Problémy se nevyhnuly ani Nothing Phonu (1), zelená mu displej a zlobí průstřel

V minulém týdnu byl po poměrně napínavém čekání představen Nothing Phone (1). Jedná se o v zásadě o slušně vybavený telefon vyšší střední třídy s Androidem, který zaujme například bezdrátovým nabíjením a snahou o originální vzhled založený na sestavě diod na zadní straně. Překvapením posléze bylo, že se novinka objeví i na českém trhu.

V zahraničí však již Nothing Phone (1) doputoval k prvním majitelům a ti již skrze androidauthority.com prozrazují první nedostatky, které některé kusy trápí. Ani nováčkovi na poli mobilních telefonů se nevyhnul poměrně tradiční nešvar v podobě zelenajícího AMOLED displeje. Jde o poměrně výrazné zelenání, což prozrazují pořízené fotografie. Jeden konkrétní uživatel na Twitteru uvedl, že na takový kousek narazil v obchodě Flipkart a tentýž problém nastal i u náhradního kusu, který po vrácení původního dostal.

Wow @Flipkart awesome job, within 2 consecutive days you managed to send two phones with defective screens. Even the replacement phone has tint issue.just another day for you guys 😑😑 @getpeid @nothing @AmreliaRuhez @geekyranjit @TrakinTech @igyaan pic.twitter.com/SDQ4FBpmOo