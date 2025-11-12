Diesel Ultrahuman Ring: Spojení italské módy a pokročilého sledování zdraví

Ultrahuman uvedl na trh chytrý prsten Diesel Ultrahuman Ring, který je prvním produktem vyvinutým ve spolupráci s módní značkou Diesel. Prsten, který nese logo Diesel, je k dispozici ve dvou barevných variantách. Tento chytrý prsten kombinuje design od Diesel s řadou funkcí pro sledování zdraví. Nabízí monitorování kvality spánku, srdečního tepu, počítání kroků a sledování spálených kalorií.
Dále prsten monitoruje úroveň stresu v reálném čase a rychlost regenerace. Mezi unikátní funkce patří sledování hladiny kofeinu v krvi s cílem navrhnout, kdy by měl uživatel přestat kofein konzumovat. Pro ženy je k dispozici také sledování ovulačního cyklu.
Prsten o šířce 8,2 mm, tloušťce až 4,2 mm a váze do 4,1 g je vybaven komplexní sadou senzorů. Ta zahrnuje infračervený PPG senzor, bezkontaktní senzor tělesné teploty (medicínské třídy) a šestiosé pohybové senzory. Pro sledování jsou použity červené, zelené a infračervené LED diody. Prsten je napájen 24mAh baterií, která slibuje výdrž 4 až 6 dní. Plné nabití trvá 180 minut a probíhá přes přiloženou základnu s USB-C kabelem. K propojení využívá Bluetooth Low Energy 5 a je kompatibilní se systémy iOS 15 a novějšími, stejně jako s Androidem 6 a novějším. Důležité je, že prsten nevyžaduje žádné předplatné a nabízí automatickou synchronizaci dat.
Chytrý prsten Diesel Ultrahuman Ring je možné zakoupit skrze oficiální obchod, kde je cena stanovena na 559 eur, což je v přepočtu zhruba 13,5 tisíce korun.