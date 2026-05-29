Nový prsten Oura Ring 5 vsází na ultra tenké tělo

Společnost Oura, známá na trhu s chytrými prsteny, dnes představila už pátou generaci svého prstenu Oura Ring (viz ouraring.com). Nový Oura Ring 5 se pyšní tělem vyrobeným z titanu, které je oproti předchozím modelům výrazně tenčí. Tloušťka prstenu činí pouhých 2,3 milimetrů a šířka klesla jen na 6,1 milimetrů.
Oura Ring 5 přináší aktualizované senzory se silnějšími LED diodami pro lepší měření zdravotních indikátorů a vyšší kvalitu signálu. A co je důležitější, Oura tvrdí, že dosahuje lepší výsledků v odečtech napříč odstíny pleti a typy prstů. Samozřejmostí je zvýšená odolnost dle certifikace IP68.
Mezi nové funkce patří monitorování krevního tlaku v průběhu spánku či informace o frekvenci nočního dýchání. chytrý prsten samozřejmě umí měřit spoustu různých sportovních aktivit, čítá jich více než 50.
Baterie udrží prsten v provozu 6 až 9 dní na jedno, poté je nutné jej dobít pomocí nového nabíjecího stojánku. Kompletní nabití zabere dle výrobce 80 minut.
Oura Ring 5 bude dostupný na evropském trhu za startovací cenu 429 eur (zhruba 10,5 tisíc korun) ve stříbrné a černé variantě. Verze ve zlaté barvě stojí 529 eur (zhruba 13,5 tisíc korun).