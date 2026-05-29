mobilenet.cz na sociálních sítích

Nový prsten Oura Ring 5 vsází na ultra tenké tělo

Michal Pavlíček
Nový prsten Oura Ring 5 vsází na ultra tenké tělo
Fotografie: Oura
  • Mezigeneračně klesla tloušťka i šířka
  • nově prsten zvládá monitorovat třeba dech během spánku
  • Výdrž baterie dosahuje až 9 dnů

Společnost Oura, známá na trhu s chytrými prsteny, dnes představila už pátou generaci svého prstenu Oura Ring (viz ouraring.com). Nový Oura Ring 5 se pyšní tělem vyrobeným z titanu, které je oproti předchozím modelům výrazně tenčí. Tloušťka prstenu činí pouhých 2,3 milimetrů a šířka klesla jen na 6,1 milimetrů.

Oura Ring 5

Oura Ring 5 přináší aktualizované senzory se silnějšími LED diodami pro lepší měření zdravotních indikátorů a vyšší kvalitu signálu. A co je důležitější, Oura tvrdí, že dosahuje lepší výsledků v odečtech napříč odstíny pleti a typy prstů. Samozřejmostí je zvýšená odolnost dle certifikace IP68.

Mezi nové funkce patří monitorování krevního tlaku v průběhu spánku či informace o frekvenci nočního dýchání. chytrý prsten samozřejmě umí měřit spoustu různých sportovních aktivit, čítá jich více než 50.

Baterie udrží prsten v provozu 6 až 9 dní na jedno, poté je nutné jej dobít pomocí nového nabíjecího stojánku. Kompletní nabití zabere dle výrobce 80 minut.

Oura Ring 5

Oura Ring 5 bude dostupný na evropském trhu za startovací cenu 429 eur (zhruba 10,5 tisíc korun) ve stříbrné a černé variantě. Verze ve zlaté barvě stojí 529 eur (zhruba 13,5 tisíc korun).

ouraring.com, ,
Související články
Nejčtenější články
Diskuze ke článku
V diskuzi zatím nejsou žádné příspěvky. Přidejte svůj názor jako první.
Přidat názor

Nejživější diskuze