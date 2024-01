Jak ušetřit 6 tisíc korun? Samsung Galaxy S23 FE lze mít za necelých 11 tisíc Kč

Fotografie: Michal Pavlíček, mobilenet.cz

Jedním z nejnovějších přírůstků v portfoliu Samsungu je Galaxy S23 FE, který na český trh dorazil během prosince a prošel již i naším testem. Již tak přesně víme, jak se novinka vyvolávající četné diskuze povedla. V prvé řadě je to velmi dobře vybavený telefon, který opravdu takřka nakukuje mezi ty nejlepší smartphony současnosti a v jeho výbavě bude i náročný uživatel postrádat minimum věcí. Nechybí trojice kvalitních fotoaparátů, bezdrátové nabíjení, podpora eSIM, výkonný hardware či zvýšená odolnost. Hlavní výtky směřují k pomalému nabíjení, velkým rámečkům a celkově horší ergonomii zařízení.

Hojně se hovoří také o ceně, která je přinejmenším na horní hranici toho, co bude někdo ochotný dát. Minimálně vás novinka standardně vyjde na necelých 17 tisíc korun. Naštěstí lze aktuálně poměrně výrazně ušetřit, zejména pokud se vám zadaří vychytat několik slevových akcí současně.

Jedna z nejlepších možností je u operátora O2, a to v případě, že jste jeho zákazníkem a používáte aplikaci Moje O2. V daný moment totiž máte nárok na slevu ve výši 3 000 Kč. Akce se vztahuje pouze na základní 128GB variantu, což znamená, že cena klesne na 13 989 Kč. Za tuto cenu vám operátor telefon prodá, a to až do konce ledna. Následně máte možnost až do 16. ledna využít cashback od Samsungu, který vám po registrování nového modelu následně vrátí 3 000 Kč.

Výsledkem je, že cena Galaxy S23 FE může být jen 10 989 Kč, a to je již opravdu zajímavá nabídka za nový telefon vyšší třídy, který bude výrobce podporovat 5 let.