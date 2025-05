Realme jde do souboje s nejlepší. Koncem května představí řadu GT7

Fotografie: Realme

Klíčovou novinku vyšší třídy v podobě modelu GT7 Realme v Číně představilo už v říjnu. Nyní však oznamuje oficiální globální premiéru, která proběhne již 27. května v Paříži a pokud by i na globální trhy dorazil model, který známe, je se rozhodně nač těšit.

Realme GT7

Nový model Realme GT7 by měl lákat procesorem Dimensity 9400+ od MediaTeku nebo obří baterií s kapacitou 7 200 mAh. Nezbývá než doufat, že si tyto aplikace udrží právě i globální verze po vzoru té čínské. Pro odvod tepla je využit grafen, což by mělo zajistit výrazné lepší teplotní výsledky a mobil by se neměl vůbec přehřívat. Zaujme i 100W drátové nabíjení, kdy se například za 1 minutu mobil nabije na 5 % kapacity baterie. V případě kompletního nabití by měl model GT7 zvládat 17 hodin přehrávání videa.

V tuto chvíli nejsou známé podrobnosti ohledně zahájení prodeje ani ceně, což platí i pro český trh. Zřejmě se vše dozvíme právě již zmíněného 27. května.