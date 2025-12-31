Prsten Vocci zvládne nahrávat celý den a pak vám to s pomocí AI shrne

Na chytré prsteny už jsme si zvykli jako spíše na pasivní společníky, kteří mají za úkol zaznamenávat tělesné údaje. Vocci (vocci.a) ale není další takový gadget, protože se snaží posunou funkční výbavu o kousek dál. Jde titanový prsten s tlačítkem, který dokáže nahrávat zvuk až osm hodin na jedno nabití. Nemusíte tak nahrávat jen krátké hlasové poznámky s aktuálními nápady, ale například celou schůzi nebo dokonce pracovní den, abyste se pak mohli vrátit ke všem informacím, které během toho zazněly.
Jedno tlačítko na těle má hned několik funkcí. Dvojitým kliknutím spustíte nebo zastavíte nahrávání, zatímco jednoduchým kliknutím označí důležité momenty v nahrávce. Označené momenty dají AI aplikaci pokyn, aby přidala další kontext, zvýraznění nebo připomenutí.
Bez umělé inteligence by to rozhodně nešlo, protože by nikdo neměl trpělivost probírat se hodinami záznamu. Tady ale můžete obdržet celý přepis, nebo souhrn a zvýraznění označených částí. Podporováno je více jak 100 jazyků.
Hmotnost prstenu jsou pouhé gramy a jeho design podobný ostatním chytrým zařízením této kategorie. Nabídne také ochranu IPX4 a dodává se stylovým nabíjecím pouzdrem, kde pouhá půlhodina stačí na to, aby prsten nahrával dalších 8 hodin.
Cena prozatím není známá, bude odhalena nejspíše během února, kdy se výrobce chystá spustit crowdfungingovou kampaň pro zafinancování rozjezdu výroby.