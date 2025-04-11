Apple rozjíždí velkou aktualizaci. iOS, iPadOS i macOS dostávají verzi 26.1

Apple dnes zahájil distribuci rozsáhlé sady aktualizací pro všechna kompatibilní zařízení. Uživatelé iPhonů se mohou těšit na iOS 26.1,stejná verze míří také na iPady, Macy, Apple Watch a Apple TV.
Nejviditelnější novinkou v iOS 26.1 se týká Liquid Glass, kdy nový přepínač umožňuje přepínat vzhled uživatelského rozhraní mezi průhledným a tónovaným režimem. Apple zároveň nově nabízí možnost vypnout gesto pro spuštění fotoaparátu přímo z uzamčené obrazovky.
Na jaké iPhony dorazí iOS 26.1?
- iPhone 16 Pro Max
- iPhone 16 Pro
- iPhone 16 Plus
- iPhone 16
- iPhone 16e
- iPhone 15 Pro Max
- iPhone 15 Pro
- iPhone 15 Plus
- iPhone 15
- iPhone 14 Pro Max
- iPhone 14 Pro
- iPhone 14 Plus
- iPhone 14
- iPhone 13 Pro Max
- iPhone 13 Pro
- iPhone 13
- iPhone 13 Mini
- iPhone 12 Pro Max
- iPhone 12 Pro
- iPhone 12
- iPhone 12 Mini
- iPhone 11 Pro Max
- iPhone 11 Pro
- iPhone 11
- iPhone SE (2. generace)
Jak dodává gsmarena.com, aktualizace přináší i několik menších, ale praktických zlepšení, jako je vylepšený zvuk u hovorů FaceTime. Optimalizací pak podle Applu prošla i aplikace Budík či Apple Intelligence. Vylepšení se dotkla také funkce Live Translation u AirPods, která nyní podporuje čínštinu, italštinu, japonštinu a korejštinu. Sportovci zase ocení, že aplikace Fitness konečně umožňuje zaznamenávat tréninky i ručně.
U iPadOS 26.1 se Apple zaměřil na produktivitu – přibylo vylepšené multitaskingové rozhraní Slide Over a nová aplikace Apple Vision Pro. Systém macOS Tahoe 26.1 zase přináší úpravy designu, vyšší bezpečnost a rozšíření funkce Image Playground, která nyní podporuje i modely pro generování obrázků třetích stran.
Aktualizace všech systémů jsou dostupné ke stažení už nyní a kromě nových funkcí zahrnují i obligátní bezpečnostní opravy a celkově by měly zrychlit odezvu zařízení.
Ostatní systémy
iPadOS 26.1
- iPad Pro (M4)
- 12,9" iPad Pro (3. generace a novější)
- 11" iPad Pro (1. generace a novější)
- iPad Air (M3)
- iPad Air (M2)
- iPad Air (3. generace a novější)
- iPad (A16)
- iPad (8. generace a novější)
- iPad mini (A17 Pro)
- iPad mini (5. generace a novější)
watchOS 26.1
- Apple Watch SE 2
- Apple Watch 6 a novější
- Apple Watch Ultra a novější
macOS 26.1
- MacBook Air (2020 a novější)
- MacBook Pro (2020 a novější)
- MacBook Pro (16", 2019)
- MacBook Pro (13", 2020, čtyři porty Thunderbolt 3)
- iMac (2020 a novější)
- Mac mini (2020 a novější)
- Mac Studio (2022 a novější)
- Mac Pro (2019 a novější)