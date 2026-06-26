Prsten s nakousnutým jablkem? Na takovém údajně pracuje Apple

Trh s nositelnou elektronikou čeká dost možná největší událost za posledních několik let. Podle spekulací od informátora Kosutami (viz x.com) totiž Apple oficiálně zahájil vývoj vlastního chytrého prstenu. V Cupertinu si začínají uvědomovat, že ne každý chce na zápěstí nosit masivní hodinky Apple Watch, zejména třeba během spánku. Reagují tak na konkurenci, v podobě finské společnosti Oura nebo Galaxy Ringu od Samsungu.
Ačkoliv jsou specifikace chystaného produktu pod pokličkou, stovky patentů podaných Applem v posledních letech dávají jasnou nápovědu, co by prsten od Applu mohl umět. Zapomeňte na pouhý pasivní fitness tracker. Apple chce z prstenu udělat prémiový, lehký šperk (pravděpodobně z titanu) a především ultimátní ovladač celého svého ekosystému. Patenty naznačují integraci pokročilých mikrogest, kdy byste pouhým lusknutím prstů nebo poklepáním mohli na dálku ovládat Apple TV, Mac, nebo headset Apple Vision Pro.
Hlavní devízou prstenu však zůstane nepřetržité sledování zdraví. Zařízení nabídne citlivé senzory pro měření srdečního tepu, okysličení krve (SpO2), teploty kůže i podrobnou analýzu fází spánku. V tuto chvíli je předčasné předjímat, kdy by mohl být prsten od Applu oficiálně představen. Americký výrobce nové produkty zpravidla dlouho testuje k naprosté dokonalosti a tak si na prsten možná počkáme i více než rok.