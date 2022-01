Velká parkovací loupež. Falešné QR kódy kradly poplatky za parkování

V létě jsme psali o tom, jak se podvodníci pokusili zneužít tornáda, respektive sbírek na jeho oběti. Stačilo jim jen na oficiálních dokumentech vyměnit QR kód pro provedení platby, čímž také změnili číslo účtu, kam lze dary posílat. V tomto ohledu je zajímavé zjištění, že alespoň v něčem je česká technologická scéna před světovým děním. Server click2houston.com informuje, že se podobný nešvar rozmohl i v texaských městech Houston, Austin a San Antonio, kde před ním na sociálních sítích varují i tamní policejní sbory.

🚨Scam Alert🚨

APD Financial Crimes detectives are investigating after fraudulent QR code stickers were discovered on City of Austin public parking meters. People attempting to pay for parking using those QR codes may have been directed to a fraudulent website and made a payment. pic.twitter.com/Gb8gytCYn7