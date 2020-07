Qualcomm chystá Snapdragony 875 a 735. Už je nebude vyrábět TSMC

Fotografie: qualcomm.com

Na weibo.cn se objevila fotografie prezentace časové osy připravovaných procesorů Qualcomm.

Nejvíce samozřejmě zaujme vlajkový Snapdragon 875 s podporou 5G založený na 5nm výrobním procesu. Překvapí, že se na výrobě již nebude podílet TSMC, místo kterého bude Qualcomm spolupracovat se Samsungem. K představení procesoru by dle současných plánů mělo dojít v 1. čtvrtletí příštího roku. V přibližně stejné době Qualcomm odhalí Snapdragon 435G, který by měl přinést podporu 5G do nižší střední třídy. Na přelomu 1. a 2. čtvrtletí 2021 by si premiéru měl odbýt Snapdragon 735G, na kterém má opět pracovat také Samsung a bude stejně jako verze 875 založen na 5nm výrobním procesu.