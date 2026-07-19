Pravda o Samsung Galaxy Ring. Jaký je po více než roce používání?

Samsung Galaxy Ring používám prakticky nepřetržitě od poloviny ledna 2025. Podrobnou recenzi jsme na mobilenet.cz vydali 7. února 2025 a už v té době jsem měl za sebou přibližně tři týdny každodenního nošení. Celkem tak prsten používám už zhruba rok a půl a až na malé výjimky jsem jej po celou dobu téměř nesundával z prstu.
Galaxy Ring je vůbec prvním chytrým prstenem Samsungu, a právě proto mě nejvíce zajímalo, jak si povede při dlouhodobém používání. Během několikatýdenní recenze lze dobře vyzkoušet funkce, pohodlí, přesnost měření nebo výdrž baterie, skutečně zajímavé odpovědi ale začínají přicházet až po mnoha měsících. Jak Samsung zvládl konstrukci, zda se prsten nezačne rozlepovat nebo deformovat, jak rychle se poškrábe a v jakém stavu bude baterie po stovkách nabíjecích cyklů?
Má Samsung Galaxy Ring smysl? (RECENZE)
Za rok a půl jsem Galaxy Ring nosil při práci, cestování, spánku, plavání, sportování i běžných domácích činnostech. Prsten jsem nijak zvlášť nešetřil, takže už můžeme velmi dobře zhodnotit, co se Samsungu povedlo hned u první generace a kde se naopak dlouhodobé používání výrazně podepsalo.
Co vlastně Galaxy Ring umí?
Než se pustíme do dlouhodobých zkušeností, připomeňme si základní parametry. Galaxy Ring je vyrobený z titanu Grade 5, má lehce konkávní vnější stranu a podle velikosti váží přibližně 2,3 až 3,3 gramu. Samsung jej nabízí ve velikostech 5 až 15 a ve třech barevných provedeních Titanium Black, Titanium Silver a Titanium Gold. Já používám matnou stříbrnou variantu ve velikosti 11.
Kapacita baterie se liší podle velikosti prstenu. Velikosti 5 až 7 mají 18mAh akumulátor, velikosti 8 až 11 dostaly 19,5 mAh a největší provedení 12 až 15 mají 23,5 mAh. Samsung u menších a středních velikostí slibuje až šest dnů provozu, u velikostí 12 až 15 až sedm dnů. V původní recenzi mi přitom moje velikost 11 vydržela vždy celých sedm dnů.
Uvnitř jsou tři základní typy senzorů. Optický biosenzor s červenými a zelenými diodami sleduje srdeční tep a okysličení krve, teplotní senzor zaznamenává změny teploty pokožky a akcelerometr měří pohyb, kroky a fyzickou aktivitu. Galaxy Ring na základě získaných údajů počítá kroky a spálené kalorie a automaticky dokáže rozpoznat chůzi nebo běh.
Nejdůležitější disciplínou je monitoring spánku. Prsten sleduje délku a jednotlivé fáze spánku, srdeční a dechovou frekvenci, variabilitu srdečního tepu, pohyb během noci, okysličení krve i změny teploty pokožky. Z těchto hodnot následně Samsung Health vytváří skóre spánku a celkové Energy skóre. Teplotní senzor lze využít také při sledování menstruačního cyklu.
Galaxy Ring naopak nemá vlastní GPS, displej, vibrační motorek, reproduktor ani tlačítko. Samostatně tak nezaznamená trasu venkovní aktivity a nemůže posloužit jako tichý vibrační budík. Pomocí gesta dvojitého klepnutí prsty ale umí u kompatibilních telefonů Galaxy například vypnout budík nebo spustit závěrku fotoaparátu.
Při zahájení českého prodeje stál Galaxy Ring 11 499 Kč, nyní jej český e-shop Samsungu u vybraných variant nabízí za 9 490 Kč. Za rok a půl tak oficiální cena klesla přibližně o dva tisíce korun.
První Samsung proti zavedené Ouře a Ultrahumanu
Samsung svým prvním prstenem vstupoval na trh, kterému dominovala především finská Oura. Dalším výrazným konkurentem byl Ultrahuman Ring Air. Už při prvním odhalení Galaxy Ringu bylo zřejmé, že Samsung míří právě proti těmto dvěma značkám a chce uživatelům nabídnout alternativu propojenou s ekosystémem telefonů a hodinek Galaxy.
Ve srovnání s tehdejšími prsteny Oura byl Galaxy Ring lehčí a tenčí. Proti Ouře měl také jednu zásadní výhodu, kterou si zachoval dodnes. Za používání Samsung Health ani za přístup k podrobným analýzám se neplatí žádné předplatné. U Oury je plné využívání funkcí spojené s pravidelným měsíčním poplatkem, který už za rok a půl představuje částku v řádu několika tisíc korun.
Ultrahuman Ring Air také předplatné nevyžadoval a nabízel širší možnosti práce s naměřenými daty. Samsung proti němu stavěl především hlubokou integraci do vlastního ekosystému. Pokud současně používáte telefon, hodinky a prsten Galaxy, dokáže Samsung Health údaje z jednotlivých zařízení spojovat a vybírat vhodnější zdroj měření.
Galaxy Ring přitom i v létě 2026 zůstává jedinou běžně prodávanou generací prstenu Samsung. Ještě během roku 2025 se objevovaly zprávy, že druhá generace není v nejbližší době na pořadu dne. Situaci komplikovaly také patentové spory s Ourou, které se týkají konstrukce chytrých prstenů, jejich vnitřního uspořádání a způsobů zpracování zdravotních dat.
Situace se změnila na konci června 2026, kdy šéf digitálního zdraví Samsungu Hon Pak potvrdil, že firma na nástupci pracuje. Termín představení však stále neznáme a na bezprostřední příchod Galaxy Ringu 2 to nevypadá. První generace tak zřejmě ještě nějakou dobu zůstane aktuálním modelem.
Konstrukce je největším překvapením
Právě konstrukce mě při dlouhodobém používání zajímala asi nejvíce. Galaxy Ring je prvním produktem svého druhu od Samsungu, takže bylo otázkou, zda se výrobci podařilo všechno vychytat hned napoprvé, nebo se postupem času objeví nedostatky, deformace či problémy s utěsněním. Po roce a půl intenzivního používání musím říct, že zpracování patří k největším pozitivním překvapením.
Používám stříbrnou variantu a prsten jsem za celou dobu prakticky nešetřil. Nesundával jsem ho při sprchování, plavání v bazénu ani při koupání v moři. Nosil jsem jej na výletech, při cestování, domácí práci, stěhování a dalších činnostech, během kterých se pravidelně dostával do kontaktu s různými materiály.
Ve většině případů jsem Galaxy Ring nesundával ani v posilovně. Cvičil jsem s ním s jednoručními i obouručními činkami, používal hrazdu a prsten se tak často dotýkal kovových os nebo madel. Pouze při použití rukavic byl částečně chráněný. Právě při těchto aktivitách jsem byl zvědavý, zda se nezačne deformovat nebo zda se na jeho povrchu rychle neobjeví výrazné poškození.
Výsledek je překvapivě dobrý. Konstrukce se ani po tak náročném zacházení nijak nezdeformovala a při běžném pohledu ze vzdálenosti přibližně půl metru není opotřebení téměř vidět. Na vrchní straně prakticky nenajdete žádné výrazné škrábance, poškozené nejsou ani boky nebo hrany a nikde se neodlupuje povrchová úprava.
Více stop používání je pochopitelně vidět na spodní straně, která nejčastěji přicházela do kontaktu s činkami, madly a dalšími kovovými předměty. I zde jde ale převážně o drobné oděrky, kterých si všimnete až při bližším zkoumání. Při běžném nošení prsten stále působí velmi zachovale a na první pohled vypadá téměř stejně jako v době, kdy byl nový.
Výborně obstál také vnitřek prstenu, kde jsou senzory, baterie a další součásti zalité v průhledném materiálu. Vnitřní část stále přesně doléhá ke kovovému tělu. Neobjevily se žádné bublinky, mezery, prach ani jiné známky toho, že by se jednotlivé vrstvy začaly oddělovat. Těsnění očividně funguje stejně dobře jako na začátku a prsten si zachoval stejné funkční vlastnosti.
Zpracování je proto oblastí, ve které musím před Samsungem smeknout. Přestože šlo o jeho první chytrý prsten a během používání dostával skutečně zabrat, konstrukce po roce a půl neutrpěla žádnou újmu. Galaxy Ring stále vypadá velmi dobře a z hlediska odolnosti se první generace povedla nad očekávání.
Z původních sedmi dnů zbyl den a půl
Zatímco konstrukce obstála po roce a půl prakticky bez výhrad, u baterie je rozdíl proti novému prstenu zdaleka nejvýraznější. V původní recenzi jsem u své velikosti 11 s baterií o kapacitě 19,5 mAh naměřil vždy sedm dnů na jedno nabití. Galaxy Ring tak splnil hodnotu slibovanou Samsungem a o doplňování energie jsem se nemusel příliš starat.
Po roce a půl každodenního používání se však výdrž zkrátila přibližně na den a půl. Když prsten nabiju ve 21 hodin na 100 %, následující den ve stejnou dobu mu zbývá zhruba 40 % energie. Bez problémů ještě přečká další noc, následující celý den už ale nezvládne. Proti původním sedmi dnům jde o dramatický propad, který výrazně mění komfort používání.
Navíc pozoruji, že ukazatel baterie už neklesá rovnoměrně. Jakmile se stav nabití dostane přibližně na 15 až 20 %, zbývající energie mizí velmi rychle. Prsten může během krátké doby spadnout až na nulu a vypnout se. Na poslední pětinu baterie se proto nedá příliš spoléhat a před nocí už je nutné Galaxy Ring raději nabít a z prstenu se v podstatě stalo jednodenní zařízení.
Zajímavé je, že změna nepřicházela postupně po celou dobu používání. Přibližně první rok si prsten držel velmi podobnou výdrž jako na začátku. Teprve poté jsem si poměrně náhle všiml, že se vybíjí mnohem rychleji. Zdá se tedy, že zhruba po roce došlo ke skokovému zhoršení stavu baterie.
Zkrácená výdrž zároveň znamená podstatně častější nabíjení a rychlejší přibývání dalších nabíjecích cyklů. Obávám se proto, že degradace bude pokračovat. Pokud by se současný vývoj nezpomalil, přibližně po dvou letech by Galaxy Ring nemusel zvládnout ani jeden celý den plnohodnotného používání. V takové chvíli by už jeho praktická využitelnost byla výrazně omezená.
Galaxy Ring přitom patří mezi zařízení, u kterých není jednoduchá výměna baterie reálně možná. Akumulátor je spolu se senzory uzavřený uvnitř kompaktního a utěsněného těla. Při nákupu je proto potřeba počítat s tím, že životnost celého prstenu může být do značné míry určena právě stavem jeho baterie.
Podobná degradace však není podle našich redakčních zkušeností výhradně problémem Samsungu. V redakci máme také několik prstenů Oura a ve třech případech se jejich výdrž zhoršila ještě rychleji. Přibližně po půl roce používání vydržely některé kusy sotva jeden den a bylo nutné je reklamovat a vrátit. U velmi malých zařízení s drobnými bateriemi tedy nejde o zcela neobvyklý jev, přesto je potřeba jej při pořizování drahého chytrého prstenu brát vážně.
Je také důležité dodat, že Galaxy Ring používám společně s chytrými hodinkami Samsung. Přes den tak velkou část měření, zejména sledování tepové frekvence při cvičení a dalších aktivitách, obstarávají hodinky. Prsten je pro mě nejdůležitější v noci, kdy se hodinky nabíjejí a Galaxy Ring samostatně monitoruje spánek, tep, teplotu pokožky a další údaje. Ani tato kombinace však výraznému zhoršení výdrže nezabránila.
Nabíjecí pouzdro zachraňuje situaci
S výrazně kratší výdrží jsem začal ještě více oceňovat nabíjecí pouzdro, které Samsung dodává přímo s prstenem. Pouzdro je zavírací a má vlastní baterii, takže Galaxy Ring můžete dobít prakticky kdekoliv, aniž byste museli hledat zásuvku, powerbanku nebo USB port.
V původním testu jsem dosáhl vždy zhruba 2 a půl nabití prstenu z pouzdra, v současnosti se v praxi dostávám spíše ke dvěma nabitím. Pouzdro samotné lze nabíjet přes USB-C i bezdrátově, například také pomocí reverzního nabíjení kompatibilního telefonu Galaxy.
Prsten jsem průběžně dobíjel vždy, když se k tomu naskytla příležitost. Stačilo jej vložit do pouzdra během letu, při čekání nebo ve chvíli, kdy jsem někde delší dobu seděl. Nemusel jsem přitom řešit připojení pouzdra ke zdroji energie. Právě to byla při uvedení jedna z největších praktických výhod proti tehdejším prstenům Oura, které se nabíjely na otevřené podložce vyžadující externí napájení.
Čím více se výdrž samotného Galaxy Ringu zkracuje, tím důležitější roli nabíjecí pouzdro hraje. Při původní sedmidenní výdrži šlo hlavně o příjemný bonus na cestování. Nyní už pouzdro výrazně pomáhá udržet prsten v provozu a častější nabíjení je díky tomu, že má vlastní baterii a lze zavřít, podstatně méně obtěžující.
Prsten se nemění, Samsung Health ano
Galaxy Ring se spravuje prostřednictvím aplikace Galaxy Wear s pluginem Ring Manager, kde lze kontrolovat stav baterie, upravovat základní nastavení a instalovat nový software. V průběhu roku 2025 jsem na svém prstenu zaznamenal celkem tři aktualizace firmwaru. Od ledna 2026 už ale žádná další aktualizace nedorazila.
Vypadá to tak, že Samsung považuje software první generace za dokončený a nemá potřebu jej dále výrazně upravovat. Galaxy Ring nemá displej, tlačítka ani složité uživatelské rozhraní, takže je také podstatně méně možností, jak jeho schopnosti prostřednictvím aktualizací rozšiřovat. Ani po instalaci jednotlivých verzí jsem v praxi nezaznamenal žádnou změnu.
Stejné zůstaly také možnosti, které aplikace Galaxy Wearable pro prsten nabízí. Stále lze kontrolovat jeho nabití, nastavit gesta, vyhledat jej pomocí světelných diod nebo spravovat souběžné používání s hodinkami. Schopnosti samotného prstenu tak zůstaly během roku a půl prakticky nezměněné.
Mnohem větší posun je naopak vidět v aplikaci Samsung Health, do které Galaxy Ring všechna naměřená data odesílá. Prsten je jedním ze zdrojů informací v širším ekosystému Samsungu a právě způsob jejich zpracování se v průběhu času výrazně zlepšil. Samsung Health dnes nabízí podrobnější analýzy spánku, regenerace, aktivity i srdečního tepu a naměřená data dokáže podávat přehledněji a srozumitelněji.
Zlepšilo se také dlouhodobé vyhodnocování jednotlivých trendů a doporučení, která mohou pomoci s úpravou spánkových návyků nebo celkové denní aktivity. Galaxy Ring přitom nemusí dostávat nové funkce přímo do svého firmwaru. Velká část změn se odehrává na straně telefonu a služby Samsung Health, která dokáže ze stejných naměřených hodnot postupně získávat více užitečných informací.
Z pohledu samotného prstenu proto není po roce a půl téměř co nového hodnotit. Funguje prakticky stejně jako při původní recenzi a jeho možnosti se viditelně nerozšířily. Celkový uživatelský zážitek se přesto posunul díky vývoji Samsung Health, která patří mezi největší přednosti celého ekosystému.
Prvotina, která se Samsungu opravdu povedla
Po roce a půl každodenního používání hodnotím Samsung Galaxy Ring stále velmi pozitivně. Největší radost mi udělala konstrukce, která zvládla intenzivní zacházení překvapivě dobře. Prsten jsem prakticky nesundával, nosil jsem jej v moři, bazénu, posilovně i při fyzické práci, přesto se nezdeformoval, nikde se nerozlepil a stále vypadá téměř jako nový. Vzhledem k tomu, že jde o první chytrý prsten Samsungu, je takto kvalitní zpracování obdivuhodné.
Spokojený jsem také s jeho funkcemi, pohodlím při každodenním nošení a zapojením do ekosystému Samsung Health. Prsten je nenápadný, v noci překáží podstatně méně než hodinky a spolehlivě sbírá data o spánku, srdečním tepu, pohybu nebo teplotě pokožky. Samotné schopnosti prstenu se za celou dobu příliš nezměnily, výrazně se však zlepšilo zpracování a vyhodnocování dat v aplikaci Samsung Health.
Největším negativem je jednoznačně degradace baterie. Z původních sedmi dnů se výdrž zkrátila přibližně na den a půl a při poklesu pod 20 % už zbývající energie mizí velmi rychle. Při nákupu chytrého prstenu je proto potřeba počítat s tím, že právě baterie může po několika letech výrazně omezit jeho použitelnost. Situaci naštěstí zachraňuje praktické nabíjecí pouzdro s vlastní baterií.
Velkou výhodou Galaxy Ringu zůstává absence předplatného. Ani po roce a půl se za žádnou funkci, měření nebo pokročilejší analýzu neplatí. Všechny údaje jsou dostupné v Samsung Health a cena zaplacená při nákupu je konečná. Ve srovnání s konkurencí vyžadující pravidelné předplatné už rozdíl za rok a půl představuje několik tisíc korun.
Bude zajímavé sledovat, kdy Samsung odhodlání vyvinout nástupce promění ve skutečný Galaxy Ring 2. Druhá generace by mohla dostat větší nebo odolnější baterii, podporu bezkontaktních plateb přes NFC a rozšířené možnosti zdravotního monitoringu. Současný Galaxy Ring platby bezkontaktně neumí a jeho zdravotní výbava má stále prostor pro rozšíření.
Jako prvotina se ale Galaxy Ring Samsungu skutečně povedl. Ani po roce a půl neztratil nic ze svého pohodlí, kvalitního zpracování nebo užitečnosti a díky výbornému propojení se Samsung Health zůstává velmi zajímavou volbou. Kdo dnes o Galaxy Ringu uvažuje a počítá s postupnou degradací malé baterie, získá stále výborný chytrý prsten bez jakýchkoliv dalších poplatků.
Foto: Martin Pultzner, mobilenet.cz
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