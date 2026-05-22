Budoucnost Samsungu? Patentoval si rolovací telefon s pohyblivým modulem fotoaparátů

Samsung sice nadále vládne trhu s ohebnými telefony, ale stále uvažuje, kam odvětví posunout dále. Nově objevená patentová přihláška, kterou zaregistroval server WearView, totiž naznačuje, že technologický gigant intenzivně zkoumá koncept smartphonu s rolovacím displejem. Nejedná se přitom o první pokus tohoto typu, ale Samsung přichází s unikátním technickým řešením, které řeší jeden z největších konstrukčních oříšků rolovacích konstrukcí, a to umístění a stabilitu zadních fotoaparátů.
Samotný patent popisuje zařízení, jehož obrazovka se flexibilně vysouvá do strany. V kompaktním, sbaleném stavu telefon svými rozměry připomíná naprosto běžný smartphone klasické konstrukce, jako je například Galaxy S26 Ultra. Jakmile se však displej plně rozvine, plocha obrazovky se dramaticky zvětší a zařízení získá čtvercový formát, který má mnohem blíže k tabletům typu Galaxy Z Fold7. Hlavní výhoda konstrukce spočívá v tom, že zadní modul s fotoaparáty se mechanicky pohybuje a posouvá po zádech telefonu synchronně s tím, jak se rozšiřuje nebo smršťuje samotný displej.
Aby mohl tento mechanismus hladce fungovat, počítá patent se speciálním podlouhlým výřezem na zadním panelu, v němž se fotosoustava posouvá. Konstrukce bude navíc protkána celou řadou pokročilých senzorů. Ty budou mít za úkol neustále monitorovat aktuální velikost rozvinutí displeje, přesnou polohu kamerového modulu a dokonce i polohu interních antén. Hardware telefonu tak dokáže v reálném čase přizpůsobit softwarové rozhraní i příjem signálu tomu, jak moc je smartphone zrovna roztáhnutý.
Jako u každého patentu je i zde nutné podotknout, že registrace nápadu automaticky nezaručuje jeho brzký příchod na trh. Samsung nicméně s rolovacími OLED panely experimentuje dlouhodobě a funkční prototypy obřích rolovacích displejů ukázal na veletrzích již v minulosti. Tento nový patent je jasným důkazem toho, že se výrobce nevzdává myšlenky a stále tak existuje naděje, že se takového zařízení dočkáme.