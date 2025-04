Realme GT7 přináší dech beroucí výdrž a dostatečný výkon

Fotografie: Realme

Realme skrze své stránky (viz realme.com) oficiálně představilo svůj nejnovější vlajkový model – GT7, který se řadí výbavou lehce pod už známý GT7 Pro. Novinka přináší například výkonný procesor MediaTek Dimensity 9400+, až 16 GB operační paměti typu LPDDR5X a úložiště typu UFS 4.0 s kapacitou až 1 TB. Telefon je vybaven 6,8palcovým OLED displejem s rozlišením 1280 × 2800 pixelů, obnovovací frekvencí 144 Hz a maximálním jasem 1800 nitů. Zapomenout je naopak nutné na technologii LTPO. Do displeje však integrována čtečka otisků prstů, a to ultrazvukového typu.

Jedním z hlavních lákadel novinky GT7 je její baterie s kapacitou 7 200 mAh, cože je jednoznačný nadprůměr. Navíc je podporováno i rychlé 100W drátové nabíjení. Díky tomu lze telefon nabít na 5 % během jedné minuty, což postačuje pro základní použití. Plné nabití umožňuje až 17 hodin přehrávání videa. Zařízení také využívá pokročilý systém chlazení s grafenovou vrstvou a skleněným vláknem pro efektivní odvod tepla. Ani při rychlém nabíjení by se tak mobil neměla nikterak zahřívat.

V oblasti mobilní fotografie je Realme GT7 osazen hlavním 50megapixelovým snímačem Sony IMX896 s optickou stabilizací obrazu, který je doplněný o 8megapixelový ultraširokoúhlý objektiv. Přední kamerka má rozlišení 16 megapixelů. Telefon podporuje nahrávání videí ve 4K při 60 snímcích za sekundu. Mezi další výbavu patří podpora Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, NFC a infračervený port. Zařízení je rovněž odolné vůči vodě a prachu s certifikací IP69.

Nové Realme GT7 se začne prodávat nejprve na čínském trhu. Základní verze 256+12 GB se bude prodávat za v přepočtu zhruba 9 tisíc korun i s daní. V tuto chvíli není zřejmé, zda se novinka dostane i na další trhy a pokud, tak případně kdy.