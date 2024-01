Velká revoluce? V budoucnu bychom mohli iPhony provádět NFC platby skrze Google Pay

Fotografie: Petr Vojtěch, mobilenet.cz

Ačkoliv je služba Apple Pay neodmyslitelně spjata s iPhony a dalšími produkty cupertinského výrobce, mohli bychom se podle macrumors.com v budoucnu dočkat zásadní změny.

Důvody k takto zásadnímu kroku jsou podle Reuters spjaté s antimonopolním obviněním ze strany Evropské komise, podle jejíhož názoru Apple brání konkurenčnímu prostředí právě tím, že je využívání čipu NFC v iPhonech a Apple Watch vyhrazeno výhradně Apple Pay. Apple na toto zareagoval prohlášením, podle něhož by přistoupil k tomu NFC zpřístupnit i dalším platebním službám.

„Nabídli jsme vývojářům třetích stran v Evropském hospodářském prostoru možnost, která jejich uživatelům umožní provádět bezkontaktní platby NFC v jejich aplikacích pro iOS, odděleně od Apple Pay a Apple Wallet,“ uvedl zástupce společnosti Apple v e-mailovém prohlášení pro Reuters.

A co vlastně výše uvedené konkrétně znamená pro uživatele? Kromě možnosti platit iPhony a Apple Watch za využití Apple Pay by mohli platit třeba skrze Google Pay, Samsung Pay či dalšími podobnými službami. Údajně by měli mít i stejnou míru zabezpečení, tedy možnost platbu okamžitě ověřit pomocí Face ID, stejně jako je tomu u Apple Pay. Výhodu takovéhoto řešení by pak zřejmě nejvíce ocenili uživatelé, kteří přešli z Androidu (kde využívali Google Pay) na iPhone, aniž by museli své platební karty nově zadávat do Apple Pay. Otázkou pochopitelně rovněž zůstává, zda se v případě, že se placení skrze NFC v iPhonech a Apple Watch skutečně otevře konkurenci, dočkáme podobné reakce ze strany Googlu a v telefonech či chytrých hodinkách běžících na Androidu budeme moci využívat k bezkontaktním platbám Apple Pay.