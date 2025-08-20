Konec hlavních výhod iMessage? RCS si na iPhonu můžete vyzkoušet už nyní!

Pokud už ve svém iPhonu máte beta verzi systému iOS 26 (v našem případě iOS 26 Public Beta 4), můžete si již nyní vyzkoušet RCS zprávy, a to za předpokladu, že využíváte služeb operátora T-Mobile. My jsme si RCS zprávy vyzkoušeli mezi iPhonem a Pixelem a vše funguje skvěle.
Návod na aktivaci
Pokud splňujete základní podmínku, tedy fakt, že máte operátora T-Mobile a nainstalovanou (Public) Beta verzi (a máte aktivní mobilní data), můžete si již nyní vyzkoušet, jaké to je využívat všechny výhody RCS zpráv, které mají plně nahradit SMS a MMS zprávy. Smysl je jednoduchý – komunikace probíhá přes internet a zprávy se tak více podobají těm z internetových messengerů. Na iPhonu (i na zařízení se systémem Android) vidíte, že protistrana píše, navíc můžete sdílet i obrazový materiál v původním rozlišení, což MMS neumožňují.
Výhodou je, že iPhone (a v našem případě i Pixel) ukazuje animaci (pulzující tečky) toho, že protistrana právě píše, což je jedna z hlavních výhod iMessage, kterou si Apple zcela pochopitelně brání. S příchodem RCS zpráv tato výhoda končí, i když jsou bubliny stále zelené (ne modré, jako v případě posílání zpráv skrze iMessage).
T-Mobile je v současné době zatím jediným tuzemským operátorem, který RCS zprávy testuje. Pokud si chcete RCS zprávy vyzkoušet, musíte je aktivovat jak na iPhonu, tak je musí mít aktivní i protistrana. V opačném případě se zpráva odešle jako klasická SMS/MMS. Aktivace je snadná:
- na iPhonu (s Public Beta iOS 26 a operátorem T-Mobile): Nastavení > Aplikace > Zprávy > RCS zprávy > zatrhnout možnost RCS zprávy a počkat zhruba 20 vteřin na aktivaci
- na Androidu: Zprávy > kliknout na ikonu svého profilu > Nastavení aplikace Zprávy > Chaty RCS > Zapnout chaty RCS
A jak se dozvíte, že zpráva „odchází“ jako RCS? Jednoduše – iPhone i Android vás o tom informují v těle samotné zprávy (Textová zpráva – RCS), Android o takové zprávě informuje jako o „RCS chat s uživatelem XYZ“. Odeslání i příjem je oproti klasické SMS prakticky okamžité (netrvá ani vteřinu), odesílání fotografie či videa zabere maximálně jednotky vteřin, v závislosti na velikosti souboru. Za RCS zprávy neplatíte žádné poplatky, předpokladem jsou pouze aktivní mobilní data.
Co je už nyní plně funkční?
- okamžité odeslání textové zprávy i multimediálního obsahu skrze datové přenosy
- náhled, že protistrana píše (pulzující tečky)
- sdílení multimediálního obsahu v původním rozlišení
- potvrzení o doručení i přečtení (včetně konkrétního času), v nastavení lze zakázat
Co funguje omezeně?
- reakce na text či fotku formou emotikonu (dorazí jako nová zpráva)
Vyzkoušeli jsme také, co se stane, když fotografii protistrana okomentuje pomocí emotikonu. V takovém případě přijde pouze upozornění, že uživatel reagoval, ale jen jako nová zpráva, což pramení z nekompatibility obou řešení. Důležitou informací je rovněž to, že iPhone i Android ukáže, zda si příjemce zprávu zobrazil a přečetl, nebo byla pouze doručená (Doručeno/Přečteno, včetně konkrétního času) – samozřejmě za předpokladu, že tuto možnost nezakážete v nastavení.