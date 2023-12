Jak na iPhonu nastavit upozornění pomocí LED blesku?

Fotografie: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz

Doba notifikačních diod je sice (snad s pár čestnými výjimkami) dávno za námi, což platí dvojnásob pro iPhony, které nikdy nepřišly této funkci na chuť, neznamená to však, že by upozornění pomocí LED neuměly. Pouze na to jdou trochu jinak a utilizují něco, co z telefonů zaručeně jen tak nezmizí.

K čemu slouží notifikační LED?

Důvody využití notifikační diody jsou nasnadě, uveďme si však několik případů, jak může tato funkce v praxi pomoci. Využití je přitom vcelku různorodé a rozhodně se nemusí jednat pouze o upozornění na zprávu či zmeškaný hovor, s čímž si mnozí uživatelé notifikační diodu automaticky spojují. Kdybychom měli jít do extrému, je skvělým příkladem Nothing Phone, ať už první či druhá generace, ačkoliv u Nothing Phonu (2) byl tzv. Glyph na zádech ještě trochu vylepšen. Soubor diod na zádech tohoto smartphonu totiž může blikat v různých sekvencích a vzorech, které tak mohou uživatele upozornit na to, co se přesně děje, aniž by to „pochopil“ kdokoliv jiný. Standardem však kdysi bývala spíše menší notifikační dioda umístěná například v rámečku displeje či rámečku telefonu, která uměla blikat či svítit.

Nejprve jsme se setkávali s diodami, které svítily několika odstíny. Při zmeškaném hovoru tak například dioda mohla blikat zeleně, během nabíjení oranžově, při takřka vybité baterii svítit červeně apod. Jak již bylo zmíněno, iPhony nikdy takovouto diodou nedisponovaly, namísto toho však umí obdobně využívat LED přisvícení na zádech v blízkosti fotoaparátů.

Blikání LED přisvícení lze jen těžko přehlédnout.

Pomineme-li fakt, o kterém se příliš často nemluví ani nepíše, a to, že LED přisvícení iPhonů patří mezi jedno z nejlepších, neboť lze jeho intenzitu regulovat (podržením prstu na ikonce baterie v ovládacím centru lze měnit intenzitu ve čtyřech stupních) a na maximum svítí skutečně velmi jasně (například výrazně překonává nejnovější Xperie, které jsou přitom zaměřené na fotografy), jedná se o vcelku chytré řešení.

Většině uživatelů (opět nebudeme brát v potaz, že průměrný uživatel má telefon takřka neustále v ruce a co chvíli kontroluje, co nového se událo) totiž postačí notifikace na samotném displeji, tedy jeho rozsvícení, případně využití režimu Always-On u podporovaných modelů Pro. Těm, kterým toto řešení nevyhovuje a zároveň nechtějí být upozorněni zvukově, se nabízí výrazné LED přisvícení. Výhoda oproti zmiňovaným notifikačním LED je, že blikání LED přisvícení fotoaparátu lze mnohem obtížněji přehlédnout, a to i když budete sedět během dne (natož za zhoršených světelných podmínek, resp. v noci) u stolu a nebudete mít telefon v zorném poli. Existuje totiž docela velká šance, že výrazné blikání spatříte i periferním viděním. Stejně tak se rozhodně nemusíme obávat toho, že by LED přisvícení výrobce u další generace odstranil. Jak si tedy tuto funkci aktivovat?

Jak si aktivovat upozornění pomocí LED?

Podobně jako ostatní funkce lze i toto velmi rychle dohledat v aplikaci Nastavení. Postačí přitom do vyhledávání zadat termín „LED“ a okamžitě se objeví možnost „Výstrahy bleskem LED“. Alternativní postup je následující: