Qualcomm Quick Charge 5 umožní nabíjet extrémním výkonem při nižších teplotách

V poslední době se čínští výrobci smartphonů předhánějí v tom, jak rychle je možné jejich zařízení nabít. Pozadu však nechce zůstat ani Qualcomm, který představil nový standard Quick Charge 5. Ten umožní nabíjet výkonem až 100 W a zároveň má v průběhu nabíjení udržovat baterii až o 10 stupňů Celsia chladnější ve srovnání s předchozím Quick Charge 4.

