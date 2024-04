Půjde už brzy s iPhony bezkontaktně platit pomocí Peněženky Google?

Fotografie: Petr Vojtěch, mobilenet.cz

O bojích mezi Evropskou komisí a Applem (potažmo i dalšími giganty technologického průmyslu) vás informujeme pravidelně. S aktualizací na iOS 17.4 přitom Apple přinesl uživatelům v Evropské unii obrovské změny – včetně alternativních obchodů s aplikacemi pro iOS, které jsme vyzkoušeli. Evropská komise se ovšem dlouhodobě zabývá i tím, že Apple omezuje využití NFC pro bezkontaktní placení pouze na službu Apple Pay, což se však podle agentury Reuters změní velmi brzy – možná už příští měsíc, kdy by měly celou věc posvětit dle zdrojů agentury antimonopolní úřady EU.

Apple's offer to open up tap-and-go tech to be approved by EU next month, sources say https://t.co/gIFwr5ojGf pic.twitter.com/Xejims2ffx — Reuters (@Reuters) April 19, 2024

Apple funkci samozřejmě nechce zpřístupnit dobrovolně a sám od sebe, ale právě na základě antimonopolního obvinění ze strany Evropské komise, o němž jsme vás informovali již dříve, podle nějž Apple brání konkurenčnímu prostředí právě tím, že je využívání čipu NFC v iPhonech a Apple Watch vyhrazeno výhradně Apple Pay. Zpřístupnění technologie Applu by pak pro uživatele mohlo znamenat, že by kromě Apple Pay mohli platit například skrze Google Pay, Samsung Pay atp. Na tehdejší nařčení od Evropské komise dokonce zareagoval i Apple: „Nabídli jsme vývojářům třetích stran v Evropském hospodářském prostoru možnost, která jejich uživatelům umožní provádět bezkontaktní platby NFC v jejich aplikacích pro iOS, odděleně od Apple Pay a Apple Wallet.“

Podle posledních informací se tedy zdá, že by se NFC v iPhonech mohlo otevřít i pro další poskytovatele bezkontaktních plateb velmi brzy, což by pro Apple znamenalo, že by se vyhnul obrovské pokutě, která by mohla dosahovat až 10 % jejího celosvětového ročního obratu. To by pro Apple, který relativně nedávno od Evropské komise dostal rekordní pokutu cca 45 miliard Kč, za to, že bránil službám pro streamování hudby informovat uživatele o možnostech platby mimo App Store, bylo jistě velmi nepříjemné a nepotěšilo by to rozhodně ani akcionáře firmy.