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Apple iPhone 17e
recenze

Apple iPhone 17e

Pro ty, kteří vědí, co hledají
Ioannis Papadopoulos
5

U cenově nejdostupnějšího telefonu z portfolia jakéhokoli výrobce je logické, že přijdou na řadu větší či menší kompromisy. Celkový koktejl vlastností a funkcí přesto může být velmi vydařený. Je tomu tak ale i u iPhonu 17e?

Zdá se, že již každý výrobce má minimálně jeden smartphone s písmenkem v názvu – ať už se jedná o oblíbené „a“ například u Pixelů či Nothing Phonů (kde dokonce nechybí ani „b“) nebo „e“ v případě iPhonu, které je jakýmsi duchovním nástupcem zařízení s přídomkem „SE“. Na samotném označení však příliš nezáleží, uživatelé totiž budou logicky sledovat především výhodnost zařízení jako takového. Má nový iPhone 17e poměr cena/výkon, který stojí za to?

Apple iPhone 17e
Kde koupitApple iPhone 17e 256GB
Koupit od 471 Kč × 26 měsíců na Mobil Pohotovost

Technické parametry Apple iPhone 17e 256 GB

Kompletní specifikace
Konstrukce146,7 × 71,5 × 7,8 mm, 170 g, konstrukce: klasická, odolnost: IP68
DisplejOLED, 6,1" (2 532 × 1 170 px)
Fotoaparát48 Mpx, LED dioda, video: 3 840 × 2 160 px, 60 FPS
ChipsetApple A19,
Paměťvnitřní paměť: 256 GB, paměťové karty: ne
Datové funkce5G: ano, LTE: ano, Wi-Fi: Wi-Fi 6, Bluetooth: 5.3, NFC: ano
Operační systémiOS 26
Akumulátor4 005 mAh, bezdrátové nabíjení: ano
Dostupnostbřezen 2026,

Obsah balení: kabel stačí

V balení najdeme kromě pečlivě uloženého smartphonu a manuálů vyžadovaných legislativou již jen datový a nabíjecí kabel. Jedná se přitom o moderní USB-C/USB-C s praktickým textilním opletem.

Líbilo se nám
  • environmentální

Konstrukce a zpracování: jako vejce vejci

iPhone 17e je konstrukčně identický s iPhonem 16e, tudíž nemá smysl se příliš zabývat jeho popisem. Při pohledu „z rychlíku“ se tak sluší zmínit, že na zádech je stále jen jeden fotoaparát, zařízení je krásně kompaktní a pro někoho představuje i jakousi vzpomínku na staré dobré časy, kdy bývaly telefony menší. Výhodou je pak fakt, že se vejde takřka do jakékoli kapsy a 169 gramů je v dlani skutečně příjemných. Pokud vám jde o hmotnost či rozměry, osobně bych doporučoval zvážit i iPhone Air, který je samozřejmě mnohem stylovější. Toto srovnání pochopitelně nebude pro všechny relevantní, neboť se jedná o zařízení s 6,5" displejem, a je tak širší i větší. Cenově však mezi těmito telefony není až tak velký rozdíl, přičemž iPhone Air nabízí kompletně nový design a návykově tenký pas s tloušťkou pouhých 5,6 mm.

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iPhone 17e také nabídne krytí IP68, ovšem co je vskutku nové, je ochrana Ceramic Shield 2. V tomto ohledu si tedy ani při nákupu nejlevnějšího nového iPhonu nijak nepohoršíte – avšak pozor, to platí pouze pro přední část. Haptická odezva je jako vždy na špičkové úrovni, samozřejmostí je příkladné zpracování a nechybí ani slot pro fyzickou nano-SIM (pochopitelně s podporou eSIM). Záda telefonu, který je nabízen ve třech barevných provedeních, jsou pak skleněná a matná, což je praktické a například na testované bílé variantě neuvidíte žádné otisky prstů. Nechybí ani Akční tlačítko a kromě bílé a černé přibyla také jemně růžová varianta, což chválím.

Apple iPhone 17eApple iPhone 17eApple iPhone 17eApple iPhone 17eApple iPhone 17eApple iPhone 17eApple iPhone 17e
Apple iPhone 17e
Apple iPhone 17e
Apple iPhone 17e
Apple iPhone 17e
Apple iPhone 17e
Apple iPhone 17e
Apple iPhone 17e
Na celou obrazovku
Líbilo se nám
  • ochrana IP68 s testem ponoření do 6 metrů
  • špičková haptická odezva
  • krásně kompaktní a lehký
  • matná povrchová úprava rámečků i (plochých) zad
  • nechybí Akční tlačítko
Kapitoly článku
  1. Úvod, parametry, balení a konstrukce
  2. Displej, zvuk, výkon a výdrž
  3. Konektivita, fotoaparát a software
  4. Zhodnocení a konkurence

Displej: recyklace pokračuje

iPhone 17e využívá identický displej jako předchůdce (který má původně pocházet z iPhonu 14, má tedy alespoň o něco menší a tenčí výřez než starší generace). I v této kapitole – a vlastně i v celé recenzi – tak můžete považovat sdělení z recenze iPhonu 16e za stále aktuální. Ještě více než přítomnost 60Hz obnovovací frekvence mi přitom vadí tloušťka rámečků, které působí už dost zastarale. Ostatně, i zmiňovaná základní frekvence při přechodu z 90Hz či 120Hz displeje zamrzí, i když je pravda, že iOS možná „maskuje“ 60 Hz o něco lépe než Android.

Apple iPhone 17eApple iPhone 17eApple iPhone 17eApple iPhone 17eApple iPhone 17eApple iPhone 17eApple iPhone 17e
Apple iPhone 17e
Apple iPhone 17e
Apple iPhone 17e
Apple iPhone 17e
Apple iPhone 17e
Apple iPhone 17e
Apple iPhone 17e
Na celou obrazovku

Jediným, zato však úctyhodným upgradem, je tak zmiňovaný Ceramic Shield 2, což v praxi znamená vyšší odolnost, ale především antireflexní povrchovou úpravu. Ta sice nedosahuje takové úrovně jako u zařízení Galaxy S Ultra od Samsungu, přesto ji rozhodně oceníte. Samotný maximální jas zůstal identický, což znamená, že třeba na pláži u moře nemusí být situace s čitelností úplně ideální. Na druhou stranu, právě nový antireflexní povrch čitelnost zlepšuje.

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Vzhledem k typu použitého panelu nepočítejte s funkcí Always-On. Potěší však podpora HDR10 i Dolby Vision. Právě Dolby Vision přitom jihokorejská konkurence nenabídne, neboť není ochotna platit s tím spojené licenční poplatky. Face ID pak funguje velmi spolehlivě v různých světelných podmínkách a nelze mu nic vytknout.

Líbilo se nám
  • spolehlivé Face ID
  • Ceramic Shield 2
Nelíbilo se nám
  • starší výřez
  • nižší jas
  • absence funkce Always-On

Zvuk: jeden z nejlepších na trhu

iPhone 17e vybavený dvojicí reproduktorů potěší slušným stereo efektem, ale také vysokou hlasitostí či slušnými basy. Novinka podporuje rovněž funkci Dolby Atmos i Audio Mix, kdy lze kvalitu ve videu zaznamenaného zvuku výrazně vylepšit v postprodukci.

Líbilo se nám
  • kvalitní zvuk

Výkon hardwaru: bezproblémový

iPhone 17e je vybaven 3nm čipem Apple A19 se 6jádrovým CPU a 4jádrovou grafickou jednotkou, která má tedy o jedno jádro méně než u standardního iPhonu 17. V každém případě má zařízení více než dost výkonu, který s přehledem postačí i za několik let. Vzhledem k použitému displeji telefon sice není úplně ideální pro hraní náročnějších her, přesto zařízení bez problémů utáhne i velké AAA tituly jako Resident Evil, Death Stranding a podobně. Vítanou novinkou je pak, že základní kapacita úložiště povyrostla na již velmi příjemných 256 GB s možností sáhnout i po 512GB variantě. 8 GB RAM je pak vzhledem k zaměření telefonu rovněž zcela dostačující. Během používání jsem se nesetkal ani s výraznějším zahříváním.

Apple iPhone 17eApple iPhone 17eApple iPhone 17eApple iPhone 17eApple iPhone 17e
Líbilo se nám
  • dostatek výkonu i RAM

Výdrž baterie: úctyhodná a nově s magnetem

Apple u iPhonu 17e slibuje vylepšenou výdrž díky modemu C1X, přestože kapacita baterie 4 005 mAh zůstala zachována. Novinka vydrží v praxi déle, i dva dny na nabití bez omezování. Vzhledem k velikosti zařízení i baterie se tak jedná o velmi pěkný výsledek. iPhone 17e navíc, na rozdíl od předchůdce, podporuje 15W nabíjení MagSafe. Za půl hodiny lze telefon nabít na 60 %, plné nabití trvá přibližně o hodinu déle.

Líbilo se nám
  • dlouhá výdrž na nabití
  • podpora MagSafe
Kapitoly článku
  1. Úvod, parametry, balení a konstrukce
  2. Displej, zvuk, výkon a výdrž
  3. Konektivita, fotoaparát a software
  4. Zhodnocení a konkurence

Konektivita: C1X na palubě

iPhone 17e je vybaven modemem C1X, který je krokem na cestě Applu ke kompletní čipové nezávislosti. V praxi to znamená delší výdrž, ale třeba také absenci UWB, což je pro iPhony zvláštní. Z ostatní konektivity strádat nebudete, i když chybí například nejnovější verze Bluetooth a Wi-Fi. Konkrétně se zde setkáte s Bluetooth 5.3 a Wi-Fi 6, samozřejmostí je pak podpora všech navigačních služeb.

Líbilo se nám
  • energeticky efektivní modem
Nelíbilo se nám
  • nedisponuje technologií UWB
  • starší Wi-Fi 6 i Bluetooth

Fotoaparát: starý známý

iPhone 17e bez okolků přebírá fotovýbavu z loňského modelu, což znamená přítomnost pouze dvou fotoaparátů, které jsou navíc hardwarově slabší. Někoho by mohlo napadnout, že iPhone 17e využívá zadní fotoaparát z iPhonu 17, ale není tomu tak, viz tabulka.

Hlavní snímač Selfie kamerka
Rozlišení 48 Mpx 12 Mpx
Světelnost objektivu f/1.6 f/1.9
Ohnisková vzdálenost 26 mm 23 mm
Velikost senzoru 1/2,55" 1/3,6"
Velikost pixelu 0,7 µm 1,0 µm
Typ stabilizace optická stabilizace bez stabilizace
Typ ostření PDAF PDAF

Navzdory slabší fotovýbavě fotí iPhone 17e v praxi velmi slušně a velmi dobře použitelný je i dvojnásobný zoom/výřez. Snímky jsou barevně líbivé, mají rozumné množství detailů, jsou správně zaostřené a problém není zachytit ani pěkný portrét. Také ve zhoršených světelných podmínkách si umí iPhone 17e poradit, správně nastaví kontrast, a pokud není skutečně málo světla, problém nemá ani s detaily. Také selfie kamerka, přestože se nejedná o nový čtvercový senzor bez problémů vykouzlí pěkná selfie. Video, které může být až v 4K s 60 FPS, pak nabídne slušnou stabilizaci, telefon umí rychle přeostřovat a celkově vypadá moc hezky.

Apple iPhone 17eApple iPhone 17eApple iPhone 17eApple iPhone 17eApple iPhone 17eApple iPhone 17eApple iPhone 17eApple iPhone 17e
Apple iPhone 17e
Apple iPhone 17e
Apple iPhone 17e
Apple iPhone 17e
Apple iPhone 17e
Apple iPhone 17e
Apple iPhone 17e
Apple iPhone 17e
Na celou obrazovku
Apple iPhone 17eApple iPhone 17eApple iPhone 17eApple iPhone 17eApple iPhone 17eApple iPhone 17eApple iPhone 17eApple iPhone 17eApple iPhone 17eApple iPhone 17eApple iPhone 17eApple iPhone 17eApple iPhone 17eApple iPhone 17eApple iPhone 17eApple iPhone 17eApple iPhone 17eApple iPhone 17e
Apple iPhone 17e
Apple iPhone 17e
Apple iPhone 17e
Apple iPhone 17e
Apple iPhone 17e
Apple iPhone 17e
Apple iPhone 17e
Apple iPhone 17e
Apple iPhone 17e
Apple iPhone 17e
Apple iPhone 17e
Apple iPhone 17e
Apple iPhone 17e
Apple iPhone 17e
Apple iPhone 17e
Apple iPhone 17e
Apple iPhone 17e
Apple iPhone 17e
Na celou obrazovku

Apple iPhone 17e 4K 60 FPS

Líbilo se nám
  • slušná kvalita videa i fotografií
Nelíbilo se nám
  • velmi limitovaná fotovýbava
  • hardwarově horší než u iPhonu 17

Software: iOS k vašim službám

Po stránce softwaru nedochází k žádným ústupkům a iPhone 17e je vybaven nejnovější variantou iOS a Apple garantuje dlouhou softwarovou podporu. Funguje krásně svižně a nesetkal jsem se s žádnými nesprávně fungujícími animacemi apod. Pouze v oblasti umělé inteligence Apple stále pokulhává a oproti konkurenci typu Samsung, Google či Xiaomi nabídne výrazně méně, snad se však brzy dočkáme změny.

Líbilo se nám
  • svižnost systému
  • tradičně dlouhá podpora
Nelíbilo se nám
  • oproti konkurenci schází funkce umělé inteligence
Kapitoly článku
  1. Úvod, parametry, balení a konstrukce
  2. Displej, zvuk, výkon a výdrž
  3. Konektivita, fotoaparát a software
  4. Zhodnocení a konkurence

Zhodnocení

Apple iPhone 17e napravil některé nedostatky předešlé generace, přesto se stále jedná o poměrně specifické zařízení, jež má oslovit především majitele starších iPhonů s limitovaným rozpočtem. Potěší rozhodně vylepšená výdrž, MagSafe či nasazení ochrany Ceramic Shield 2, stále však zůstávají i neduhy předešlé generace – konkrétně 60Hz displej s tlustými rámečky či jen jeden fotoaparát na zadní straně. Ani tentokrát tak nelze iPhone 17e doporučit masám, zajímavý bude spíše pro skupinu uživatelů, kteří přesně vědí, co chtějí, a nezaleknou se zmíněných ústupků. V kontextu ceny je však k dispozici celá řada zajímavých alternativ.

Apple iPhone 17e
Kde koupitApple iPhone 17e 256GB
Koupit od 471 Kč × 26 měsíců na Mobil Pohotovost

Konkurence

Zajímavou alternativou může být iPhone 17, který nabídne po všech stránkách lepší výbavu a nestojí výrazně víc. Tomuto modelu neschází UWB, lepší fotovýbava i výrazně schopnější zobrazovací panel. Zaujmout může rovněž zmiňovaný iPhone Air.

Apple iPhone 17 256 GBPřejít do kataloguPřečíst recenzi

Apple iPhone 17 256 GB

Rozměry149,6 × 71,5 × 8 mm, 177 g
DisplejOLED, 6,3" (2 622 × 1 206 px)
Fotoaparát48 Mpx, video: 3 840 × 2 160 px, 60 FPS
ProcesorApple A19,
Paměťúložiště: 256 GBne
Akumulátor? mAh
Apple iPhone Air 256 GBPřejít do kataloguPřečíst recenzi

Apple iPhone Air 256 GB

Rozměry156,2 × 74,7 × 5,6 mm, 165 g
DisplejOLED, 6,5" (2 736 × 1 206 px)
Fotoaparát48 Mpx, video: 3 840 × 2 160 px, 60 FPS
ProcesorApple A19 Pro,
Paměťúložiště: 256 GBne
Akumulátor3 149 mAh

Konkurencí může být také Samsung Galaxy S26 s výrazně lepším displejem i fotovýbavou nebo Google Pixel 10, který je vybaven ultraširokoúhlým objektivem, teleobjektivem a magnetickým nabíjením Qi2.

Samsung Galaxy S26 512 GBPřejít do kataloguPřečíst recenzi

Samsung Galaxy S26 512 GB

Rozměry149,6 × 71,7 × 7,2 mm, 167 g
DisplejAMOLED, 6,3" (2 400 × 1 080 px)
Fotoaparát50 Mpx, video: 7 680 × 4 320 px, 30 FPS
ProcesorExynos 2600,
PaměťRAM: 12 GB, úložiště: 512 GBne
Akumulátor4 300 mAh
Google Pixel 10 256 GBPřejít do kataloguPřečíst recenzi

Google Pixel 10 256 GB

Rozměry152,8 × 72 × 8,6 mm, 204 g
DisplejOLED, 6,3" (2 424 × 1 080 px)
Fotoaparát48 Mpx, video: 3 840 × 2 160 px, 60 FPS
ProcesorGoogle Tensor G5,
PaměťRAM: 12 GB, úložiště: 128 GB / 256 GBne
Akumulátor4 970 mAh

Foto: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz

apple-iphone-17e
Klady
  • ochrana IP68 a hliníkové rámečky
  • bezproblémový výkon i úložiště
  • osvědčený systém bez balastu
  • podpora magnetického nabíjení a dlouhá výdrž
  • kompaktní rozměry a nízká hmotnost
Zápory
  • omezená fotovýbava
  • schází UWB a má starší Wi-Fi 6
  • zastaralý displej
,
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Diskuze ke článku
David Rajtr
David Rajtr
Tohle je asi tak telefon pro nějaký firmy, kde potřebují mít levný zařízení s iOS. Běžný člověk by si asi radši koupil starší iPhone 16 nebo i 15.
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John Oderberg
John Oderberg
Ten telefon je sra*ka, max tak do korporátu, pro děti, které touží po jablku, důchodce, který je zvyklý na iOS a nebo Indie, pokud chtějí flexit s jablkem na přeplněných ulicích.
Já jiný user case prostě nevidím.
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