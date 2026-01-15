Novinka Redmi Note 15 přichází hned ve dvou verzích. Sáhnete po 5G?

mobilenet.cz na sociálních sítích

Xiaomi představilo zcela novou řadu Redmi Note 15, která čítá hned několik modelů. V tomto článku se zaměříme na základní variantu Redmi Note 15, která však existuje ve dvou verzích. Dle názvu ji snadno rozpoznáte, jedna má 5G, druhá nikoliv. Nejde však o jediné odlišnosti ve výbavě.

Vzhledově jsou si oba modely velice podobné, ale liší se kupříkladu stupněm krytí. Model s 5G má IP66, model bez 5G pouze IP64. Naopak u displejů panuje shoda, můžete se těšit na 6,77" AMOLED panely s Full HD+ rozlišením a 120Hz obnovovací frekvencí. V displejích jsou připraveny optické čtečky otisků prstů. Spolehnout se u obou můžete i na stereo reproduktory.

Redmi Note 15 5G láká modernějším 4nm procesorem Snapdragon 6 Gen 3, zatímco verze bez 5G využívá 6nm MediaTek Helio G100 Ultra. V případě pamětí bude možné sáhnout po variantě 256+8 GB u Redmi Note 15 5G, u Redmi Note 15 4G bude navíc ještě 128+6 GB.

U fotoaparátů panuje zdánlivá shoda, a to ve 108megapixelovém rozlišení hlavního snímače. Jenže jen 5G verze potěší optickou stabilizací obrazu. Verze s 5G má také praktický 8megapixelový ultraširokoúhlý objektiv. Standardní Redmi Note 15 má jako druhý objektiv jen 2megapixelový na portréty. Oba modely jsou pak osazeny 20megapixelovými čelními selfie kamerkami.

Další odlišnosti nacházíme u baterií. 5G varianta nabízí křemíko-uhlíkovou baterii s kapacitou 5 520 mAh a podporuje 45W drátové nabíjení, případně 18W reverzní kabelové nabíjení. Varianta bez 5G potěší větší 6 000mAh baterií, ale již s pomalejším 33W nabíjením.

Nové Redmi Note 15 5G bude na českém trhu nabízeno v modré, fialové a černé barvě a jediné paměťové variantě 256+8 GB za 7 499 Kč. Verze bez 5G, označovaná jako Redmi Note 15, bude od 20. ledna nabízena v modré, fialové, zelené a černé. S paměťmi 128+6 GB vyjde na 4 999 Kč, v případě 256+8 GB na 5 699 Kč.

Technické parametry Xiaomi Redmi Note 15 5G

Kompletní specifikace
Konstrukce164 × 75,4 × 7,4 mm, 178 g, konstrukce: klasická, odolnost: IP66
DisplejAMOLED, 6,77" (2 392 × 1 080 px)
Fotoaparát108 Mpx, LED dioda, video: 3 840 × 2 160 px, 30 FPS
ChipsetQualcomm Snapdragon 6 Gen 3, , GPU: ano
PaměťRAM: 8 GB, vnitřní paměť: 256 GB, paměťové karty: ne
Datové funkce5G: ano, LTE: ano, Wi-Fi: 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth: 5.1, NFC: ano
Operační systémAndroid 16
Akumulátor5 520 mAh, bezdrátové nabíjení: ne
Dostupnostleden 2026, 7 499 Kč

Technické parametry Xiaomi Redmi Note 15 256 GB

Kompletní specifikace
Konstrukce164 × 75,4 × 7,9 mm, 183,7 g, konstrukce: klasická, odolnost: IP64
DisplejAMOLED, 6,77" (2 392 × 1 080 px)
Fotoaparát108 Mpx, LED dioda, video: 3 840 × 2 160 px, 30 FPS
ChipsetMediaTek Helio G100 Ultra, , GPU: ano
PaměťRAM: 8 GB, vnitřní paměť: 256 GB, paměťové karty: ne
Datové funkce5G: ne, LTE: ano, Wi-Fi: 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth: 5.3, NFC: ano
Operační systémAndroid 16
Akumulátor6 000 mAh, bezdrátové nabíjení: ne
Dostupnostleden 2026, 5 699 Kč
