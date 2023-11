Qualcomm ukončil spolupráci s firmou Iridium ohledně satelitního připojení

Qualcomm ukončil spolupráci se společností Iridium zabývající se satelitní komunikační, jak informovala CNBC. Cílem partnerství bylo nabízet služby satelitního spojení s telefonem, ale narazilo na neúspěch, protože podle Qualcommu výrobci chytrých telefonů tuto technologii do svých zařízení neintegrovali, i když už víme, že jej nasadí například Samsung či Oppo, ovšem není známé, v jaké podobě...

Qualcomm kills Snapdragon Satellite since Android phones aren't using it https://t.co/HJisDJsDgN by @nexusben