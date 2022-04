Realme se snaží opanovat segment nižší střední třídy prostřednictvím mnoha modelů. Nejnovějším přírůstkem je Realme C35, které sází na vyváženou výbavu v kombinaci s moderním designem. Ostatně ani levný telefon nemusí vypadat levně, že?

Jak možná víte, řada C je u Realme již několik let vyhrazena zcela základním smartphonům, avšak čím vyšší číslo za písmenem C následuje, tím se výbava zlepšuje. Realme C35 má velký a kvalitní displej, lákavý 50megapixelový fotoaparát, solidní výdrž a navrch přihazuje zajímavý design. Bude to však stačit na obhájení ceny 4,5 tisíc korun?

Technické parametry Realme C35 128+4 GB Kompletní specifikace Konstrukce 164,4 × 75,6 × 8,1 mm , 189 g , konstrukce: klasická, odolnost: ne Displej TFT IPS, 6,6" (2 400 × 1 080 px) Fotoaparát 50 Mpx , LED dioda, video: 1 920 × 1 080 px Chipset Unisoc T616 , CPU: 2×2 GHz + 6×1,8 GHz , GPU: ano Paměť RAM: 4 GB , vnitřní paměť: 128 GB , paměťové karty: microSDXC Datové funkce 5G: ne , LTE: ano , Wi-Fi: 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth: 5.0, NFC: ne Operační systém Android 11 Akumulátor 5 000 mAh , bezdrátové nabíjení: ne Dostupnost duben 2022, 4 799 Kč

Obsah balení: pouze nabíječka

Ve žluté krabičce je kromě telefonu a manuálů pouze napájecí adaptér s kabelem typu USB-A/USB-C a nezbytná jehla pro vytažení slotu na SIM.

Nelíbilo se nám chybí pouzdro

Konstrukční zpracování: moderně vyhlížející elegán

U Realme C35 se výrobce možná mírně inspiroval současnou generací iPhonů. Poznávacím znamením jsou rovné a ostře řezané plochy. Jde o poměrně výrazný odklon od jakýchkoliv starších modelů. Na první pohled tak poznáte, že máte co dočinění s novou generací. Vše podtrhuje i povedená pistáciová varianta, která se k nám dostala na test.

Designově sehraná jsou také tlačítka a na pravé straně je dokonce překvapivě malé tlačítko kombinované se čtečkou otisků prstů. Navzdory menším rozměrům však čtečka funguje velmi spolehlivě a svižně, zde tak nemáme výtek. Líbit se bude i zadní strana, která je mírně lesklá, avšak otisky nejsou vyloženě problémem. Modul s fotoaparáty je pak takřka shodný s kterýmkoli dražším Realme a je patrná snaha výrobce najít nějaké vzhledové pojítko.

S designem často souvisí také ergonomie – ta tentokrát není nejlepší. Ploché boky nekopíruje tvar lidské dlaně a co je ještě horší, přechody jsou výrazně ostré. Držení Realme C35 není vůbec pohodlné a vyžaduje opravdu hodně zvyku, než si k němu najdete cestu. Zpracování je však příkladné a telefon se v tomto ohledu nemá za co stydět.

Líbilo se nám dobré zpracování

originální design

čtečka otisků prstů

Nelíbilo se nám méně pohodlně se drží

Displej: rozlišení je jemné

Na čelní straně se nachází poměrně velký 6,6palcový IPS displej, avšak tentokrát je již v řadě C jemné Full HD+ rozlišení, což rozhodně vítáme a mnohá konkurence může novince od Realme jen tiše závidět. V tomto ohledu ani nijak nevadí, že je připravena jen standardní 60Hz obnovovací frekvence. Důležité je, že je displej dobře čitelný i venku a z ostrých úhlů. Nebojím se jej nazvat tím lepším v nižší střední třídě u telefonů, jejichž cena je pod hranicí 5 tisíc korun. O ochranu se stará tvrzené sklo Panda Glass.

Líbilo se nám dostatečně kvalitní obrazovka

Zvuk: průměr

Zvukově si telefon na nic nehraje a celkem očekávaně se snaží šetřit tam, kde to nejméně bolí. Reproduktor je pouze na spodní hraně, je poměrně hlasitý, ale o kvalitě se příliš hovořit nedá. Poslech hudby je tak lepší provozovat skrze sluchátka, a to klidně skrze klasická, neboť nechybí 3,5mm jack.

Líbilo se nám 3,5mm jack

Výkon hardwaru: jen pro nenáročné

Pod kapotou Realme nic moc neukáže, neboť v řadě C nasazuje nevýkonné čipsety. Tentokrát nikterak známý Unisoc T616. Ten již rozhodně nepatří k nejmodernějším a výkon má spíše jen základní. RAM má 4 GB, což je průměr v dané cenové kategorii. Volit si můžete velikost interní paměti: 64/128 GB. Ze zmiňovaných 64 GB zůstane uživateli po prvním spuštění dostupných 51 GB. Pokud by vám úložiště nestačilo, lze využít šuplíček, ve kterém je místo na dvě nano SIM karty a také paměťovku. Její maximální velikost výrobce neudává, avšak lze předpokládat, že minimálně 128 GB mobil zvládne.

Benchmark testy

Líbilo se nám slot na paměťovku

až 128GB paměť

Výdrž baterie: dva dny jako nic

V útrobách telefonu je velká baterie s kapacitou 5 000 mAh. Ta vyniká nadprůměrnou výdrží, kdy i při středně náročném využívání docílíte nabíjení každý druhý večer. Méně nároční dosáhnou minimálně o den dále. Nabíjení probíhá pomocí 18W nabíječky, tudíž nelze očekávat, že za hodinku bude hotovo. Čas potřebný k dobití zcela vybité baterie se bude odhadem pohybovat kolem 1,5 hodiny.

Líbilo se nám slušná výdrž

Konektivita: na 5G zapomeňte

Realme C35 nabídne Bluetooth 5.0, GPS, GLONASS i BDS. Nechybí ani NFC, díky kterému lze s telefonem bezkontaktně platit. K dispozici je rovněž podpora Dual SIM s 4G na obou slotech, Wi-Fi 802.11 ac a také funkce OTG, pokud byste chtěli k telefonu připojit například flashdisk. Zapomenout tak musíte pouze na podporu 5G, avšak to není nic překvapivého s ohledem na cenu.

Líbilo se nám podpora OTG

Fotoaparát: hlavní zaujme

Lákadlem Realmce C35 je hlavní fotoaparát, kdy se výrobce chlubí 50 megapixely. V případě automatického režimu fotí na 12,5 megapixelů a snímky jsou až překvapivě detailní, a to zejména během dne. Za zhoršených světelných podmínek je již kvalita citelně horší, ale to je případ všech levnějších telefonů. Na každý pád nefotí Realme C35 vůbec špatně.

Zbylé dva fotoaparáty, navzdory tomu, že vypadají na první pohled důležitě, jsou zde takřka zcela k ničemu. Ale pro úplnost uveďme, že jde o 2megapixelový makro objektiv a VGA portrétní snímač.

Ukázkové fotografie v 50 megapixelech

Záznam videa nijak nepřekvapí a jeho limitem je Full HD rozlišení s 30 snímky za vteřinu. Kvalitou neoslní a hodí se spíše jen na nouzové záznamy, kdy po ruce nemáte vhodnější zařízení.

Na čelní straně se ve výřezu nachází 8megapixelový fotoaparát pro selfies či videohovory. Kvalitu od něj bohužel příliš neočekávejte, hodí se primárně za dostatku světla.

Líbilo se nám ucházející kvalita snímků

Nelíbilo se nám dva zbytečné fotoaparáty

méně kvalitní selfies

Software: postarší

Při hodnocení softwaru se nemohu ubránit tomu, že Realme uvede na trh zcela nový telefon, avšak nasadí rok a půl starý systém. To opravdu není v pořádku a výrobce odsouvá nenáročné uživatele někam na pátou kolej. Domnívám se, že nový mobil by měl přijít s co nejaktuálnějšími softwarem. Bohužel to u Realme C35 neplatí a je to zdvižený prst upozorňující, že tento model výrobce vlastně nezajímá. Realme tak nepomůže ani to, že se povedla optimalizace a vše dobře funguje.

Líbilo se nám slušná optimalizace

Nelíbilo se nám zastaralý systém

Zhodnocení

Realme C35 se stává poměrně úkazem v segmentu cenově dostupnějších telefonů, a to zejména díky originálnímu vzhledu. Právě ten by mohl často rozhodnout o tom, že si novinka najde svého majitele. V cenové hladině kolem 4,5 tisíc korun je totiž výbava často velmi podobná a jednou z cest, jak zaujmout, je právě design. Budoucí uživatel pak ocení slušný hlavní fotoaparát, dobrou výdrž a kvalitní displej. Na druhou stranu je zde značná překážka v podobě horší ergonomie, která vyplyne na povrch, jakmile telefon uchopíte do ruky. Nepotěší ani zastaralý Android.

Konkurence

Velkým konkurentem je Nokia G21, která má obdobnou výbavu a takřka stejnou cenu. Dokonce má také 50megapixelový fotoaparát, ale displej s nižším rozlišením. Na druhou stranu může zaujmout 90 Hz a perspektivou lepší softwarové podpory.

Přejít do kataloguPřečíst recenzi Nokia G21 Rozměry 164,6 × 75,9 × 8,5 mm , 190 g Displej TFT IPS, 6,51" (1 520 × 720 px) Fotoaparát 50 Mpx , video: 1 920 × 1 080 px, 30 FPS Procesor 2×1,6 GHz + 6×1,6 GHz Paměť RAM: 4 GB , úložiště: 128 GB , microSDXC Akumulátor 5 050 mAh

Za zmínku stojí i nové Redmi Note 11 s kvalitnějším displejem i lepším procesorem. Cenově přitom vychází dráže jen o pár set korun.

Přejít do kataloguPřečíst recenzi Xiaomi Redmi Note 11 4G Rozměry 159,9 × 73,9 × 8,1 mm , 179 g Displej AMOLED, 6,43" (2 400 × 1 080 px) Fotoaparát 50 Mpx , video: 1 920 × 1 080 px, 30 FPS Procesor Qualcomm Snapdragon 680 , 4×2,2 GHz + 4×1,8 GHz Paměť RAM: 4 GB , úložiště: 64 GB / 128 GB , microSD Akumulátor 5 000 mAh

Realme C35 však bude mít problém i se stájovou konkurencí, protože například loňské Realme 8 stojí stejně, ale přitom dokáže nabídnout podporu 5G. Volba tak bude vždy záviset na vašich preferencích.

Přejít do kataloguPřečíst recenzi Realme 8 5G 128+6 GB Rozměry 162,5 × 74,8 × 8,5 mm , 185 g Displej TFT IPS, 6,5" (2 400 × 1 080 px) Fotoaparát 48 Mpx , video: 1 920 × 1 080 px, 30 FPS Procesor MediaTek Dimensity 700 , 2×2,2 GHz + 6×2 GHz Paměť RAM: 6 GB , úložiště: 128 GB , microSDXC Akumulátor 5 000 mAh , doba nabíjení: 2:00 hodin Kč 5 490 Kč

Foto: Michal Pavlíček, mobilenet.cz