Realme C30s je smartphonem pro nenáročné s jedním zadním foťákem

Fotografie: Realme

Realme představilo základní chytrý telefon. Realme C30s zamíří nejen do rukou těch zcela nenáročných, ale současně zřejmě i jen na rozvojové trhy. Jinde totiž nebude mít šanci na úspěch. Ostatně posuďte sami. Vzhled telefonu je sice sladěný se současnými novinkami Realme, nicméně vše působí až úsměvně. Nejvíce pak asi fotomodul na zadní straně, který je velký, avšak je v něm pouze jeden fotoaparát s 8 megapixely.

Na čelní straně si hoví displej s 6,5" a HD+ rozlišením, to je vcelku standardní u nejlevnějších chytrých telefonů. Výkon zajišťuje prastarý procesor Unisoc SC9863A s osmi jádry a 28nm výrobním procesem. Pojí se jen s 2GB RAM, lepší verze má 3GB RAM. Chod prostředí by však nemusel být tak hrozný, neboť je nasazeno prostředí Realme Go Edition založené na Androidu 12. V praxi to znamená, že systém pro svůj chod potřebuje méně interní i operační paměti. Pro vaše data je nachystána 32GB paměť a podpora až 1TB paměťové karty.

V další výbavě figuruje slot pro až dvě nanoSIM nebo čelní kamerka s 5 megapixely pro selfies či videohovory. Na těle dále nalezneme 3,5mm jack a k všeobecnému mrzení i zastaralé microUSB. Jde o poměrně vážný přešlap ze strany Realme, protože i opravdu levné mobilní telefony již zpravidla nabízejí USB-C.

Naopak baterie na tom není vůbec špatně a díky kapacitě 5 000 mAh slibuje pohodlnou dvoudenní výdrž. Nabíjení je umožněno výkonem 10 W. Realme C30 se na vybraných trzích začne nabízet koncem tohoto měsíce v přepočtu za necelé 3 tisíce korun i s daní. Netřeba dodávat, že případná dostupnost s touto cenou na českém trhu by nijak oslavovaná nebyla.