Prsten Oura Ring 4 můžete mít také v zirkoniové keramice

Ondřej Pohl
Fotografie: Oura
  • Po roce přichází Oura Ring 4 v novém materiálu pro ty, kterým nevyhovuje kov
  • To znamená i čtyři nové barevné varianty

Přesně před rokem se představil chytrý prsten Oura Ring 4, který jako výchozí materiál použil titan. Jak napovídá název novinky „Oura Ring 4 Ceramic“, tentokrát změn nedostála hardwarový výbava, ale tělo. To je vyrobeno z zirkoniové keramiky, materiálu, který si šperkaři cení pro jeho mimořádnou odolnost, lehkost a šetrnost k pokožce.

Tento materiál je nejen lehký, ale také překvapivě odolný. Na Mohsově stupnici má tvrdost 8,5 z 10, což znamená, že je tvrdší než ocel a svou odolností se blíží safíru. Zirkoniová keramika je ideální na každodenní nošení a je to biokompatibilní a nealergenní materiál, který se běžně používá v lékařství, například na zubní korunky a kloubní implantáty.

Nové barvy

Vedle toho také nasazení keramiky přináší nové barevné varianty zajímavé pro ty, kterým nevyhovuje konzervativní pojetí kovových prstenů. Čtveřice nových barevných odstínů se jmenuje: Cloud, Tide, Petal a Midnight.

Oura Ring 4 CeramicOura Ring 4 CeramicOura Ring 4 CeramicOura Ring 4 Ceramic

Cloud má jemně smetanový povrch se šedavým nádechem – ideální neutrální tón, který je inspirovaný kaolínovým zbarvením tradiční keramiky. Tide ztělesňuje poklidnou modř oceánu v lehkém, pastelovém modrozeleném odstínu. Je inspirovaný tradičními seladonovými glazurami používanými v asijské keramice. Petal je světle růžová barva s lila tóny inspirovaná běžnými postupy glazování keramiky. A Midnight má tmavou, podmanivou modrou barvu, která připomíná jasnou noční oblohu. Hluboký a dynamický model Midnight je nabarvený kobaltovým pigmentem, který se používá v tradiční keramice.

Pokud se vám líbí více barev nebo je chcete kombinovat s titanem, není problém. Nově můžete můžete v rámci jednoho účtu spárovat více prstenů Oura Ring 4 a přepínat mezi nimi.

Tisková zpráva, ,
