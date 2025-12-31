mobilenet.cz na sociálních sítích

Realme změnilo design a novinka 16 Pro+ láká i baterií či 200Mpx foťákem

Michal Pavlíček
Fotografie: Realme
  • Baterie má kapacitu 7 000 mAh
  • Nasazen je procesor Snapdragon 7 Gen 4
  • Dostalo se na odolnost vůči vodě a prachu

Realme do roku 2026 vstupuje s novým modelem 16 Pro+ a jasně vzkazuje, že honba za parametry ještě neskončila (viz realme.com). Místo drobných vylepšení sází na dva extrémy, které uživatele pálí nejvíc. Jde o dlouhou výdrž a špičkové detaily fotek.

Realme 16 Pro+

Hlavním lákadlem je baterie s nadprůměrnou kapacitou 7 000 mAh. Zatímco mnohá konkurence se drží standardu pěti tisíc, Realme do 8,5milimetrového tenkého těla vměstnalo článek, který bez problému zvládne dva až tři dny náročného provozu. Opětovné dobíjení bude díky 80W výkonu svižné.

Realme 16 Pro+

Fotografická výbava sází na prověřený 200megapixelový objektiv Samsung HP5 s optickou stabilizací. V kombinaci s novým algoritmem LumaColor Image slibuje telefon věrnější podání pleťových tónů a portréty, které se blíží profesionálním strojům. Dále je připraven 50megapixelový periskopický objektiv s 3,5násobným bezztrátovým zoomem a až 120násobným digitálním přiblížením. Trojice zadních fotoaparátů zakončuje 8megapixelový ultraširokoúhlý objekltiv. Selfie nadšence pak potěší přední kamerka s rozlišením 50 megapixelů a podporou 4K videa.

Realme 16 Pro+

Přední straně dominuje 6,78" AMOLED panel se 144Hz obnovovací frekvencí a jasem až 6 500 nitů, což zaručuje čitelnost i na přímém slunci. Připravena je optická čtečka otisků prstů přímo v displeji. Pod kapotou tepe procesor Snapdragon 7 Gen 4, který doplňuje až 12 GB RAM a nové rozhraní Realme UI 7.0 postavené na Androidu 16. Výrobce přislíbil 3 velké aktualizace systému a 4 roky bezpečnostních záplat. Počítat můžete i se zvýšenou odolností proti vodě a prachu se stupněm krytí IP69.

Nové Realme 16 Pro+ je nabízeno v tmavě šedé, zlaté a růžové variantě. Základní varianta se 128GB úložištěm a 8GB RAM vyjde v přepočtu na zhruba 11 tisíc korun i s daní. Vrcholná varianta s 256GB úložištěm a 12GB RAM vyjde v přepočtu na zhruba 12,5 tisíce korun s daní. Dostupnost mimo čínský trh však prozatím nebyla oznámena.

Technické parametry Realme 16 Pro+

Kompletní specifikace
Konstrukce162,5 × 76,3 × 8,5 mm, 203 g, konstrukce: klasická, odolnost: IP69
DisplejAMOLED, 6,8" (2 800 × 1 280 px)
Fotoaparát200 Mpx, LED dioda, video: 3 840 × 2 160 px, 30 FPS
ChipsetQualcomm Snapdragon 7 Gen 4, , GPU: ano
PaměťRAM: 12 GB, vnitřní paměť: 256 GB, paměťové karty: ne
Datové funkce5G: ano, LTE: ano, Wi-Fi: Wi-Fi 6, Bluetooth: 5.4, NFC: ano
Operační systémAndroid 16
Akumulátor7 000 mAh, bezdrátové nabíjení: ne
Dostupnost, ?
realme.com/in
