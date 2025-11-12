mobilenet.cz na sociálních sítích

Diesel Ultrahuman Ring: Spojení italské módy a pokročilého sledování zdraví

Michal Pavlíček
Fotografie: Ultrahuman
  • Chytrý prsten se snaží lákat na originální vzhled
  • Výdrž se pohybuje kolem 5 dní na jedno nabití
  • Evropská cena činí přibližně 13,5 tisíc korun

Ultrahuman uvedl na trh chytrý prsten Diesel Ultrahuman Ring, který je prvním produktem vyvinutým ve spolupráci s módní značkou Diesel. Prsten, který nese logo Diesel, je k dispozici ve dvou barevných variantách. Tento chytrý prsten kombinuje design od Diesel s řadou funkcí pro sledování zdraví. Nabízí monitorování kvality spánku, srdečního tepu, počítání kroků a sledování spálených kalorií.

Ultrahuman Ring (Diesel)Ultrahuman Ring (Diesel)Ultrahuman Ring (Diesel)Ultrahuman Ring (Diesel)
Ultrahuman Ring (Diesel)
Ultrahuman Ring (Diesel)
Ultrahuman Ring (Diesel)
Ultrahuman Ring (Diesel)
Na celou obrazovku
Diesel Ultrahuman Ring

Dále prsten monitoruje úroveň stresu v reálném čase a rychlost regenerace. Mezi unikátní funkce patří sledování hladiny kofeinu v krvi s cílem navrhnout, kdy by měl uživatel přestat kofein konzumovat. Pro ženy je k dispozici také sledování ovulačního cyklu.

Prsten o šířce 8,2 mm, tloušťce až 4,2 mm a váze do 4,1 g je vybaven komplexní sadou senzorů. Ta zahrnuje infračervený PPG senzor, bezkontaktní senzor tělesné teploty (medicínské třídy) a šestiosé pohybové senzory. Pro sledování jsou použity červené, zelené a infračervené LED diody. Prsten je napájen 24mAh baterií, která slibuje výdrž 4 až 6 dní. Plné nabití trvá 180 minut a probíhá přes přiloženou základnu s USB-C kabelem. K propojení využívá Bluetooth Low Energy 5 a je kompatibilní se systémy iOS 15 a novějšími, stejně jako s Androidem 6 a novějším. Důležité je, že prsten nevyžaduje žádné předplatné a nabízí automatickou synchronizaci dat.

Chytrý prsten Diesel Ultrahuman Ring je možné zakoupit skrze oficiální obchod, kde je cena stanovena na 559 eur, což je v přepočtu zhruba 13,5 tisíce korun.

