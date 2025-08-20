mobilenet.cz na sociálních sítích

Konec hlavních výhod iMessage? RCS si na iPhonu můžete vyzkoušet už nyní!

Návod na aktivaci
Martin Fajmon
Fotografie: Martin Fajmon, mobilenet.cz
  • RCS je přímým nástupcem dnes již zastaralých SMS a MMS
  • V České republice je již testuje operátor T-Mobile
  • RCS zpřístupní notifikaci o tom, že protistrana právě píše, a umožňuje sdílet i fotky a video v původním rozlišení

Pokud už ve svém iPhonu máte beta verzi systému iOS 26 (v našem případě iOS 26 Public Beta 4), můžete si již nyní vyzkoušet RCS zprávy, a to za předpokladu, že využíváte služeb operátora T-Mobile. My jsme si RCS zprávy vyzkoušeli mezi iPhonem a Pixelem a vše funguje skvěle.

Návod na aktivaci

Pokud splňujete základní podmínku, tedy fakt, že máte operátora T-Mobile a nainstalovanou (Public) Beta verzi (a máte aktivní mobilní data), můžete si již nyní vyzkoušet, jaké to je využívat všechny výhody RCS zpráv, které mají plně nahradit SMS a MMS zprávy. Smysl je jednoduchý – komunikace probíhá přes internet a zprávy se tak více podobají těm z internetových messengerů. Na iPhonu (i na zařízení se systémem Android) vidíte, že protistrana píše, navíc můžete sdílet i obrazový materiál v původním rozlišení, což MMS neumožňují.

Apple iPhone 16 Pro Max s aktivními RCS

Výhodou je, že iPhone (a v našem případě i Pixel) ukazuje animaci (pulzující tečky) toho, že protistrana právě píše, což je jedna z hlavních výhod iMessage, kterou si Apple zcela pochopitelně brání. S příchodem RCS zpráv tato výhoda končí, i když jsou bubliny stále zelené (ne modré, jako v případě posílání zpráv skrze iMessage).

T-Mobile je v současné době zatím jediným tuzemským operátorem, který RCS zprávy testuje. Pokud si chcete RCS zprávy vyzkoušet, musíte je aktivovat jak na iPhonu, tak je musí mít aktivní i protistrana. V opačném případě se zpráva odešle jako klasická SMS/MMS. Aktivace je snadná:

  • na iPhonu (s Public Beta iOS 26 a operátorem T-Mobile): Nastavení > Aplikace > Zprávy > RCS zprávy > zatrhnout možnost RCS zprávy a počkat zhruba 20 vteřin na aktivaci
  • na Androidu: Zprávy > kliknout na ikonu svého profilu > Nastavení aplikace Zprávy > Chaty RCS > Zapnout chaty RCS

A jak se dozvíte, že zpráva „odchází“ jako RCS? Jednoduše – iPhone i Android vás o tom informují v těle samotné zprávy (Textová zpráva – RCS), Android o takové zprávě informuje jako o „RCS chat s uživatelem XYZ“. Odeslání i příjem je oproti klasické SMS prakticky okamžité (netrvá ani vteřinu), odesílání fotografie či videa zabere maximálně jednotky vteřin, v závislosti na velikosti souboru. Za RCS zprávy neplatíte žádné poplatky, předpokladem jsou pouze aktivní mobilní data.

Co je už nyní plně funkční?


  • okamžité odeslání textové zprávy i multimediálního obsahu skrze datové přenosy
  • náhled, že protistrana píše (pulzující tečky)
  • sdílení multimediálního obsahu v původním rozlišení
  • potvrzení o doručení i přečtení (včetně konkrétního času), v nastavení lze zakázat

Co funguje omezeně?


  • reakce na text či fotku formou emotikonu (dorazí jako nová zpráva)

Vyzkoušeli jsme také, co se stane, když fotografii protistrana okomentuje pomocí emotikonu. V takovém případě přijde pouze upozornění, že uživatel reagoval, ale jen jako nová zpráva, což pramení z nekompatibility obou řešení. Důležitou informací je rovněž to, že iPhone i Android ukáže, zda si příjemce zprávu zobrazil a přečetl, nebo byla pouze doručená (Doručeno/Přečteno, včetně konkrétního času) – samozřejmě za předpokladu, že tuto možnost nezakážete v nastavení.

redakční zařízení
