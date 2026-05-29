Značka Dreame vstupuje na trh s chytrými prsteny. V Evropě nabídne dva modely

Značka Dreame, známá především produkcí domácích spotřebičů, oficiálně oznámila rozšíření svého portfolia o segment tzv. nositelné elektroniky. Na tiskové konferenci ve francouzském Chantilly představila specifikace a dostupnost dvojice chytrých prstenů, které nesou názvy Dreame Smart Ring a Dreame Glow Ring. Zařízení, která výrobce poprvé v koncepční fázi ukázal na lednovém veletrhu CES, tak míří do běžného prodeje.
Výrobce zvolil strategii dvou odlišně vybavených verzí, které reagují na různé potřeby uživatelů. První model s názvem Dreame Smart Ring se zaměřuje spíše na okamžitou interakci s telefonem v reálném čase. Je osazen miniaturním vibračním motorkem, díky kterému dokáže uživatele jemně upozornit na příchozí hovory, textové zprávy nebo na potřebu se po delší době protáhnout, přičemž zvládá i základní sledování srdečního tepu.
Pokročilejší varianta s označením Dreame Glow Ring je naopak navržena pro kontinuální monitoring tělesných funkcí v režimu čtyřiadvacet hodin denně sedm dní v týdnu. Kromě měření srdečního tepu analyzuje okysličení krve, povrchovou teplotu těla, dechovou frekvenci a podrobnou strukturu spánku, přičemž součástí její softwarové výbavy je také detailní vyhodnocování denních sportovních aktivit.
Dreame bude postupně spouštět předobjednávky, přičemž zahájení prodeje pro Evropu je plánováno na červen. Přestože oficiální ceny prozatím nebyly stoprocentně potvrzeny, podle dostupných informací z trhu se odhadovaná koncová cena pro spotřebitele bude pohybovat v rozmezí sedm až osm tisíc korun i s daní.
