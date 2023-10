QR kód na displeji iPhonů prozrazuje zajímavé detaily z výroby

Fotografie: Petr Vojtěch, mobilenet.cz

Řada elektroniky, včetně mobilních telefonů, má na svých komponentách QR kód. Ten obvykle nese informace o součástce a bývá použit při výrobě. Totéž platí i o displeji iPhonu, jak informuje server theinformation.com. Jeho zavedení a používání má řadu nečekaných souvislostí.

Kód není na první pohled viditelný, protože má zhruba velikost zrnka písku a nachází se u horního okraje. Jak přesně ale pomáhá společnosti Apple? Stručně řečeno, kódy umožňují společnosti přesně sledovat, kolik kusů skleněných krytů její čínští dodavatelé, společnosti Lens Technology a Biel Crystal, vyrábějí a kolik vadných kusů během výrobního procesu vyhazují.

Problém je, že při tak velkém objemu výroby mohou i drobné odchylky znamenat velké rozdíly ve finančních výsledcích. Společnosti Lens a Biel již dříve bránily snahám Applu zjistit skutečnou míru závad, která může zvýšit její výrobní náklady. Apple zaplatil miliony dolarů za instalaci laserového a skenovacího zařízení v továrnách Lens a Biel, které umožňuje přidávat mikroskopický QR kód a skenovat krycí sklo na konci výrobního procesu.

Zní to sice jednoduše, ale Applu dal i takový malý kód pořádně zabrat. První pokusy měly kód vyleptaný laserem do skla, ale to vedlo k oslabení obrazovky. Při pádových testech se praskliny ve skle téměř vždy objevily v místě, kde byl umístěn QR kód. Inženýři museli vytvořit nové techniky s použitím mikroskopických čoček s kruhovými světly.

Ale výsledek stál za to. Od zavedení těchto kódů dodavatelé společnosti Apple snížili počet vyřazených skleněných krytů na 1 z 10 kusů. Dříve se vyřazovaly 3 z každých 10 kusů. Díky tomu Apple ušetří stovky milionů dolarů ročně.