnost, ale především antireflexní povrchovou úpravu. Ta sice nedosahuje takové úrovně jako u zařízení Galaxy S Ultra od Samsungu, přesto ji rozhodně oceníte. Samotný maximální jas zůstal identický, což znamená, že třeba na pláži u moře nemusí být situace s čitelností úplně ideální. Na druhou stranu, právě nový antireflexní povrch čitelnost zlepšuje.
Vzhledem k typu použitého panelu nepočítejte s funkcí Always-On. Potěší však podpora HDR10 i Dolby Vision. Právě Dolby Vision přitom jihokorejská konkurence nenabídne, neboť není ochotna platit s tím spojené licenční poplatky. Face ID pak funguje velmi spolehlivě v různých světelných podmínkách a nelze mu nic vytknout.
- spolehlivé Face ID
- Ceramic Shield 2
- starší výřez
- nižší jas
- absence funkce Always-On
Zvuk: jeden z nejlepších na trhu
iPhone 17e vybavený dvojicí reproduktorů potěší slušným stereo efektem, ale také vysokou hlasitostí či slušnými basy. Novinka podporuje rovněž funkci Dolby Atmos i Audio Mix, kdy lze kvalitu ve videu zaznamenaného zvuku výrazně vylepšit v postprodukci.
- kvalitní zvuk
Výkon hardwaru: bezproblémový
iPhone 17e je vybaven 3nm čipem Apple A19 se 6jádrovým CPU a 4jádrovou grafickou jednotkou, která má tedy o jedno jádro méně než u standardního iPhonu 17. V každém případě má zařízení více než dost výkonu, který s přehledem postačí i za několik let. Vzhledem k použitému displeji telefon sice není úplně ideální pro hraní náročnějších her, přesto zařízení bez problémů utáhne i velké AAA tituly jako Resident Evil, Death Stranding a podobně. Vítanou novinkou je pak, že základní kapacita úložiště povyrostla na již velmi příjemných 256 GB s možností sáhnout i po 512GB variantě. 8 GB RAM je pak vzhledem k zaměření telefonu rovněž zcela dostačující. Během používání jsem se nesetkal ani s výraznějším zahříváním.
- dostatek výkonu i RAM
Výdrž baterie: úctyhodná a nově s magnetem
Apple u iPhonu 17e slibuje vylepšenou výdrž díky modemu C1X, přestože kapacita baterie 4 005 mAh zůstala zachována. Novinka vydrží v praxi déle, i dva dny na nabití bez omezování. Vzhledem k velikosti zařízení i baterie se tak jedná o velmi pěkný výsledek. iPhone 17e navíc, na rozdíl od předchůdce, podporuje 15W nabíjení MagSafe. Za půl hodiny lze telefon nabít na 60 %, plné nabití trvá přibližně o hodinu déle.
- dlouhá výdrž na nabití
- podpora MagSafe
Konektivita: C1X na palubě
iPhone 17e je vybaven modemem C1X, který je krokem na cestě Applu ke kompletní čipové nezávislosti. V praxi to znamená delší výdrž, ale třeba také absenci UWB, což je pro iPhony zvláštní. Z ostatní konektivity strádat nebudete, i když chybí například nejnovější verze Bluetooth a Wi-Fi. Konkrétně se zde setkáte s Bluetooth 5.3 a Wi-Fi 6, samozřejmostí je pak podpora všech navigačních služeb.
- energeticky efektivní modem
- nedisponuje technologií UWB
- starší Wi-Fi 6 i Bluetooth
Fotoaparát: starý známý
iPhone 17e bez okolků přebírá fotovýbavu z loňského modelu, což znamená přítomnost pouze dvou fotoaparátů, které jsou navíc hardwarově slabší. Někoho by mohlo napadnout, že iPhone 17e využívá zadní fotoaparát z iPhonu 17, ale není tomu tak, viz tabulka.
|Hlavní snímač
|Selfie kamerka
|Rozlišení
|48 Mpx
|12 Mpx
|Světelnost objektivu
|f/1.6
|f/1.9
|Ohnisková vzdálenost
|26 mm
|23 mm
|Velikost senzoru
|1/2,55"
|1/3,6"
|Velikost pixelu
|0,7 µm
|1,0 µm
|Typ stabilizace
|optická stabilizace
|bez stabilizace
|Typ ostření
|PDAF
|PDAF
Navzdory slabší fotovýbavě fotí iPhone 17e v praxi velmi slušně a velmi dobře použitelný je i dvojnásobný zoom/výřez. Snímky jsou barevně líbivé, mají rozumné množství detailů, jsou správně zaostřené a problém není zachytit ani pěkný portrét. Také ve zhoršených světelných podmínkách si umí iPhone 17e poradit, správně nastaví kontrast, a pokud není skutečně málo světla, problém nemá ani s detaily. Také selfie kamerka, přestože se nejedná o nový čtvercový senzor bez problémů vykouzlí pěkná selfie. Video, které může být až v 4K s 60 FPS, pak nabídne slušnou stabilizaci, telefon umí rychle přeostřovat a celkově vypadá moc hezky.
Apple iPhone 17e 4K 60 FPS
- slušná kvalita videa i fotografií
- velmi limitovaná fotovýbava
- hardwarově horší než u iPhonu 17
Software: iOS k vašim službám
Po stránce softwaru nedochází k žádným ústupkům a iPhone 17e je vybaven nejnovější variantou iOS a Apple garantuje dlouhou softwarovou podporu. Funguje krásně svižně a nesetkal jsem se s žádnými nesprávně fungujícími animacemi apod. Pouze v oblasti umělé inteligence Apple stále pokulhává a oproti konkurenci typu Samsung, Google či Xiaomi nabídne výrazně méně, snad se však brzy dočkáme změny.
- svižnost systému
- tradičně dlouhá podpora
- oproti konkurenci schází funkce umělé inteligence
Zhodnocení
Apple iPhone 17e napravil některé nedostatky předešlé generace, přesto se stále jedná o poměrně specifické zařízení, jež má oslovit především majitele starších iPhonů s limitovaným rozpočtem. Potěší rozhodně vylepšená výdrž, MagSafe či nasazení ochrany Ceramic Shield 2, stále však zůstávají i neduhy předešlé generace – konkrétně 60Hz displej s tlustými rámečky či jen jeden fotoaparát na zadní straně. Ani tentokrát tak nelze iPhone 17e doporučit masám, zajímavý bude spíše pro skupinu uživatelů, kteří přesně vědí, co chtějí, a nezaleknou se zmíněných ústupků. V kontextu ceny je však k dispozici celá řada zajímavých alternativ.
Konkurence
Zajímavou alternativou může být iPhone 17, který nabídne po všech stránkách lepší výbavu a nestojí výrazně víc. Tomuto modelu neschází UWB, lepší fotovýbava i výrazně schopnější zobrazovací panel. Zaujmout může rovněž zmiňovaný iPhone Air.
Apple iPhone 17 256 GB
|Rozměry
|149,6 × 71,5 × 8 mm, 177 g
|Displej
|OLED, 6,3" (2 622 × 1 206 px)
|Fotoaparát
|48 Mpx, video: 3 840 × 2 160 px, 60 FPS
|Procesor
|Apple A19,
|Paměť
|úložiště: 256 GB, ne
|Akumulátor
|? mAh
Apple iPhone Air 256 GB
|Rozměry
|156,2 × 74,7 × 5,6 mm, 165 g
|Displej
|OLED, 6,5" (2 736 × 1 206 px)
|Fotoaparát
|48 Mpx, video: 3 840 × 2 160 px, 60 FPS
|Procesor
|Apple A19 Pro,
|Paměť
|úložiště: 256 GB, ne
|Akumulátor
|3 149 mAh
Konkurencí může být také Samsung Galaxy S26 s výrazně lepším displejem i fotovýbavou nebo Google Pixel 10, který je vybaven ultraširokoúhlým objektivem, teleobjektivem a magnetickým nabíjením Qi2.
Samsung Galaxy S26 512 GB
|Rozměry
|149,6 × 71,7 × 7,2 mm, 167 g
|Displej
|AMOLED, 6,3" (2 400 × 1 080 px)
|Fotoaparát
|50 Mpx, video: 7 680 × 4 320 px, 30 FPS
|Procesor
|Exynos 2600,
|Paměť
|RAM: 12 GB, úložiště: 512 GB, ne
|Akumulátor
|4 300 mAh
Google Pixel 10 256 GB
|Rozměry
|152,8 × 72 × 8,6 mm, 204 g
|Displej
|OLED, 6,3" (2 424 × 1 080 px)
|Fotoaparát
|48 Mpx, video: 3 840 × 2 160 px, 60 FPS
|Procesor
|Google Tensor G5,
|Paměť
|RAM: 12 GB, úložiště: 128 GB / 256 GB, ne
|Akumulátor
|4 970 mAh
Foto: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz
Já jiný user case prostě nevidím.
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