Apple rozjíždí velkou aktualizaci. iOS, iPadOS i macOS dostávají verzi 26.1

Marek Vacovský
Fotografie: Apple
  • Apple vydává iOS 26.1, iPadOS 26.1, macOS Tahoe 26.1, watchOS 26.1 a tvOS 26.1
  • Novinky zahrnují přepínač Liquid Glass či vylepšený zvuk u hovorů přes FaceTime

Apple dnes zahájil distribuci rozsáhlé sady aktualizací pro všechna kompatibilní zařízení. Uživatelé iPhonů se mohou těšit na iOS 26.1,stejná verze míří také na iPady, Macy, Apple Watch a Apple TV.

Nejviditelnější novinkou v iOS 26.1 se týká Liquid Glass, kdy nový přepínač umožňuje přepínat vzhled uživatelského rozhraní mezi průhledným a tónovaným režimem. Apple zároveň nově nabízí možnost vypnout gesto pro spuštění fotoaparátu přímo z uzamčené obrazovky.

Na jaké iPhony dorazí iOS 26.1?


  • iPhone 16 Pro Max
  • iPhone 16 Pro
  • iPhone 16 Plus
  • iPhone 16
  • iPhone 16e
  • iPhone 15 Pro Max
  • iPhone 15 Pro
  • iPhone 15 Plus
  • iPhone 15
  • iPhone 14 Pro Max
  • iPhone 14 Pro
  • iPhone 14 Plus
  • iPhone 14
  • iPhone 13 Pro Max
  • iPhone 13 Pro
  • iPhone 13
  • iPhone 13 Mini
  • iPhone 12 Pro Max
  • iPhone 12 Pro
  • iPhone 12
  • iPhone 12 Mini
  • iPhone 11 Pro Max
  • iPhone 11 Pro
  • iPhone 11
  • iPhone SE (2. generace)

Jak dodává gsmarena.com, aktualizace přináší i několik menších, ale praktických zlepšení, jako je vylepšený zvuk u hovorů FaceTime. Optimalizací pak podle Applu prošla i aplikace Budík či Apple Intelligence. Vylepšení se dotkla také funkce Live Translation u AirPods, která nyní podporuje čínštinu, italštinu, japonštinu a korejštinu. Sportovci zase ocení, že aplikace Fitness konečně umožňuje zaznamenávat tréninky i ručně.

U iPadOS 26.1 se Apple zaměřil na produktivitu – přibylo vylepšené multitaskingové rozhraní Slide Over a nová aplikace Apple Vision Pro. Systém macOS Tahoe 26.1 zase přináší úpravy designu, vyšší bezpečnost a rozšíření funkce Image Playground, která nyní podporuje i modely pro generování obrázků třetích stran.

Aktualizace všech systémů jsou dostupné ke stažení už nyní a kromě nových funkcí zahrnují i obligátní bezpečnostní opravy a celkově by měly zrychlit odezvu zařízení.

Ostatní systémy


iPadOS 26.1

  • iPad Pro (M4)
  • 12,9" iPad Pro (3. generace a novější)
  • 11" iPad Pro (1. generace a novější)
  • iPad Air (M3)
  • iPad Air (M2)
  • iPad Air (3. generace a novější)
  • iPad (A16)
  • iPad (8. generace a novější)
  • iPad mini (A17 Pro)
  • iPad mini (5. generace a novější)

watchOS 26.1

  • Apple Watch SE 2
  • Apple Watch 6 a novější
  • Apple Watch Ultra a novější

macOS 26.1

  • MacBook Air (2020 a novější)
  • MacBook Pro (2020 a novější)
  • MacBook Pro (16", 2019)
  • MacBook Pro (13", 2020, čtyři porty Thunderbolt 3)
  • iMac (2020 a novější)
  • Mac mini (2020 a novější)
  • Mac Studio (2022 a novější)
  • Mac Pro (2019 a novější)
Nejživější diskuze