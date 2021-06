QR kódy vám bezpečnost nezajistí. Jenom zrádné pohodlí

Fotografie: QR Code Generator

Je to takové smutné pravidlo. Po každé větší katastrofě se vzedme vlna solidarity doprovázená nechutnými podvody. A proč o tom píšeme na mobilenetu? Hlavní roli zde totiž hraní QR kódy – fenomén poslední doby, který však spousta lidí špatně chápe.

QR kód neboli „Quick Response“ je fenomén poslední doby. I když jeho specifikace se datuje do roku 2000 a principiálně navazuje na mnohem starší čárový kód, hodně se o něm mluví až v současnosti s opatřeními proti šíření koronaviru – QR kód má najednou magickou moc otevírat vám dveře na nejrůznější místa nebo při cestě do zahraničí. A vždy je to jako kouzlo: nepřehledná změť připomíná labyrint, ale když ho přiložíte k telefonu, udělá to přesně to, co je potřeba.

Funkčně to trochu připomíná NFC, i když technologie je diametrálně odlišná. A zatímco i v roce 2021 mnoho výrobců NFC ignoruje i u relativně drahých telefonů, barevný displej a fotoaparát je faktický standard. QR má navíc tu ohromnou výhodu, že ho lze používat i naprosto off-line, takže poslouží stejně dobře adolescentovi při odemykání sdílené elektrické koloběžky stejně jako důchodci, který si jde s kouskem papíru pro léky.

Není kód jako kód

Dokud to celé funguje, většina lidí neřeší nějaké technické pozadí. K tomu si přičtěte poněkud nešťastnou terminologii, kdy QR kód nic nekóduje, ale spíše jenom překládá. Jako byste chtěli utajit nějakou informaci tak, že si ji zapíšete v angličtině. V podstatě je tak jedno, jestli se k vám daná informace dostane v podobě čistého textu, nebo QR kódu. Jenže u toho druhého člověk z pohodlnosti obvykle nepřemýšlí nad tím, co dělá.

Překvapuje mě, že se podvody s falešnými sbírkovými účty na nahrazených QR kódech objevily tak pozdě. Už před pár lety jsem při procházce Kunratickým lesem narazil na přelepený kód na tabuli u naučné stezky. Zvědavost mi nedala a nová webová adresa mě namísto informací o biodiverzitě lesa oblažila zoofilním pornem.

V neděli ráno byl zadržen podezřelý muž v souvislosti s kauzou zaměněného QR kódu. Kriminalisté zjišťují okolnosti případu. Žádné finance nebyly zneužity. #policiejmk pic.twitter.com/4rldTuIrIv — Policie ČR (@PolicieCZ) June 27, 2021

Stejnou inteligenci předvedli i autoři podvodu na Jižní Moravě. Vzhledem k tomu, jak rychle se zatýkalo, lze předpokládat, že se pokusili tok peněz přesměrovat na své osobní účty. Tohle byla jen první vlna, nebezpečná asi jako nigerijský spam slibující pohádkové zbohatnutí. Snadno si ale lze představit, že vám ve schránce přistane legitimně vypadající faktura za telefon, plyn nebo elektřinu, kde bude vše správně až na pár políček na šachovnici QR kódu.

Obvykle platí, že kdo rychle dává, ten dvakrát dává. Jenže tady vás rychlost může dostat spíše do problémů, stejně jako rychlost na silnici.