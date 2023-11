Bude satelitní připojení další velká věc? Nasadí jej i Oppo

Fotografie: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz

Jak upozornil androidheadlines.com, společnost Oppo na čínské sociální síti weibo.com aktuálně potvrdila, že chystaná řada Oppo Find X7 bude podporovat satelitní komunikaci. Je však nutné upozornit na fakt, že potvrzení pochází od společnosti Oppo China, takže není jasné, jaká bude situace v globální distrubici (jestli nějaká bude). Například Oppo Find X6 Pro se totiž na rozdíl od svého předchůdce Oppo Find X5 Pro a jeho sourozence Find X5 na globálních trzích vůbec neprodávalo.

Firma založená v roce 2001 se sídlem ve městě Dongguan v jihočínské provincii Kuang-Tung ohledně nasazení satelitní technologie příliš neprozradila, pouze potvrdila, že bude integrována. Nicméně dá se počítat s podobnou funkcionalitou, jakou nabízí jiné značky – například Apple. Mělo by tak být možné přivolat si pomoc, i když nebudete mít signál od operátora.

Řada Oppo Find X7 by přitom měla debutovat už v prvním čtvrtletí příštího roku. Řada Oppo Find X6 byla uvedena na trh na samém konci března letošního roku, takže pokud by značka dodržela roční cyklus vydávání, telefon by se objevil okolo data, kdy se koná barcelonský veletrh MWC, jehož se pravidelně účastníme.

A co o připravovaném telefonu kromě toho, že by měl minimálně na čínském trhu nabídnout satelitní komunikace, zatím víme? Má používat nový displej BOE Q1, výkon mu má dodávat procesor Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, který jsme si podrobně představili, a také využije 50megapixelový fotoaparát se snímačem Sony LYT-900.

Oppo nebude samo

Jak jistě víte, satelitní konektivitu již nabízí Apple v iPhonech 15, nedávno však potvrdil také Samsung, že ji implementuje příští rok do vybraných smartphonů. To se samozřejmě bude nejpravděpodobněji týkat vlajkové řady Galaxy S24 a možná i vybraných ohebných telefonů.