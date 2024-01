Proč by mohlo stát pero S Pen u Galaxy S24 Ultra v cestě nabíjecímu standardu Qi2?

Fotografie: Martin Pultzner, mobilenet.cz

Smartphony Galaxy S se dlouhodobě řadí k těm nejlépe vybaveným zařízením na trhu, což se týká zejména modelu Ultra, jenž v sobě nese DNA již neexistující řady Note. Chytré pero S Pen integrované v těle Galaxy S Ultra přitom přináší celou řadu výhod: lze s ním ručně psát poznámky, kreslit, používat jej jako prezentér nebo pohodlně a s vysokou přesností ovládat telefon bez nutnosti sundávat si rukavice.

Standard Qi2 se inspiroval řešením MagSafe od Applu

Chytré pero S Pen však může být částečně i „prokletím“ chystaného Galaxy S24 Ultra, který má být představen co nevidět. Konkrétně to souvisí s bezdrátovým nabíjecím standardem Qi2, na jehož vývoji se zásadně podílel Apple a je do velké míry podobný systému MagSafe. Co to přesně znamená? Doplňování energie skrze Qi2 vyžaduje kromě cívky pro bezdrátové nabíjení také sadu magnetů, jež umožňují cívky správně vycentrovat a pochopitelně se rovněž nabízí i možnost pomocí integrovaných magnetů telefon například uchytit k magnetickému držáku v autě a podobně. Zkrátka vše, co známe ze světa novodobých iPhonů.

V tuto chvíli, kdy prozatím nemáme oficiální specifikace řady Galaxy S, avšak nabízí se nám celá řada úniků, z nichž lze usuzovat, že budou mít Galaxy S24 podporu standardu Qi2. U Galaxy S24 a Galaxy S24+ s tím nesouvisí žádná úskalí, nicméně u Galaxy S24 Ultra, který v těle bude mít (s největší pravděpodobností) také chytré pero S Pen, to může znamenat problém.

Za vším hledej magnety

Na problematické používání standardu Qi2, respektive příslušenství s obdobou MagSafe, poukázal redaktor etnews.com. Ten si během cesty MHD do práce, kdy hraje oblíbenou hru, při níž využívá kvůli vysoké přesnosti právě S Pen (na Galaxy S23 Ultra), všiml, že pero nereaguje tak, jak by mělo, a místo požadovaného místa, na které fyzicky pero skutečně přiložil, se „dotyk pera“ objevil na místě vpravo. Po menším průzkumu zjistil, že příčinou tohoto chování je nasazení nového pouzdra s obdobou MagSafe, které schopnosti S Pen značně rozhodilo.

Jelikož S Pen funguje na principu elektromagnetické rezonance, kdy digitizér ukrytý pod obrazovkou vytváří magnetické pole, jež rozpozná, když se S Pen přiblíží k displeji, narušily přesnost určení polohy neodymové magnety příslušenství MagSafe. Ty totiž generují silné magnetické pole, jež ruší přenos signálu mezi digitizérem a S Pen. Pokud vlastníte Galaxy S23 Ultra a používáte pouzdro s obdobou magnetického kroužku MagSafe, přičemž vám následkem toho S Pen nefunguje, řešením je jej zkrátka přestat používat.

Z výše uvedených důvodů pochopitelně vyvstává otázka, jak se Samsung popasuje s tímto problémem u Galaxy S24 Ultra, respektive zda tento konkrétní model bude podporovat nabíjení Qi2. Alternativním řešením je pak změna technologie, kterou využívá telefon/pero k určení polohy. K jakému řešení se Samsung uchýlí, to se dozvíme již 17. ledna.