Novinka Redmi Note 15 přichází hned ve dvou verzích. Sáhnete po 5G?

Xiaomi představilo zcela novou řadu Redmi Note 15, která čítá hned několik modelů. V tomto článku se zaměříme na základní variantu Redmi Note 15, která však existuje ve dvou verzích. Dle názvu ji snadno rozpoznáte, jedna má 5G, druhá nikoliv. Nejde však o jediné odlišnosti ve výbavě.
Vzhledově jsou si oba modely velice podobné, ale liší se kupříkladu stupněm krytí. Model s 5G má IP66, model bez 5G pouze IP64. Naopak u displejů panuje shoda, můžete se těšit na 6,77" AMOLED panely s Full HD+ rozlišením a 120Hz obnovovací frekvencí. V displejích jsou připraveny optické čtečky otisků prstů. Spolehnout se u obou můžete i na stereo reproduktory.
Redmi Note 15 5G láká modernějším 4nm procesorem Snapdragon 6 Gen 3, zatímco verze bez 5G využívá 6nm MediaTek Helio G100 Ultra. V případě pamětí bude možné sáhnout po variantě 256+8 GB u Redmi Note 15 5G, u Redmi Note 15 4G bude navíc ještě 128+6 GB.
U fotoaparátů panuje zdánlivá shoda, a to ve 108megapixelovém rozlišení hlavního snímače. Jenže jen 5G verze potěší optickou stabilizací obrazu. Verze s 5G má také praktický 8megapixelový ultraširokoúhlý objektiv. Standardní Redmi Note 15 má jako druhý objektiv jen 2megapixelový na portréty. Oba modely jsou pak osazeny 20megapixelovými čelními selfie kamerkami.
Další odlišnosti nacházíme u baterií. 5G varianta nabízí křemíko-uhlíkovou baterii s kapacitou 5 520 mAh a podporuje 45W drátové nabíjení, případně 18W reverzní kabelové nabíjení. Varianta bez 5G potěší větší 6 000mAh baterií, ale již s pomalejším 33W nabíjením.
Nové Redmi Note 15 5G bude na českém trhu nabízeno v modré, fialové a černé barvě a jediné paměťové variantě 256+8 GB za 7 499 Kč. Verze bez 5G, označovaná jako Redmi Note 15, bude od 20. ledna nabízena v modré, fialové, zelené a černé. S paměťmi 128+6 GB vyjde na 4 999 Kč, v případě 256+8 GB na 5 699 Kč.
Technické parametry Xiaomi Redmi Note 15 5GKompletní specifikace
|Konstrukce
|164 × 75,4 × 7,4 mm, 178 g, konstrukce: klasická, odolnost: IP66
|Displej
|AMOLED, 6,77" (2 392 × 1 080 px)
|Fotoaparát
|108 Mpx, LED dioda, video: 3 840 × 2 160 px, 30 FPS
|Chipset
|Qualcomm Snapdragon 6 Gen 3, , GPU: ano
|Paměť
|RAM: 8 GB, vnitřní paměť: 256 GB, paměťové karty: ne
|Datové funkce
|5G: ano, LTE: ano, Wi-Fi: 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth: 5.1, NFC: ano
|Operační systém
|Android 16
|Akumulátor
|5 520 mAh, bezdrátové nabíjení: ne
|Dostupnost
|leden 2026, 7 499 Kč
Technické parametry Xiaomi Redmi Note 15 256 GBKompletní specifikace
|Konstrukce
|164 × 75,4 × 7,9 mm, 183,7 g, konstrukce: klasická, odolnost: IP64
|Displej
|AMOLED, 6,77" (2 392 × 1 080 px)
|Fotoaparát
|108 Mpx, LED dioda, video: 3 840 × 2 160 px, 30 FPS
|Chipset
|MediaTek Helio G100 Ultra, , GPU: ano
|Paměť
|RAM: 8 GB, vnitřní paměť: 256 GB, paměťové karty: ne
|Datové funkce
|5G: ne, LTE: ano, Wi-Fi: 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth: 5.3, NFC: ano
|Operační systém
|Android 16
|Akumulátor
|6 000 mAh, bezdrátové nabíjení: ne
|Dostupnost
|leden 2026, 5 699 Kč